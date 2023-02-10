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Новости Фото Война
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Последствия попадания по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области. ФОТО

Во время российской ракетной атаки 10 февраля было попадание по одному из объектов критической инфраструктуры в Хмельницкой области.

Фото последствий показал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия попадания по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области 01

"Вот так выглядел один из наших объектов, по которому сегодня нанесли удар рашисты", - написал чиновник.

Последствия попадания по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области 02

Судя по фотографиям, в результате удара по объекту критической инфраструктуры там начался пожар.

Последствия попадания по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области 03

Читайте также: Силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 "шахед" над Хмельнитчиной, есть попадание в объект критической инфраструктуры

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обстрел (27351) пожар (5959) Хмельнитчина (896) энергетика (2565)


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Горить трансформаторне масло.
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10.02.2023 23:22 Ответить
В Мелитополе ВСУ устроили HIMARS-шоу, оккупанты уже заявили о работе ПВО
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10.02.2023 23:43 Ответить
Кацапские мрази! Дождутся у себя в Лаптестане подобных же подарков.
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11.02.2023 00:04 Ответить
І координати скиньте бо плохо,відно?
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11.02.2023 03:43 Ответить
Гамалий сообщил, что над Хмельницкой областью сбили один шахед, и одну ракету.
А один шахед и одну ракету, получается, не сбили. А если бы их было больше?
По беспилотнику вообще даже тревогу не объявили.
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11.02.2023 06:54 Ответить
 
 