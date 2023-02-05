Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Российские военные нанесли 23 удара по Донетчине. Под вражеским огнем оказались жилые дома, детский сад и торговый центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Курахово, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Ямполь, селах Орловка, Времевка, Карловка.

Оккупанты вели огонь из ракетных систем, РСЗО "Град", артиллерии, танков, минометов.

Разрушены и повреждены 19 гражданских объектов – 14 жилых домов, детский сад, торговый центр, линия электросетей, участок газопровода, автомобиль.

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Больше всего ударов – семь – выдержала Авдеевка. Российские войска уничтожали населенный пункт из "Градов" и артиллерии, травмирован человек.

Артиллерией оккупанты накрыли Курахово, попали в многоквартирный и частный дома, инфраструктуру. Информации о жертвах не поступало.

"В результате вражеских атак погибли в Бахмуте и Ямполе, а также травмированы в селе Орловка", - отметили в полиции.

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