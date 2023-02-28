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Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки. ФОТО

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У мережі з’явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на журналіста CNN Джанлуку Меццофіоре у Twitter.

Він показав супутникові знімки аеродрому "Мачулищі", зроблені сьогодні, 28 лютого.

Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки 01

"У Maxar є ці знімки літака A-50 на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі. Я не бачу жодних серйозних пошкоджень", - написав журналіст.

При цьому, як зазначає "Беларускі Гаюн", борт переставили. Місце його звичайної стоянки, яке відзначено червоною стрілкою, пустує. Він у іншому місці. Востаннє зліт літака росіян фіксували 22 лютого.

Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки 02

"Під час порівняння супутникових знімків за 19 та 28 лютого чітко видно, що борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ змінив колір. Літак ніби "зашкурили" перед перефарбуванням. На цей  момент ми не робимо однозначних тверджень, проте це може бути й наслідком того, що фюзеляж обгорів. Значну зміну забарвлення видно на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу "Джміль", що обертається", - зауважили в "Гаюні".

Також читайте: Втрата літака А-50 у Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ, - британська розвідка

Автор: 

Білорусь (7959) вибух (4504) літак (2935) аеродром (302)


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Топ коментарі
+23
А може дійсно кацапи зробили те що я (як версію) висунув тут сьогодні - пригнали інший А-50 і поставили на стоянку А пошкоджений - сховали!
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28.02.2023 18:17
+21
А чего вы хотели, что бы он пополам треснул? Даже если его побило осколками, он никуда уже не полетит, скотчем не заклеишь, нужен ремонт и проверка всех систем и агрегатов, если это вообще возможно. Самолет не трактор…
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28.02.2023 18:58
+17
Ага, Киев за три дня, Варшаву за неделю…
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28.02.2023 19:03
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А може дійсно кацапи зробили те що я (як версію) висунув тут сьогодні - пригнали інший А-50 і поставили на стоянку А пошкоджений - сховали!
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28.02.2023 18:17 Відповісти
Таке важко було б не помітити, тим паче, коли літаки такого типу в повітряному просторі бульбашів у нас тривога по всій країні.
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28.02.2023 18:21 Відповісти
Рано ще про щось казать Коли "стуконе мотор" у автомобілі - зовні теж нічого не видно
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28.02.2023 18:24 Відповісти
Тривога у нас коли Міг 31 з Кинджалом літає. А А50 доволі часто літає і над Бєларуссю і над Кримом.
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28.02.2023 18:27 Відповісти
А я сейчас вам покажу три позиции на самолёте, по которым планировалось нападение.

