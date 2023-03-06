Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року. ФОТОрепортаж
Російські загарбники упродовж 5-6 березня 2022 року розстріляли 10 цивільних автомобілів в Ірпені на Київщині. Їм оголошено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.
"Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових РФ. Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 - отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
5 березня, під час штурму Ірпеня російськими військами, першим під вогонь потрапив автомобіль, в якому були два місцевих жителі — пасажир загинув на місці, а водій отримав поранення рук. Наступною мішенню стала машина, якою чоловік намагався евакуювати своїх батьків - 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення.
Того ж дня російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону разом з військовими 137-го гвардійського парашутно-десантного полку встановили контроль над блокпостом на виїзді з Ірпеня.
"Захопивши об’єкти, вони встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час вона була єдиною дорогою, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста. Саме тут російські військові влаштували засідку", - зазначають у поліції.
Першими, хто потрапив у залогу, стали жителі, які намагалися виїхати з міста на автомобілях. В результаті двоє людей загинули, одна жінка отримала поранення.
6 березня, близько сьомої ранку тією самою вулицею поїхав перший цивільний автомобіль, російські військові відкрили по них вогонь з автоматів, водій отримав поранення.
Приблизно в цей же час намагались евакуюватися жителі ЖК "Версаль Парк". Вони зібрали 12 машин та почали збирати людей, які не мали автомобілів, але хотіли виїхати з міста. Першим у колоні рухався автомобіль, в якому був водій та сім’я з півторарічною дитиною. В машину прилетіла граната, водій загинув на місці, пасажир іще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм.
Після підриву першого автомобіля інші чотири також потрапили під обстріл. Другою та третьою машинами керувало подружжя. У другому авто був чоловік, двоє дітей та жінка похилого віку, яка отримала смертельне поранення в серце і загинула на місці.
Від обстрілу третьої автівки загинула 34-річна жінка, дружина водія. Серйозні поранення отримали ще троє пасажирів.
Четвертим у цій колоні рухався автомобіль, в якому були пʼять людей - загинула 60-річна жінка, ще двоє поранені.
Пʼятим у колоні була автівка, в якому було подружжя з двома малими дітьми. Батько отримав кульове поранення в ліве плече та осколкове поранення руки. Пʼятирічний син - осколкове поранення гомілки, дружина також поранена.
Слідчі поліції встановили трьох російських військових, які причетні до розстрілу евакуаційної колони — це командир розвідувальної роти 173 окремого розвідувального батальйону та двоє військових 137 гвардійського парашутно-десантного полку 106 гвардійської повітряно-десантної дивізії. Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.
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1. Приховане місце, де розташовується хто-небудь для раптового нападу. Під Будапештом його ескадрон напав із засади на цілий полк відступаючої німецької піхоти (Микола Руденко, Остання *****, 1959, 82); Зеленцов прибув у перший батальйон, що стояв на запасних позиціях у засаді (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 539).
2. Несподіваний напад з прикритого місця. Розпорядивши Турн як треба, Махнув, засаду щоб зробить (Іван Котляревський, I, 1952, 279); Я не бив наводкою прямою і не відав танкових засад, коли димом вкрите поле бою за снарядом скальпував снаряд (Микола Рудь, Дон. зорі, 1958, 37).
3. Загін війська, добре замаскований для раптового нападу. В боях ми розбили останню засаду І вийшли на берег Балтійського моря (Ярослав Шпорта. Вибр., 1958, 34);
// розм. Людина або група людей, які заховалися де-небудь з метою несподіваного нападу на когось або для спостереження за кимсь, чимсь. Йому чогось усе здавалося, що коли не з-за тієї хати, то з того огороду вискоче [вискочить] засада і кинеться на його (Панас Мирний, IV, 1955, 192); Не знаючи про засаду, ішов туди ж Валентин Домагацький, і його схопили (Антон Хижняк, Тамара, 1959, 117); Ніч. Навкруги завірюха гуде. В яслах чатує засада (Степан Олійник, Вибр., 1959, 345).
http://sum.in.ua/p/3/300/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 300.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична... далі по тексту.
