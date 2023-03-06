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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року. ФОТОрепортаж

Російські загарбники упродовж 5-6 березня 2022 року розстріляли 10 цивільних автомобілів в Ірпені на Київщині. Їм оголошено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Управління комунікації Національної поліції України.

"Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових РФ. Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 - отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

5 березня, під час штурму Ірпеня російськими військами, першим під вогонь потрапив автомобіль, в якому були два місцевих жителі — пасажир загинув на місці, а водій отримав поранення рук. Наступною мішенню стала машина, якою чоловік намагався евакуювати своїх батьків - 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення.

Того ж дня російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону разом з військовими 137-го гвардійського парашутно-десантного полку встановили контроль над блокпостом на виїзді з Ірпеня. 

"Захопивши об’єкти, вони встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час вона була єдиною дорогою, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста. Саме тут російські військові влаштували засідку", - зазначають у поліції. 

Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року 01

Першими, хто потрапив у залогу, стали жителі, які намагалися виїхати з міста на автомобілях. В результаті двоє людей загинули, одна жінка отримала поранення.

6 березня, близько сьомої ранку тією самою вулицею поїхав перший цивільний автомобіль, російські військові відкрили по них вогонь з автоматів, водій отримав поранення.

Приблизно в цей же час намагались евакуюватися жителі ЖК "Версаль Парк". Вони зібрали 12 машин та почали збирати людей, які не мали автомобілів, але хотіли виїхати з міста. Першим у колоні рухався автомобіль, в якому був водій та сім’я з півторарічною дитиною. В машину прилетіла граната, водій загинув на місці, пасажир іще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм.

Після підриву першого автомобіля інші чотири також потрапили під обстріл. Другою та третьою машинами керувало подружжя. У другому авто був чоловік, двоє дітей та жінка похилого віку, яка отримала смертельне поранення в серце і загинула на місці.

Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року 02

Від обстрілу третьої автівки загинула 34-річна жінка, дружина водія. Серйозні поранення отримали ще троє пасажирів.

Четвертим у цій колоні рухався автомобіль, в якому були пʼять людей - загинула 60-річна жінка, ще двоє поранені.

Пʼятим у колоні була автівка, в якому було подружжя з двома малими дітьми. Батько отримав кульове поранення в ліве плече та осколкове поранення руки. Пʼятирічний син - осколкове поранення гомілки, дружина також поранена.

Слідчі поліції встановили трьох російських військових, які причетні до розстрілу евакуаційної колони — це командир розвідувальної роти 173 окремого розвідувального батальйону та двоє військових 137 гвардійського парашутно-десантного полку 106 гвардійської повітряно-десантної дивізії. Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати з Ірпеня (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року 03
Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року 04
Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року 05
Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року 06
Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року 07

Автор: 

армія рф (17821) Ірпінь (358) обстріл (29141) евакуація (2342)


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Топ коментарі
+33
Сім'ї цих виродків мають заплатити найвищу ціну. Фотозвіти не обов'язкові.
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06.03.2023 17:29 Відповісти
+25
Всі кацапські мерзенні вбивці які прийшли в Україну вбивати мають здохнути...
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06.03.2023 17:31 Відповісти
+18
В ответ на расстрел украинского пленного - Во всем мире должно прогреметь Слава Украине!
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06.03.2023 17:25 Відповісти
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В ответ на расстрел украинского пленного - Во всем мире должно прогреметь Слава Украине!
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06.03.2023 17:25 Відповісти
Сім'ї цих виродків мають заплатити найвищу ціну. Фотозвіти не обов'язкові.
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06.03.2023 17:29 Відповісти
Але бажані
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06.03.2023 17:40 Відповісти
Всі кацапські мерзенні вбивці які прийшли в Україну вбивати мають здохнути...
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06.03.2023 17:31 Відповісти
Ну і що? Краще було б якби вони ї не встановили, а знищили. Від їхнього встановлення (що ще є під велиим сумнівом в правдивовості осіб) нікому ні квасно, ні гірко. А "встановили", щоби оправдати свою "необхідність" в тилу, а не на фронті.
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06.03.2023 17:33 Відповісти
*****! Як моторошно та гидко від таких "новин"!!!! Піздець!!!!! Їм оголошено про ПІДОЗРУ!))) Рік війни, *****!!! Яка підозра???? Де їх трупаки???!!!
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06.03.2023 17:44 Відповісти
Рос.каналы сообщают, шо во Франции разшифровали "черный ящик" з вертолета упавшего в Броварах. Шо то молчат об этом.
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06.03.2023 18:09 Відповісти
Кацапам вірить - себе не поважать!
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06.03.2023 18:33 Відповісти
Кацапские ублюдки.
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06.03.2023 17:53 Відповісти
Пан "украйонський" журналіст що писав статтю! Пояснюю: в українській військовій мові "залога" - це гарнізон фортеці чи опорного пункту А то була "засада"!!!
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06.03.2023 17:54 Відповісти
може засідка?
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06.03.2023 21:33 Відповісти
ЗАСАДА 1, и, жін.