https://imgbb.com/7WTC7qM
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01.03.2023 17:05 Відповісти
..нема там де його ховати!! Саме смішне буде..коли цей А-50 полетить... та казка про білоруських партизан стане реальністью. Бо судячи по фото значних ушкоджень нема... П*ятна краски.... Так таких підкрашених п*ятен на десятках машин можна побачити... Облізлі ..як зебри... Почекаємо.
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28.02.2023 21:35 Відповісти
Та я розумію, що таку "корову" важко сховать Але ж сам знаєш - варіанти можуть буть різні Не сказано ж про причину та характер ушкоджень? А якщо то були кулі БЗТ 14,5 мм? Борт у "потрібному" місці пробило і спалило усе всередині На Су-24, наприклад, одним з "слабких" місць був носовий ковпак Достатньо всадить одну просту автоматну кулю десь коло його стику з фюзеляжем і ВСЕ!!! Борт небоєздатний Бо саме там стоять дві антени РЛС - "оглядова" і "оминання рельєфу місцевості" А вони коштують десь як третина всього літака
Тут може буть та сама історія
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28.02.2023 21:47 Відповісти
для такого велетня ..як А-50 (Іл-76) і десяток куль нічого страшного не вчинять. У далекі 80-ті з Афгану приходили і з дирками... знаходили враження після детальних прискіпливих оглядів вже дома..на базі. У 89 у Насосній біля Баку вояка випустив чергу по рулящому Іл-76... З десяток куль попало по двигуну та фюзеляжу... Екіпаж тільки після посадки виявив кілька кульових дирок. По всім розповідям... це буцім то була атака дронів... Звісно маленьких. Скинули..чи ВОГ..чи Ф-1... Якщо було б попадання на радар...то стовідсотково були б значні видимі пошкодження... Якжо бахнуло поруч.. ну посікло осколками гранати... в ВОГ то і зовсім нічого. От як по кабіні... то там скло... там пошкодження можуть бути..але..як самі знаєте замінити розтрощені блоки скла.. робота 10 годин.
Та й нащо ..його перебуксировали? Як на мене.. якщо і була атака... розрив був поруч.. пошкодження незначні... перелетить у Таганрог і через пару неділь буде готовий. Але психологічна складова достатньо велика.. І тепер скоріш всього вони не будуть підтягувати їх так близько. Будуть зі свого Іваново літати... 40 хвилин зайвих...льоту...
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01.03.2023 10:43 Відповісти
Може буть Дивлячись куди попадеш! У нас Мі-8 з вильоту поверталися - "в решето" А для Мі-24 бувало що вистачало одного точного попадання Там купа жгутів збиті у обмеженому просторі І бронювання не допомагало! Такщо все залежить від того куди попав! Транспортник - той же Мі-8 Але ж блоки радіоелектроніки у А-50 лише відносно центра ваги у фюзеляжі розподілені А диверсантів готують до таких речей У мене знайомий є Закінчував Саратовське училище ВВ ("рекси") Їх там готували на захоплення об"єктів (у тому числі і літаків) Так казав що подібні речі їм "в голову вбивали" Не здивуюся якщо наші хлопці відшукали в Україні колишніх спеціалістів які ни А-50 літали чи їхобслуговували І вони їм намалювали схеми розташування подібних "ключових точок"
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01.03.2023 10:58 Відповісти
.. ну про схему точок..то вже потрібна закладка вибухівки... А тут ..як пишуть..дрони... А це попав..не попав... )) Там ціль..ВЕСЬ ЛІТАК!! Його можна назавджи вивести з ладу... попавши у корні кіля зі стабілізатором... Навіть розрив гранати під кабіною штурмана... де сітка кріплень скла дуже велика... з пошкодженням крепіння і все.. І буде він стояти там роками... Тому ..те що на фото... ))) І буде смішно..якщо навздовзі він полетить..)))
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01.03.2023 11:06 Відповісти
Будемо надіяться на краще
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01.03.2023 11:35 Відповісти
От бачиш - все "стає на свої місця" - два дрони з 200-грамовими зарядами вибухівки, начиненої стальними кульками, на "ключових точках" борту
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02.03.2023 12:46 Відповісти
.. не бачу шкоди. Вчора він катався своїм ходом по Мачулищах! Читайте нижче. )) Є інфа. що з Іваново прилетіа технічна група... (в інтерненті)... І повторю.! Саме смішне..коли він вилетить навздовзі..))) Я б дуже хотів би помилитися у своїх думках!! ДУЖЕ!!!
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02.03.2023 12:54 Відповісти
Автокран теж може "кататься" по автопарку От тільки він при цьому користі ніякої не приносить Головний раділокаційний комплекс ушкоджено А також систему розпізнавання "свій-чужий" Так що він у повітря якщо підніметься то буде "читаться" на екранах РЛС - "чужим" Не мені тобі пояснювать - що це значить
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02.03.2023 13:01 Відповісти
Пане Яре!! Антенка *свій-чужий** пять хвиин роботи ... Та 5 годин ..щоб замінити всю систему.!!!)) Чотири блоки... пульт набору у КВС... .... Це як замінити радіатор на ВАЗ-2101..)))
І йому навіть вона для перегонки не потрібна. Подається заявка... політ без Системи..і в добрий путь. Всі цівільні локатори будуть його бачити... якщо він поставить на своїй другій системі СОМ СКВОК..яки йому задасть цівільний диспетчер. Не мені Вам пояснювати... що це таке.
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02.03.2023 13:12 Відповісти
Добре "Вмовив"! Тепер будемо чекать його зльоту для перебазування в Іваново, "прозвону" та ремонту всіх систем і повернення до повсякденної діяльності А поки-що вся наша "переписка" - одні "припущення"
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02.03.2023 13:28 Відповісти
. Так..*припущення*.. як і **припущення**..що ми читаємо ..від повного знищення..до кількох плям краски...))))

