Росіяни обстріляли Часів Яр. Горить школа та будинки. ФОТО

Часів Яр Донецької області зазнав обстрілу з РСЗВ.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Про постраждалих інформація на даний час не надходила", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

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