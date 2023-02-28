Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки. ФОТО
У мережі з’явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на журналіста CNN Джанлуку Меццофіоре у Twitter.
Він показав супутникові знімки аеродрому "Мачулищі", зроблені сьогодні, 28 лютого.
"У Maxar є ці знімки літака A-50 на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі. Я не бачу жодних серйозних пошкоджень", - написав журналіст.
При цьому, як зазначає "Беларускі Гаюн", борт переставили. Місце його звичайної стоянки, яке відзначено червоною стрілкою, пустує. Він у іншому місці. Востаннє зліт літака росіян фіксували 22 лютого.
"Під час порівняння супутникових знімків за 19 та 28 лютого чітко видно, що борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ змінив колір. Літак ніби "зашкурили" перед перефарбуванням. На цей момент ми не робимо однозначних тверджень, проте це може бути й наслідком того, що фюзеляж обгорів. Значну зміну забарвлення видно на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу "Джміль", що обертається", - зауважили в "Гаюні".
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Тут може буть та сама історія
Та й нащо ..його перебуксировали? Як на мене.. якщо і була атака... розрив був поруч.. пошкодження незначні... перелетить у Таганрог і через пару неділь буде готовий. Але психологічна складова достатньо велика.. І тепер скоріш всього вони не будуть підтягувати їх так близько. Будуть зі свого Іваново літати... 40 хвилин зайвих...льоту...
І йому навіть вона для перегонки не потрібна. Подається заявка... політ без Системи..і в добрий путь. Всі цівільні локатори будуть його бачити... якщо він поставить на своїй другій системі СОМ СКВОК..яки йому задасть цівільний диспетчер. Не мені Вам пояснювати... що це таке.
.. негоже авіаційному таке казати... Але... дай Боже щоб не злетів! А як злетить... то хай..... (Про це повідомлять у газетах та телеканалах)....
Єдине ..що домоглися, це показали кацапсячим.. щоб були уважнішими. Тепер їх не так просто буде дістати. Та й охорону підсилять. Як з Єнгельсом. Розосередили .. сховали кого у Оленегірськ...кого в Ахтубу... кого далі за Урал...)))
Як на мене...то вже нашим потрібно добити 43-го у Таганрозі...Ти більш..це не так далеко...)))
А так..як сами бачите... **білоруські партизани* виявилися ........... п@...болами.))))))
https://aif.ru/society/army/griby_s_glazami_rossiyskie_vks_perebrosyat_v_arktiku_samolety_drlo_a-50u
На сьогодні на крилі п*ять одиниць.
Виявляється..що не все так ..як розписано. Тому я і виклав свої припущення... які нажаль!!! мають підгрунття.
А так - зі скавучанням полетів зализувати рани. А чи зможуть поладнати - побачимо.
Ну, таке...
а самі сидять тихенько як миші по норах
типа "изрядно ощипанный, но непобеждённый".
Як доказ - цілий і не ушкоджений літак. А що то було? Та хтозна. Пізніше взнаємо, з якою метою була запущена "деза".