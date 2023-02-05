Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

Російські військові завдали 23 удари по Донеччині. Під ворожим вогнем опинилися житлові оселі, дитячий садок і торговий центр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Ямпіль, селах Орлівка, Времівка, Карлівка.

Окупанти вели вогонь з ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії, танків, мінометів.

Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об‘єктів – 14 житлових будинків, дитячий садок, торговий центр, лінію електромереж, ділянку газопроводу, автомобіль.

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Найбільше ударів – сім – витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт з "Градів" та артилерії, травмовано людину.

Артилерією окупанти накрили Курахове, поцілили в багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктуру. Інформації щодо жертв не надходило.

"Внаслідок ворожих атак маємо загиблих у Бахмуті та Ямполі, а також травмованого в селі Орлівка", - зазначили у поліції.

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