УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5532 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
3 108 2

Рашисти обстріляли Херсон, двоє загиблих, - Офіс генпрокурора. ФОТО

28 лютого армія РФ вкотре обстріляла житлові масиви Херсону та приміські населені пункти.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, внаслідок влучання снаряду поблизу житлового будинку в обласному центрі загинув чоловік.

"Ще одного цивільного, який потрапив під обстріл селища, намагались врятувати медики, проте його травми виявились не сумісними із життям. Щонайменше одна жінка отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено будинки, лінії електропередач, газопроводи, тепломережу, автотранспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини, є поранені, - ОВА

Рашисти обстріляли Херсон, двоє загиблих, - Офіс генпрокурора 01
Рашисти обстріляли Херсон, двоє загиблих, - Офіс генпрокурора 02
Рашисти обстріляли Херсон, двоє загиблих, - Офіс генпрокурора 03
Рашисти обстріляли Херсон, двоє загиблих, - Офіс генпрокурора 04

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають всіх належних та можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Автор: 

обстріл (28993) Херсон (3416) Херсонська область (5847)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз всі друзі презідента повінни прийти йому на допомогу. треба термінова звільняти Україну,бо буде запізно.
показати весь коментар
28.02.2023 13:46 Відповісти
Який дурень видумав оце слово -"рашисти"? Щоб зрозуміти що воно означає треба словника.
Називайте їх російськими фашистами, російсько-фашистськими військами, - і зрозуміло і передає суть.
показати весь коментар
28.02.2023 13:56 Відповісти
 
 