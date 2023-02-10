Последствия попадания по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области. ФОТО
Во время российской ракетной атаки 10 февраля было попадание по одному из объектов критической инфраструктуры в Хмельницкой области.
Фото последствий показал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот так выглядел один из наших объектов, по которому сегодня нанесли удар рашисты", - написал чиновник.
Судя по фотографиям, в результате удара по объекту критической инфраструктуры там начался пожар.
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А один шахед и одну ракету, получается, не сбили. А если бы их было больше?
По беспилотнику вообще даже тревогу не объявили.