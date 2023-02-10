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Наслідки влучення по об’єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині. ФОТО

Під час російської ракетної атаки 10 лютого було влучення по одному з об’єктів критичної інфраструктури у Хмельницькій області.

Фото наслідків показав очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наслідки влучення по об’єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині 01

"Ось так виглядав один з наших об'єктів, по якому сьогодні завдали удару рашисти", - написав чиновник.

Наслідки влучення по об’єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині 02

Судячи з фотографій внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури там почалася пожежа.

Наслідки влучення по об’єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 "шахід" над Хмельниччиною, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Автор: 

обстріл (28596) пожежа (4333) Хмельниччина (914) енергетика (2601)


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Горить трансформаторне масло.
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10.02.2023 23:22 Відповісти
В Мелитополе ВСУ устроили HIMARS-шоу, оккупанты уже заявили о работе ПВО
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10.02.2023 23:43 Відповісти
Кацапские мрази! Дождутся у себя в Лаптестане подобных же подарков.
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11.02.2023 00:04 Відповісти
І координати скиньте бо плохо,відно?
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11.02.2023 03:43 Відповісти
Гамалий сообщил, что над Хмельницкой областью сбили один шахед, и одну ракету.
А один шахед и одну ракету, получается, не сбили. А если бы их было больше?
По беспилотнику вообще даже тревогу не объявили.
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11.02.2023 06:54 Відповісти
 
 