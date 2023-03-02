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Кремлівський цирк на гастролях. Фотожабери про "ДРГ" на брянщині
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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Топ коментарі
+21 уаыау
показати весь коментар02.03.2023 22:14 Посилання
+13 віктор федорович #394174
показати весь коментар02.03.2023 22:05 Посилання
+12 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар02.03.2023 21:45 Посилання
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На часі виключно «нарцисизм» шостого...
50 чел
То говорят шо достали осколок ,застрявший между ребер у ребенка, то достали пулю натовского калибра.
Слишком вначале много вбросов которые кацапам пришлось убрать
не в цифрах діло
а в даті реєстрації
Дякую - поржав!