.. негоже авіаційному таке казати... Але... дай Боже щоб не злетів! А як злетить... то хай..... (Про це повідомлять у газетах та телеканалах)....
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02.03.2023 13:42 Відповісти
..тут ще намалювали про пошкодження антенни **розпізнавання** свій -чужий!! Це вже витвір дійсно заслуховуючий усмішку. Ця антенка стоїть перед остеклінням кабіни пілотів і має розміри крила голуба...))) Невеличка маденька померанчева деталька.....))) От бачте ..від враження окатора... розбитої кабіни пілотів та знищеної авіоніки... вже тільки антена.)) А хочеться дійсно... значних і невідворотніх пошкоджень! Але ..як кажуть..хоч морально втішилися..да кацапсячі почнуть боятися.. що не прилетить щось краще.
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02.03.2023 13:04 Відповісти
..ну як бачите, пане Яре... я був правий! Шуму..криків багато... результат ..скажемо..НЕЗАДОВІЛЬНИЙ!! Нічого там так сильно не пошкоджено, якщо він своїм ходом чкурнув у рашку..і як пишуть..далі в Таганрог. Неділя... і залізяка полетить знову.
Єдине ..що домоглися, це показали кацапсячим.. щоб були уважнішими. Тепер їх не так просто буде дістати. Та й охорону підсилять. Як з Єнгельсом. Розосередили .. сховали кого у Оленегірськ...кого в Ахтубу... кого далі за Урал...)))
Як на мене...то вже нашим потрібно добити 43-го у Таганрозі...Ти більш..це не так далеко...)))
А так..як сами бачите... **білоруські партизани* виявилися ........... п@...болами.))))))
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02.03.2023 17:03 Відповісти
Ну - літать - це ще не значить - "буть боєздатним" Наскільки мені відомо - у Таганрозі АРЗ? Побачимо скільки його там "ремонтувать" будуть Може - так само як і ТАКР "Адмірал Кузнецов"? Не виключено що можуть якийсь інший А-50 "розканібалять" і відремонтують цей За будь-яких обставин - поки його не введуть у стрій чи не замінять на інший - кацапи тимчасово "сліпі" над нашою територією А саме така "передишка" нам зараз потрібна (У Гітлера "Тірпіц" за всю ІІ Світову (наскільки мені відомо) в серйозних боях участі не приймав Але в складі флоту БУВ!!!)
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02.03.2023 17:26 Відповісти
Нажаль..мій Дорогий..їх у них достатньо сьогодні, щоб не перейматися одним ...
https://aif.ru/society/army/griby_s_glazami_rossiyskie_vks_perebrosyat_v_arktiku_samolety_drlo_a-50u
На сьогодні на крилі п*ять одиниць.
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02.03.2023 17:39 Відповісти
То чому на його місці уже сьогодні не працює інший? Значить -не така це проста справа!
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02.03.2023 17:45 Відповісти
"Будем пасматреть..."
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02.03.2023 18:39 Відповісти
Додам: я у "білоруських партизан" ніколи не вірив - ні у "тих", ні у сьогоднішніх
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02.03.2023 17:31 Відповісти
Если я правильно понял, там главное радар, а то шо летает то таке
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28.02.2023 23:13 Відповісти
..ну звісно... Без радару він звичайний літак...і задаром нікому не потрібний. Але все ремонтується і замінюється.
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01.03.2023 10:45 Відповісти
Оце і була мета. А то "полетить"-"не полетить". Дивно саме від вас було все, що вище, чути.
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02.03.2023 12:31 Відповісти
.. а Вам не дивно.. що вчора білоруське ТВ показало цей А-50 ...зі зьйомками 1.03.23 ..який рулить по Мачулищах.? Бортовий номер 43. news.zerkalo.io Як писали ..було влучання у локатор, та передню частину кабіни екіпажу...пошкоджено авіоніку!!
Виявляється..що не все так ..як розписано. Тому я і виклав свої припущення... які нажаль!!! мають підгрунття.
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02.03.2023 12:41 Відповісти
Ну так це ж логічно, а що ще вони мали показати? Було б все добре - завдання б виконував.

