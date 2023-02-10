Наслідки влучення по об’єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині. ФОТО
Під час російської ракетної атаки 10 лютого було влучення по одному з об’єктів критичної інфраструктури у Хмельницькій області.
Фото наслідків показав очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ось так виглядав один з наших об'єктів, по якому сьогодні завдали удару рашисти", - написав чиновник.
Судячи з фотографій внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури там почалася пожежа.
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А один шахед и одну ракету, получается, не сбили. А если бы их было больше?
По беспилотнику вообще даже тревогу не объявили.