1. Приховане місце, де розташовується хто-небудь для раптового нападу. Під Будапештом його ескадрон напав із засади на цілий полк відступаючої німецької піхоти (Микола Руденко, Остання *****, 1959, 82); Зеленцов прибув у перший батальйон, що стояв на запасних позиціях у засаді (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 539).

2. Несподіваний напад з прикритого місця. Розпорядивши Турн як треба, Махнув, засаду щоб зробить (Іван Котляревський, I, 1952, 279); Я не бив наводкою прямою і не відав танкових засад, коли димом вкрите поле бою за снарядом скальпував снаряд (Микола Рудь, Дон. зорі, 1958, 37).

3. Загін війська, добре замаскований для раптового нападу. В боях ми розбили останню засаду І вийшли на берег Балтійського моря (Ярослав Шпорта. Вибр., 1958, 34);
// розм. Людина або група людей, які заховалися де-небудь з метою несподіваного нападу на когось або для спостереження за кимсь, чимсь. Йому чогось усе здавалося, що коли не з-за тієї хати, то з того огороду вискоче [вискочить] засада і кинеться на його (Панас Мирний, IV, 1955, 192); Не знаючи про засаду, ішов туди ж Валентин Домагацький, і його схопили (Антон Хижняк, Тамара, 1959, 117); Ніч. Навкруги завірюха гуде. В яслах чатує засада (Степан Олійник, Вибр., 1959, 345).

http://sum.in.ua/p/3/300/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 300.
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06.03.2023 21:37 Відповісти
Запроси гугл переклад з російської на українську слова засада. Класики літератури не мали мети стати еталоном досконалого володіння мовою, а про нинішні часи взагалі мовчу. Засідка - засісти, засада - засадити. В українській мові використовується слово засада ( частіше засади ) як - положення, основа, принцип створення, на основі чого створені. Наприклад - на теоретичних засадах.., на історчних засадах ..., Конституція України - Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична... далі по тексту.
Якось так.
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06.03.2023 23:03 Відповісти
Я тобі процитував витяг з першої частини тлумачної статті слова "засада" з Академічного словника української мови Слово "академічний" у назві не "просто так" - це означає що даний словник визначений офіційним виданням яке використовують в державних установах для складання офіційних документів (навіть законодавчих актів)
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06.03.2023 23:10 Відповісти
Кацапи твої словники зліпили, як і підручники для наших дітей. Полистай, не полінуйся. Наприклад, перше, що на пам'ять прийшло, - математика для 3-го класу - многокутник. Так по всіх підручниках, включаючи українську мову і літературу, купа російських слів не переведених, а, навіть не знаю як зрозуміло висловитись, перекручених чи пристосованих на український лад.
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06.03.2023 23:46 Відповісти
А хто "зліпив" ТВОЇ словники?
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07.03.2023 01:39 Відповісти
ЗАСАДА 2, и, жін., книжн.

1. Основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь. Юнаки, підлітки, діти - вони дістали ще в школі засади тієї енергії і волі солдата, ..тієї самовідданості і невтомності виробничника, які дозволили нам з честю виконати стратегічні плани і здобути перемогу (Юрій Яновський, II, 1954, 268); Однією з головних засад мистецтва, художньої прози зокрема, є внутрішня спроможність письменника до аналізу життєвих явищ, здатність бачити в них нове, не помічене іншими (Вітчизна, 6, 1968, 199).

2. Вихідне, головне положення, принцип; основа світогляду, правило поведінки. На власні гроші набув [Макар Іванович] сотню примірників [книжки], щоб послати на село, до своїх, і таким робом довести, що, вірний демократичній засаді, не розриває зв'язків з народом (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 162); З борців насміхалася доля. Зростала проте їх громада. Добробут народний та воля - То наша найперша засада (Павло Грабовський, I, 1959, 367); [Лотоцька:] Він перебудовує свій світогляд на засадах марксизму (Іван Микитенко, I, 1957, 209); Вона [дружба] ґрунтується на високих засадах інтернаціоналізму (Максим Рильський, III, 1956, 46).

3. Спосіб, метод здійснення чого-небудь. Оуен зробив спробу організувати комуністичну общину, щоб у ній перевиховати людей для життя на нових засадах (Нова історія. Підручник для 8 кл., 1956, 121); Вибори депутатів є рівними: кожний громадянин має один голос; всі громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах (Конституція УРСР, 1969, 28); В державних органах [СРСР], зокрема у виконкомах місцевих Рад, дедалі більше запроваджуються громадські засади (Комуніст України, 12, 1963, 72).

http://sum.in.ua/p/3/300/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 300.

