У російському Єйську вибухи в районі аеродрому, - соцмережі. ФОТО

Увечері 28 лютого в російському місті Єйськ на військовому аеродромі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали.

У телеграмі Стерненка зазначається: "Єйск, так звана росія. Вибух в районі аеродрому після атаки невідомого доброго безпілотника".







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