Якось так.
1. Основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь. Юнаки, підлітки, діти - вони дістали ще в школі засади тієї енергії і волі солдата, ..тієї самовідданості і невтомності виробничника, які дозволили нам з честю виконати стратегічні плани і здобути перемогу (Юрій Яновський, II, 1954, 268); Однією з головних засад мистецтва, художньої прози зокрема, є внутрішня спроможність письменника до аналізу життєвих явищ, здатність бачити в них нове, не помічене іншими (Вітчизна, 6, 1968, 199).
2. Вихідне, головне положення, принцип; основа світогляду, правило поведінки. На власні гроші набув [Макар Іванович] сотню примірників [книжки], щоб послати на село, до своїх, і таким робом довести, що, вірний демократичній засаді, не розриває зв'язків з народом (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 162); З борців насміхалася доля. Зростала проте їх громада. Добробут народний та воля - То наша найперша засада (Павло Грабовський, I, 1959, 367); [Лотоцька:] Він перебудовує свій світогляд на засадах марксизму (Іван Микитенко, I, 1957, 209); Вона [дружба] ґрунтується на високих засадах інтернаціоналізму (Максим Рильський, III, 1956, 46).
3. Спосіб, метод здійснення чого-небудь. Оуен зробив спробу організувати комуністичну общину, щоб у ній перевиховати людей для життя на нових засадах (Нова історія. Підручник для 8 кл., 1956, 121); Вибори депутатів є рівними: кожний громадянин має один голос; всі громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах (Конституція УРСР, 1969, 28); В державних органах [СРСР], зокрема у виконкомах місцевих Рад, дедалі більше запроваджуються громадські засади (Комуніст України, 12, 1963, 72).
http://sum.in.ua/p/3/300/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 300.
ЗА́СІДКА, и, жін. Те саме, що http://sum.in.ua/s/zasada засада 1. Я вже збирався вийти з своєї засідки та покликати прикордонників (Юрій Збанацький, Мор. чайка, 1959, 168); В нашому районі добре полювання. З дому пишуть, що збираються до засідок на вовків (Леонід Смілянський, Зустрічі, 1936, 113); Підходили до табору обережно. Усяке могло бути. Може, вже десь чатує засідка (Володимир Гжицький, Опришки, 1962, 182); Він мав вести їх такими стежками, щоб не наскочити на ворожу засідку (Дмитро Бедзик, Плем'я.., 1958, 48).
На засідку іти (піти і т. ін.) - обирати приховане місце для очікування слушного моменту, щоб напасти на когось. - Я вам привів четвертого, завтра на засідку підете разом, завтра пощастить (Юрій Яновський, I, 1954, 83).
http://sum.in.ua/p/3/309/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 309.
"ЗА́СІДКА, и, жін. Те саме, що http://sum.in.ua/s/zasada засада " Тобто мова йде про синоніми
"Сино́німи (грец. συνώνυμος - «однойменний») - слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення".
Тобто, я використав один синонім, а ти вважаєш, що я повинен застосувать інший Допустимо.... Так - є такі синоніми, що, в залежності від відтінку фрази, мають перевагу в застосуванні у тих чи інших випадках Однак ти не довів, що в моїй фразі поняття "засідка" має переважне значення перед "засадою" В даному випадку вони РІВНОЗНАЧНІ!
Це все одно, коли стоїть питання "їхать", а ми почнем сперечаться - на машині якого саме кольору - червоній чи зеленій?
Ти згоден що росіяни - це ослов"янені угро-фінни?
А те що фінни - один з народів угрофінської мовної групи?
Так от фінською "засада "- väijytys (звучить десь як "вьоютус")
Угорською "засада" - "сsapda" ("кзапда")
Яке з цих слів хоч трохи схоже на "російську" - "засаду"?
Кричиш, що я "неправильними"(русифікованими) словниками користуюся, а коли я тебе "носом ткнув" - ти свою правоту починаєш доводить, опираючить на "толковий словарь руского язика"
ЗЕЛЯ-ВОРОГ !!!