УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5849 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
33 634 76

У російському Єйську вибухи в районі аеродрому, - соцмережі. ФОТО

Увечері 28 лютого в російському місті Єйськ на військовому аеродромі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали.

У телеграмі Стерненка зазначається: "Єйск, так звана росія. Вибух в районі аеродрому після атаки невідомого доброго безпілотника". 

У російському Єйську вибухи в районі аеродрому, - соцмережі 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4293) вибух (4504) росія (65856) аеродром (302)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+80
Сладкіх снов кацапскіє свіньї....
показати весь коментар
28.02.2023 21:40
+74
показати весь коментар
28.02.2023 21:40
+47
ВСУ, Залужный и Луценко, что вы творите?
показати весь коментар
28.02.2023 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для різного рівня влади в кислобздійні "вікно можливостей". Розікрасти все, а що залишилось - підірвати, і списати на ЗСУ.
показати весь коментар
28.02.2023 21:39 Відповісти
Что началось?
показати весь коментар
28.02.2023 21:40 Відповісти
Та ні - потрібно х...у просто заборонити курити в мордорі
показати весь коментар
28.02.2023 23:06 Відповісти
Так. Тепер єйск перейменують на йой-ск
показати весь коментар
01.03.2023 08:23 Відповісти
Сладкіх снов кацапскіє свіньї....
показати весь коментар
28.02.2023 21:40 Відповісти
Щось майже всі забули, що тільки пару днів тому командувачем ППО на рабсії назначено ..... Суровікіна. Гарно почав керувати ппо, дуже вдачно!
показати весь коментар
28.02.2023 23:30 Відповісти
ВСУ, Залужный и Луценко, что вы творите?
показати весь коментар
28.02.2023 21:40 Відповісти
При чому тут ЗСУ?
Ето внутрєнній конфлікт. І ми очень обєспокоєни.
показати весь коментар
01.03.2023 07:30 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 21:40 Відповісти
Bojevyje gusi opiat zaleteli?
показати весь коментар
28.02.2023 21:41 Відповісти
Prosto ukrainskie gusi. Oni znajut, chto im nuzhno delat' na chuzhbine.
показати весь коментар
28.02.2023 21:59 Відповісти
ДРГ Вейшнорії заставило закурити якогось салдафона.
показати весь коментар
28.02.2023 22:50 Відповісти
Весна прийшла, гуси з вирію вертають.
показати весь коментар
01.03.2023 09:52 Відповісти
Схоже там серйозно вїбало. Це вже не іграшки.
показати весь коментар
28.02.2023 21:42 Відповісти
Щось горить, палає .
показати весь коментар
28.02.2023 21:43 Відповісти
Верим, надеемся,ждём(новостей)
показати весь коментар
01.03.2023 03:53 Відповісти
НЛО, и к бабке не ходи.
показати весь коментар
28.02.2023 21:43 Відповісти
То все килими літають..з ранку ще
показати весь коментар
28.02.2023 22:11 Відповісти
Певно, Мєдвєду хтось підігнав пальону водку. Аж настільки пальону, що аж смальону. Через то його глюки матеріалізувалися.
показати весь коментар
28.02.2023 23:14 Відповісти
Або самогон за рецептом Чонкіна..з гівна
показати весь коментар
28.02.2023 23:16 Відповісти

