Рашисти обстріляли Херсон, двоє загиблих, - Офіс генпрокурора. ФОТО

28 лютого армія РФ вкотре обстріляла житлові масиви Херсону та приміські населені пункти.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок влучання снаряду поблизу житлового будинку в обласному центрі загинув чоловік.

"Ще одного цивільного, який потрапив під обстріл селища, намагались врятувати медики, проте його травми виявились не сумісними із життям. Щонайменше одна жінка отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено будинки, лінії електропередач, газопроводи, тепломережу, автотранспорт.

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Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають всіх належних та можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.