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Росіяни обстріляли Часів Яр. Горить школа та будинки. ФОТО

Часів Яр Донецької області зазнав обстрілу з РСЗВ.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Про постраждалих інформація на даний час не надходила", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

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Росіяни обстріляли Часів Яр. Горить школа та будинки 01
Росіяни обстріляли Часів Яр. Горить школа та будинки 02
Росіяни обстріляли Часів Яр. Горить школа та будинки 03
Росіяни обстріляли Часів Яр. Горить школа та будинки 04

Автор: 

обстріл (28449) пожежа (4325) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+10
Горіть в пеклі москалі
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27.01.2023 21:45
+2
малороси вірили в братський расіський народ. і тут зявився путін, який дозволив кацапам показати, як вони ******* хохлов-малоросов
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27.01.2023 21:46
+2
рвуться орки до траси Бахмут-Костянтинівка ..Часов Яр прямо за цією трасою. Судячі по карті deepst, якщо там вірно ..то прорвались і вже 3 км від траси...Якщо негайно не вводити резерви чи не відступати то Бахмут може опинитися в оперативному оточенні...сподіваюсь генштаб знає що робить..хоча і за остані дні орки просунились і в Красному Ярі і штурмують Вугледар... пруть в наступ всюди дуже важко...а нам через місяці суки танки обіцяють, які потрібні позавчора!
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27.01.2023 22:01
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Горіть в пеклі москалі
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27.01.2023 21:45 Відповісти
малороси вірили в братський расіський народ. і тут зявився путін, який дозволив кацапам показати, як вони ******* хохлов-малоросов
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27.01.2023 21:46 Відповісти
і типа хохли-малороси перестали після всього любити путена та братский народ?
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27.01.2023 21:50 Відповісти
Часів Яр - батьківщина кобздона
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27.01.2023 21:47 Відповісти
тоді штурмуватимуть точно.
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27.01.2023 21:57 Відповісти
****************.
Най вибачать мена адміни...
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27.01.2023 21:51 Відповісти
рвуться орки до траси Бахмут-Костянтинівка ..Часов Яр прямо за цією трасою. Судячі по карті deepst, якщо там вірно ..то прорвались і вже 3 км від траси...Якщо негайно не вводити резерви чи не відступати то Бахмут може опинитися в оперативному оточенні...сподіваюсь генштаб знає що робить..хоча і за остані дні орки просунились і в Красному Ярі і штурмують Вугледар... пруть в наступ всюди дуже важко...а нам через місяці суки танки обіцяють, які потрібні позавчора!
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27.01.2023 22:01 Відповісти
Точно і через це 155 морську бригаду переіменували в 155 м'ясну бригаду.
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27.01.2023 22:21 Відповісти
там усі бригади на м'ясні можна перейменовувати, з обох боків.
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27.01.2023 22:24 Відповісти


Реєстрація:27.01.2023
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27.01.2023 22:53 Відповісти
судячі по по карті deepst там у орків окрім 155 з Владівостоку ще 40 окрема морпіхів з Камчатки, 136 окрема мотострілкова бригада та ще полк з Динири ..і це лише під Вугледаром....
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27.01.2023 22:43 Відповісти
Саша,а скиньте дані,бо я також користуюсся цією картою, а такого не читала. Карта збирає дані навіть з русру і часто не адекватно. Знаю,що там Чорні Запорожці.і 155 морпіхи але уже орків.
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28.01.2023 08:32 Відповісти
https://deepstatemap.live/#9/47.9099/35.1947
просто наводите курсор на свиняче рило та натискаєте
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28.01.2023 21:50 Відповісти
йо**** русня !!!!
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27.01.2023 22:10 Відповісти
Смотрите рабсейские zомбари кто продолжает 9 год бомбить украинский Донбасс.
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27.01.2023 22:20 Відповісти
Все підряд знищують, ну шо за істоти
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27.01.2023 22:54 Відповісти
 
 