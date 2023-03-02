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Топ коментарі
+21
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02.03.2023 22:14
+13
Щойно перетнув кордон російської федерації...
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02.03.2023 22:05
+12
і щоб ви не вагалися - сидить ванька в зірянке (це ібеня в забайкльі) після рейса в 2000 км на камазі по колдобінам колими та дивиться байку про підступних укродиверсантів по раша тв- всередині у нього все кипить від православного возмущения, накотив водяри, виросли крила возмущенія, пішов записався добровольцем. 2 тижня бухав в потязі з такими ж долбодятлами возмущонними. тиждень на полігоні, 2 рожка до акс74 відстріляв, передова в броніку 1985р з тим же ж акс 74, аптечка 1987р, пакет.. фсьо
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02.03.2023 21:45
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https://t.me/operativnoZSU/81971 Повне відео. Атака розвідка на російський літак-розвідник А-50 в Білорусі.
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02.03.2023 21:32 Відповісти
какой-то бред, если бп смог подлететь к антенне, почему к нему не привязать тротиловую шашку и все... а так просто полетал
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02.03.2023 21:58 Відповісти
А де про зелений цирк на гастролях?
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02.03.2023 21:40 Відповісти
Правильне питання. Як так? Жодної новини та жодного фотожабу без срачу про Зеленського та Зеленої влади. Обуренню нема меж. Це ж дивись ще на далі Порошенка можуть перестать хвалити. А я яй.
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03.03.2023 08:02 Відповісти
На всіх каналах хвалять тільки найвеличнішого, а які його не хвалять він просто відімкнув. . Потрібна ж бути якась альтернатива.
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03.03.2023 08:33 Відповісти
"Михайло Подоляк заявив, що 5 канал, Прямий та Еспресо, які відносять до пулу Петра Порошенка, вимкнули з цифрового ефіру через «нарцисизм» п'ятого Президента України."
На часі виключно «нарцисизм» шостого...
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03.03.2023 09:04 Відповісти
Царь, аднака.
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03.03.2023 09:08 Відповісти
Критика і срач щодо президента а тим більше щодо його виборців це на мою думку різні речі. Тільки не потрібно мені розповідати яке я "зелене лайно". "Любителі" Порошенка вже досить добре постарались щоб у багатьох тих хто не голосував за Зеленського відпало будь яке бажання голосувати за Порошенко на наступних виборах.
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03.03.2023 16:10 Відповісти
а умные люди говорили, нельзя пускать коцапов, пусть даже хороших... а теперь они учудили, хорошо будет если не по указке фсб, чтобы нам сорвать что-то
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02.03.2023 21:42 Відповісти
Как они прошли границу и вернулись?
50 чел
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02.03.2023 21:54 Відповісти
на убере, у них же паспорта. и да, какие 50 чел?
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02.03.2023 21:55 Відповісти
Кацапы вообще забрехалысь:
То говорят шо достали осколок ,застрявший между ребер у ребенка, то достали пулю натовского калибра.
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02.03.2023 22:08 Відповісти
"Что-то пошло не так" в этой истории

Слишком вначале много вбросов которые кацапам пришлось убрать
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02.03.2023 22:14 Відповісти
ФСБ готувало провокацію - переодіті в українську форму вони збиралися повбивати побільше цивільних. Про всяк випадок, щоб не мішали, звідти прибрали всіх погранців. "Власовці" дізналися про це і на годину раніше вільно перейшли кордон, щоб поселфитися. Кацапські СМІ автоматично почали публікувати заготовлені до провокації методички і тільки через дві години їм дійшло, що операція ФСБ зірвалася - там зовсім не та ДРГ і нікого там не вбивають
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02.03.2023 23:13 Відповісти
розумні люди кажуть не довіряти акаунту, якому меньше чим пів року
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02.03.2023 22:12 Відповісти
ты видно залетный раз меня не знаешь, а цензор недавно что-то учудил, что после входа с фейсбука как обычно, у меня обнулился аккаунт и в нике добавились циферки...
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02.03.2023 22:15 Відповісти
методичку зміни
не в цифрах діло
а в даті реєстрації
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02.03.2023 22:19 Відповісти
так дата регистрации и обнулилась, неумный. а я тут примерно со времен майдана
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02.03.2023 22:20 Відповісти
Підтримую, пане Вадиме.. І у мене таке точно відбулось, як Ви пишете. Часто заходив на Цензор як і Ви. А в лютому місяці чогось подивився, а у мене реєстрація замість 2015 року стоїть чомусь січень 2023 року.
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03.03.2023 00:29 Відповісти
Воно дурне, і всіх тому називає ботами, саме через дату з ФБ.
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03.03.2023 06:16 Відповісти
я тут пишу поболе, чем ты с 21 года...
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02.03.2023 22:21 Відповісти
... ... , мнє голос твой приятєн
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02.03.2023 22:30 Відповісти
та накуй пошел и все )
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02.03.2023 22:31 Відповісти
як це по кацапськи
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03.03.2023 09:31 Відповісти
Тоже самое с неделю полторы назад произошло со мной!
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03.03.2023 09:28 Відповісти
і щоб ви не вагалися - сидить ванька в зірянке (це ібеня в забайкльі) після рейса в 2000 км на камазі по колдобінам колими та дивиться байку про підступних укродиверсантів по раша тв- всередині у нього все кипить від православного возмущения, накотив водяри, виросли крила возмущенія, пішов записався добровольцем. 2 тижня бухав в потязі з такими ж долбодятлами возмущонними. тиждень на полігоні, 2 рожка до акс74 відстріляв, передова в броніку 1985р з тим же ж акс 74, аптечка 1987р, пакет.. фсьо
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02.03.2023 21:45 Відповісти
Перша картинка топчік!

Дякую - поржав!
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02.03.2023 21:54 Відповісти
Є фото ДРГовця!
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02.03.2023 22:03 Відповісти
ахеть..мінімум 1941..а дід в такому дранті....
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02.03.2023 22:10 Відповісти
А малий на задньому плані?
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03.03.2023 06:17 Відповісти
Шо-Шо.... Сосе нiмецького "петушка".
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03.03.2023 17:44 Відповісти
Щойно перетнув кордон російської федерації...
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02.03.2023 22:05 Відповісти
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02.03.2023 22:14 Відповісти
https://ibb.co/SRrRxLS
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03.03.2023 15:31 Відповісти
 
 