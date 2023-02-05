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Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

Російські військові завдали 23 удари по Донеччині. Під ворожим вогнем опинилися житлові оселі, дитячий садок і торговий центр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Ямпіль, селах Орлівка, Времівка, Карлівка.

Окупанти вели вогонь з ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії, танків, мінометів.

Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об‘єктів – 14 житлових будинків, дитячий садок, торговий центр, лінію електромереж, ділянку газопроводу, автомобіль.

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Найбільше ударів – сім – витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт з "Градів" та артилерії, травмовано людину.

Артилерією окупанти накрили Курахове, поцілили в багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктуру. Інформації щодо жертв не надходило.

"Внаслідок ворожих атак маємо загиблих у Бахмуті та Ямполі, а також травмованого в селі Орлівка", - зазначили у поліції.

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Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 03
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Автор: 

обстріл (28648) Нацполіція (15196) Донецька область (8546)


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В современном мире очень много решают СМИ и возможность распространять инфу. Украина получает колоссальные повреждения каждый день, но всё это пролетает фоном мимо ушей мировой общественности. Кацапские высеры комментируют очень большой круг людей, даже далекие от этой войны. Необходимо лишать кацапов возможности распространять свой яд. Пропагандоны, центры вещания, коммуникационные узлы - первые цели на уничтожение. Если не будет воя пропагандонов - уничтоженная казарма или тюрьма в Воронеже пролетит таким же фоном, как и разрушения в Харькове или Херсоне.
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05.02.2023 13:01 Відповісти
 
 