Точно! А зкріпну сировину для виготовлення самогону брали не де-небудь, а з одного чемоданчика...
показати весь коментар
28.02.2023 23:22 Відповісти
Бравый генерал отвлек своим стриптизом пво и новейшая нано-утка крюком из африки нанесла упреждающий удар по 4-м позициям, сейчас вам карту принесу
показати весь коментар
28.02.2023 21:44 Відповісти
Нарешті!!!
показати весь коментар
28.02.2023 21:45 Відповісти
О, оце діло пішло.
показати весь коментар
28.02.2023 21:45 Відповісти
Дуже добре. Якраз до ватної "рідні" трохи прилетіло.
показати весь коментар
28.02.2023 21:45 Відповісти
"Зашто ви нас так нєнавідітє?... "
показати весь коментар
28.02.2023 21:50 Відповісти
Да то просто учения! Ну или работа ПВО
показати весь коментар
28.02.2023 21:46 Відповісти
Уральцы разбушевались
показати весь коментар
28.02.2023 21:47 Відповісти
А может якуты прозрели.
показати весь коментар
28.02.2023 21:55 Відповісти
вони вузькоглазі..
показати весь коментар
28.02.2023 22:06 Відповісти
самогон гнали..
показати весь коментар
28.02.2023 22:05 Відповісти
ДЛЯ ЭТОГО МОЗГИ НУЖНЫ , паРашники бояру жрут и спирты второсортные в виде так называемой водки , они потреьляют такую срань что страшно , при этом платят за это говно сумасшедшие деньги .
показати весь коментар
28.02.2023 22:26 Відповісти
так на це і звертаю увагу - що не вміють рузьге гнати самогон..
показати весь коментар
28.02.2023 22:46 Відповісти
👍 Ага, виженеш його, як же ж! Ти його - в двері, а він - у вікно.
показати весь коментар
02.03.2023 13:01 Відповісти
Сподіваюся, роздовбали щось серйозне. Ніби непогано так горить, хоча, маю підозру, що пердаки свинособак палатимуть ще сильніше.
показати весь коментар
28.02.2023 21:47 Відповісти
...пердаки да - то контрбатарейний агонь
показати весь коментар
28.02.2023 21:53 Відповісти
благодатный, снизошел...
показати весь коментар
28.02.2023 22:27 Відповісти
пущай бабахает .шо бахне то вже не стріле
показати весь коментар
28.02.2023 21:50 Відповісти
Нє спітся почему-то
показати весь коментар
28.02.2023 21:50 Відповісти
Да, там и мостик не сильно далеко. Пора побережье чуть вскопать---весна скоро! Нам сажать ведь!
показати весь коментар
28.02.2023 21:51 Відповісти
Послє маєво возващенія с кітая,я всєм пакажу куда мєня в кітає ))А тєбя куда,владімір владімірич?В єльск?С чєтирьох старон?Всьо,я сплю,ноч уже тут в кітає.Чикчирик)))
показати весь коментар
28.02.2023 21:52 Відповісти
Кацапи заявляють про дві ракети.
показати весь коментар
28.02.2023 21:54 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 21:55 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 22:37 Відповісти
Хлопкi та задимлєнiє.
На добранiч, козломордi💩💀
показати весь коментар
28.02.2023 21:55 Відповісти
Чуєте крики Гооойдааа))
показати весь коментар
28.02.2023 21:59 Відповісти
Ні. Мабуть мало. Давайте ще.
показати весь коментар
28.02.2023 22:01 Відповісти
Було б не погано добавочку ще )Русня вже виє що сьогодні всі атаки дронів досягли цілей і ППО обісралося.І
показати весь коментар
28.02.2023 22:06 Відповісти
bo to ne BPLA, a planuuchi bomby https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 GBU-39

показати весь коментар
28.02.2023 22:23 Відповісти
Я так понимаю это уже Гоййййййдаааааааав!!!!
показати весь коментар
28.02.2023 22:02 Відповісти
Предлагаю кацапам после каждого взрыва на их помойке включать по федеральному тв стриптиз генерала *******, типо будет мем как " смеющийся испанец"
показати весь коментар
28.02.2023 22:05 Відповісти
что это за гавноканал...?\не надоело его рекламировать...?\
показати весь коментар
28.02.2023 22:14 Відповісти
Бий кацапів, рятуй світ! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.02.2023 22:08 Відповісти
А чому БПЛА "добрий" ??? Повинен бути "злим", дуже "злим" !!
показати весь коментар
28.02.2023 22:12 Відповісти
Аркана!!!
показати весь коментар
28.02.2023 22:20 Відповісти
150 km do Vugledaru
показати весь коментар
28.02.2023 22:21 Відповісти
свинособаки ховайтесь!!!!!!!!!!!!у вас недопидаров УКРАИНСКИЕ нло....................ведь *************** жизнь прекрасна...............................
показати весь коментар
28.02.2023 22:22 Відповісти
Техніка ворожа яскраво палає, рідна Україна ворога долає.
показати весь коментар
28.02.2023 22:24 Відповісти
Наче в краснодарі також, якщо правда.
показати весь коментар
28.02.2023 22:28 Відповісти
їжте сцукі прокляті , весь світ говорить що дайте їм ще.....
показати весь коментар
28.02.2023 22:31 Відповісти
Утром узнаем)
показати весь коментар
01.03.2023 03:54 Відповісти
куда попали?
показати весь коментар
28.02.2023 22:33 Відповісти
Нічого страшного - після наступної бавовни, наступний генерал теж зачурпеле яїчно-генітальний танець. Піпл - схаває.
показати весь коментар
28.02.2023 22:33 Відповісти
Кубанська проти Ростовської народної республіки почала бойові дії з знищення ВПС. Так тримати !
показати весь коментар
28.02.2023 22:37 Відповісти
оце бандерівці молодці - можуть і повторити..
показати весь коментар
28.02.2023 22:49 Відповісти
Знову білоруські партизани?)))
показати весь коментар
28.02.2023 22:50 Відповісти
Вейшнорські регуляри.
показати весь коментар
02.03.2023 13:09 Відповісти
Це не ми!
То стараннями жидомасонських рєптілоїдів ефект лінзи приломився у атмосфері Юпітера.
Так все й було! мАмАйклянусьда
показати весь коментар
28.02.2023 22:57 Відповісти
куда зрадойобы подевались с криками "почему по кацапам не бамбим?"?
показати весь коментар
28.02.2023 23:07 Відповісти
А чьо с іплом, кацапи?
показати весь коментар
28.02.2023 23:08 Відповісти
Зла, не хватает. Чьо скромничаем об успехах бавовнятки в это же время, в членинграде, мацквабаде и других епейсках?
показати весь коментар
28.02.2023 23:15 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 23:20 Відповісти
 
 