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У російському Єйську вибухи в районі аеродрому, - соцмережі. ФОТО
Увечері 28 лютого в російському місті Єйськ на військовому аеродромі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали.
У телеграмі Стерненка зазначається: "Єйск, так звана росія. Вибух в районі аеродрому після атаки невідомого доброго безпілотника".
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Топ коментарі
+80 Александр Чуднивец #474549
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+74 vitaliymkua
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+47 Vi Wa
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Ето внутрєнній конфлікт. І ми очень обєспокоєни.
Точно! А зкріпну сировину для виготовлення самогону брали не де-небудь, а з одного чемоданчика...
На добранiч, козломордi💩💀
То стараннями жидомасонських рєптілоїдів ефект лінзи приломився у атмосфері Юпітера.
Так все й було! мАмАйклянусьда