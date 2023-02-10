Последствия попадания по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области. ФОТО

Во время российской ракетной атаки 10 февраля было попадание по одному из объектов критической инфраструктуры в Хмельницкой области.

Фото последствий показал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот так выглядел один из наших объектов, по которому сегодня нанесли удар рашисты", - написал чиновник.

Судя по фотографиям, в результате удара по объекту критической инфраструктуры там начался пожар.

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