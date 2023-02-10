Наслідки влучення по об’єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині. ФОТО

Під час російської ракетної атаки 10 лютого було влучення по одному з об’єктів критичної інфраструктури у Хмельницькій області.

Фото наслідків показав очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось так виглядав один з наших об'єктів, по якому сьогодні завдали удару рашисти", - написав чиновник.

Судячи з фотографій внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури там почалася пожежа.

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