А так - зі скавучанням полетів зализувати рани. А чи зможуть поладнати - побачимо.
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02.03.2023 22:20 Відповісти
.. то що поладнають.. якщо є щось ладнати...сумніву нема. Судячи ..що він полетів самостійно .. пошкодження там дитячі... а може і неякі. Сьогодні білоруське єміграційне новостне агенство НЕКСТА сказало..що партизани продемонстрували посадку дрона на тарілку А-50.. щоб показати, що нічого не охороняється, що бардак... А на питання враження самого літака... сказали що поки це таємниця..і ми не хочемо підставляти виконавців. А висновок тут один! Зробили з нічого сенсацію... з надією, що забудуть. Але й нагадили добренько. Тепер смердячі будуть охороняти і поводити себе більш обережніше.
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03.03.2023 13:15 Відповісти
Бо це (знищити літак) повино було зробити наше керівництво, а не чикати поки це зроблять небайдужі люди
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28.02.2023 18:44 Відповісти
*чекати. Тобно зниценя кацапського майна робиться кустарними зразками, з чого можна зробити висновок, що це діло рук небайдужих лідей, а не системне знищення зброєю виготовленою укроборонпромом
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28.02.2023 18:47 Відповісти
Или разрешение мало для идентификации ущерба. Скорее всего ущерб не значительно, жаль.
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28.02.2023 18:18 Відповісти
Щось мутна тєма з максаром, бо рожеві і якісь холмики біля літачка, походу знімок трішки підредагували
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28.02.2023 18:20 Відповісти
То не "холмики", а колір грунтовки, якою покривають фюзеляж на етапі виробництва
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28.02.2023 18:58 Відповісти
Я мав на увазі не приближену фотографію літака, а загальний фото литовища
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28.02.2023 20:41 Відповісти
"...як зазначає "Беларускі Гаюн", борт переставили."(с) - партизани сп#здили?
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28.02.2023 18:21 Відповісти
так звані партизани,наклали в штани і сидять по кухнях...які там нах** партизани..міфи історії.
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28.02.2023 19:32 Відповісти
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28.02.2023 21:20 Відповісти
Тобто весь шум-гам звівся до того, що літак пересунули на пару сот метрів.

Ну, таке...
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28.02.2023 18:23 Відповісти
А шо там з мордою?
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28.02.2023 18:26 Відповісти
Я б довіряв білоруським партизанам. Ці хлопці заради нас своїм життям ризикують, бо відтепер їх можуть розстріляти, тому вони заслуговють на нашу довіру. Тому переставили і крапка
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28.02.2023 18:36 Відповісти
Та то його до купи скотчем змотали, щоб на шматки не розпався... От як зможе злетіти - тоді вже й кричіть про зраду!
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28.02.2023 18:39 Відповісти
коли а50 набирає висоту його можна збити іглою, але кому ці операції в Україні потрібні((
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28.02.2023 18:55 Відповісти
Простіше сидіти в студії і вангувати деяким керівникам військової розвідки.
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28.02.2023 19:32 Відповісти
пошкоджено основне обладнання літака - радіотехнічний комплекс радіолокаційного виявлення (РТК РЛВ) «Шмєль»
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28.02.2023 18:56 Відповісти
А чего вы хотели, что бы он пополам треснул? Даже если его побило осколками, он никуда уже не полетит, скотчем не заклеишь, нужен ремонт и проверка всех систем и агрегатов, если это вообще возможно. Самолет не трактор…
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28.02.2023 18:58 Відповісти
чувак,у ньому тон 50-60 авіабензину.якщо в нього щось попало,літак повинен горіти,як сірник
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28.02.2023 23:13 Відповісти
Телепню! У Іл-76 немає ні краплі "авіабензину" Бо його турбореактивні двигуни працюють на ТС-1 (авіагас)
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01.03.2023 06:38 Відповісти
Балаболка і авіаційно-авганістансько-диванний експерт у всьому на світі!! Хай там хоч сеча віслюка або авганістансько-льотчицького супермена буде,пальне високооктанове,воно від іскри загориться. Хоча,кому я це пояснюю....
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01.03.2023 15:43 Відповісти
Тупий неук, що дарма протирав штани десять років у школі, за державний рахунок Іди волам хвости крутить на ферму! Поки не було Інтернет, те, що ти - ідіот, знали лише твої близькі... Тепер ти власноручно оголошуєш про це на весь світ!
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01.03.2023 15:59 Відповісти
полісько-провінційного суперспеца з паливних систем літаків...прорвало,суперспец демонструє глубокоє возмущєніє,його екслюзивні,периферійні знання не оцінили... ))))) лісовий Юпітер гнівається....
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01.03.2023 16:27 Відповісти
Ну треба ж було якось твою дурну, смердючу помийницю заткнуть - щоб люди, читаючи Цензор", не думали, що таких, як ти, недоумків, унас багато!
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01.03.2023 16:35 Відповісти
Авиакеросин, ты его еще подожги на морозе, чувак...
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01.03.2023 10:40 Відповісти
Чувак-експерт з горючих речовин,тобто літаки випалюють пальне перед аварійною посадкою тому,що воно погано горить?? Да...***...як набридли ці диванні балаболки-пустобрехи....
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01.03.2023 15:39 Відповісти
Сраку жуй, туповийобок.
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01.03.2023 22:10 Відповісти
Ти думаєш - він його хоч раз бачив чи корстувався ним? Але ж треба "розум показать"!!!
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01.03.2023 16:01 Відповісти
А разговоров то было :/
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28.02.2023 18:59 Відповісти
Ага, Киев за три дня, Варшаву за неделю…
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28.02.2023 19:03 Відповісти
*********** признали
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28.02.2023 19:15 Відповісти
И что ? НихуЯ там нет. Как и с нефтебазой сегодня,- в бойлер ******, а чан в 15 метрах.нах этот ******.
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28.02.2023 19:06 Відповісти
Мачулищи в сортирищах
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28.02.2023 19:20 Відповісти
Корпус літака міг отримати зовні невидимі пошкодження, може мікротріщини металу обшивки або кріплень. Але при такій массі та потужності двигунів це може вилізти в польоті в будь-який момент. Не думаю що цей літак скоро полетить без належного детального технічного обстеження
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28.02.2023 19:24 Відповісти
Хто вірить в "партизан"? бульбаші вже казки розказували, про свою нєвє..нну героїчність.
а самі сидять тихенько як миші по норах
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28.02.2023 19:30 Відповісти
Дак получается на бульбокацапии не только революционеры липовые а ещё и партизаны.
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28.02.2023 19:42 Відповісти
Деж наші дрони ? Добить цю паскуду прям зараз!
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28.02.2023 20:08 Відповісти
Могли ночью повреждённый убрать, а на его место поставить другой -
типа "изрядно ощипанный, но непобеждённый".
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28.02.2023 21:07 Відповісти
..а ушкоджений закопати..)))
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28.02.2023 21:38 Відповісти
Щоб перетягти літаки з місця на місце, потрібен спеціальний тягач. Він у мачулинцях є взагалі?
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28.02.2023 22:15 Відповісти
Достатньо МАЗа.
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01.03.2023 01:24 Відповісти
Він 190 т важить. Тут скоріше Белаз потрібен
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01.03.2023 14:36 Відповісти
.. у Мачуищах базуються білоруські Іл-76... Там взагалі все є. Буксирувати такий тип літака ніякої проблеми не виникає.
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01.03.2023 10:49 Відповісти
З самого початку ця історія "смерділа" "розбомбленими Ізраїлем Іранськими заводами дронів", кількістю версій і суперечливістю подій.

