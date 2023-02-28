Рашисти обстріляли Херсон, двоє загиблих, - Офіс генпрокурора. ФОТО
28 лютого армія РФ вкотре обстріляла житлові масиви Херсону та приміські населені пункти.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, внаслідок влучання снаряду поблизу житлового будинку в обласному центрі загинув чоловік.
"Ще одного цивільного, який потрапив під обстріл селища, намагались врятувати медики, проте його травми виявились не сумісними із життям. Щонайменше одна жінка отримала поранення", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено будинки, лінії електропередач, газопроводи, тепломережу, автотранспорт.
Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають всіх належних та можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
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