Як доказ - цілий і не ушкоджений літак. А що то було? Та хтозна. Пізніше взнаємо, з якою метою була запущена "деза".
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28.02.2023 22:40 Відповісти
Точно-точно. "Цілий" і "неушкоджений". На супутникових знімках. Пиши ще.
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02.03.2023 12:17 Відповісти
Нда.... Мутнувата історіяююю: невидимі і всемогутні бєларусскіє партізани,бацька в істериці,літак,який вже ніколи не злетить....Мутна історія,як і всі історії про білоруських партизан..Причому,писанину від цих "партизанів" про те що літаку кінець писали до того,як знімки з"явилися! Наче автори були в самому літаку...Не хочуть чіпси платити репарації,от і хлусню пишуть,а може це й Сашка-суперчіпс щось хімічить...
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28.02.2023 23:11 Відповісти
Ага-ага. Якось бідненько з фантазією у експерта з авіапального. Допомогти з "версіями"?
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02.03.2023 12:25 Відповісти
та не треба...сьогодні розбитий "партізанамі" літак....спокійно полетів з Мачуліщ на Рашку
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02.03.2023 15:45 Відповісти
Це тобі так особисто доповіли, що "спокійно"?
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02.03.2023 22:09 Відповісти
Як я і говорив - крику багато, а результат нульовий.
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01.03.2023 11:15 Відповісти
Ага, точно. Результат - "нульовий", але починаючи з 22-ого не літає. Як ти і "говорив".
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02.03.2023 12:28 Відповісти
Між "знищили" і "пошкодили" є не велика різниця. Пофорбують і буде літати, але охоронятися вже буде більш суттєво. Засікай час коли він піднімиться в повітря. Хотілося б щоб його спалили, але...
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02.03.2023 13:12 Відповісти
Пошкоджений літак А-50У ВКС РФ полетів на ремонт у Росію, - " Джерело:
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02.03.2023 14:53 Відповісти
Пофарбують, всі зіпсовані електронні блоки і ланцюги знайдуть, замінять - "пльовоє дєло"
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02.03.2023 22:11 Відповісти
 
 