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07.03.2023 01:44 Відповісти


ЗА́СІДКА, и, жін. Те саме, що http://sum.in.ua/s/zasada засада 1. Я вже збирався вийти з своєї засідки та покликати прикордонників (Юрій Збанацький, Мор. чайка, 1959, 168); В нашому районі добре полювання. З дому пишуть, що збираються до засідок на вовків (Леонід Смілянський, Зустрічі, 1936, 113); Підходили до табору обережно. Усяке могло бути. Може, вже десь чатує засідка (Володимир Гжицький, Опришки, 1962, 182); Він мав вести їх такими стежками, щоб не наскочити на ворожу засідку (Дмитро Бедзик, Плем'я.., 1958, 48).
На засідку іти (піти і т. ін.) - обирати приховане місце для очікування слушного моменту, щоб напасти на когось. - Я вам привів четвертого, завтра на засідку підете разом, завтра пощастить (Юрій Яновський, I, 1954, 83).

http://sum.in.ua/p/3/309/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 309.
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07.03.2023 20:55 Відповісти
Все? Тобі "полегшало"? Ти сам себе дурнем виставив цією цитатою Точніше - одною фразою з неї -
"ЗА́СІДКА, и, жін. Те саме, що http://sum.in.ua/s/zasada засада " Тобто мова йде про синоніми
"Сино́німи (грец. συνώνυμος - «однойменний») - слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення".
Тобто, я використав один синонім, а ти вважаєш, що я повинен застосувать інший Допустимо.... Так - є такі синоніми, що, в залежності від відтінку фрази, мають перевагу в застосуванні у тих чи інших випадках Однак ти не довів, що в моїй фразі поняття "засідка" має переважне значення перед "засадою" В даному випадку вони РІВНОЗНАЧНІ!
Це все одно, коли стоїть питання "їхать", а ми почнем сперечаться - на машині якого саме кольору - червоній чи зеленій?
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07.03.2023 21:08 Відповісти
Може так зрозумієш, яким чином нас русифіковували. Використовували в першу чергу шкільні підручники, словники і начебто помилково замінені слова в творах класиків літератури. Зверни увагу на рік видання словника. Зовсім викинути слово засідка видавці звісно не могли, от тому така колізія.
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07.03.2023 21:04 Відповісти
Ясно! У кацапів прислів"я є " Ты ему ссы в глаза а он тебе - "божья роса"
Ти згоден що росіяни - це ослов"янені угро-фінни?
А те що фінни - один з народів угрофінської мовної групи?
Так от фінською "засада "- väijytys (звучить десь як "вьоютус")
Угорською "засада" - "сsapda" ("кзапда")
Яке з цих слів хоч трохи схоже на "російську" - "засаду"?
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07.03.2023 22:24 Відповісти
Залізь в толковий словарь руского язика, може зрозумієш звідки перетягнули отой перший варіант тлумачення слова засада в українську мову, а про наше українське засідка недбало написали, що це те саме. Це при тому, що в українській мові вже існувало тлумачення слова засада, оте під номером два. На перший план висували російське тлумачення, а українське робили другорядним. Ще раз подивись на дату видання. До речі мову кацапи нищили не тільки при совєтах, а й при царях. А те прислів'я тобі личить, можеш як життєве кредо собі на лобі витатуювати. Чи може на чолі? Про всяк випадок роби і там, і там.
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07.03.2023 23:14 Відповісти
Івашкевич! Знаєш, чим дурень відрізняється від ідіота? Тим, що перший здатен до навчання , а другий - ні Дурень - просто неосвічена людина, а ідіот (з медичної точки зору) - розумово відстала людина, не здатна до повноцінного розумового розвитку Бачу, що ти точно з тих
Кричиш, що я "неправильними"(русифікованими) словниками користуюся, а коли я тебе "носом ткнув" - ти свою правоту починаєш доводить, опираючить на "толковий словарь руского язика"
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07.03.2023 23:48 Відповісти
Досконально ти про дурнів і ідіотів все вивчив. Тато з мамою по різному кликали? Може вже зроби висновки, почни вчитись, думати, а просто словники читай і так перейдеш на перший рівень. Рости. Працюй над собою, вчись спілкуватись чемно. Це не важко.
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08.03.2023 00:30 Відповісти
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08.03.2023 01:46 Відповісти
Кожна "підозра" повинна починатись і закінчуватись кулею, для кожного кацап. ВИРОДКА, який прийшов на нашу землю.
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06.03.2023 17:55 Відповісти
Поробити з кацапів ''самовари'', повідрубувати все що стирчить (окрім голови) щоб не розмножувалися. І відправити назад на кацапщину!
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06.03.2023 18:00 Відповісти
А 137 ПДП - не просто "кацапи"! Це "манкурти" - "Кубанський козачий полк"
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06.03.2023 18:49 Відповісти
Взагалі якби не тупий ЗЕлений гандон який розмінував Чонгар,знищував армію, крав гуманітарку і не готувався до нападу орків то десятки тисяч українців були б живі в Маріуполі,Мелітополі,Гостомелі,Бучі,Ірпені,Херсоні і т.д.
ЗЕЛЯ-ВОРОГ !!!
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06.03.2023 19:23 Відповісти
Ось він "русский мир ", що ж побажаю цим нациським виродкам здохнути разом з своїми мерзеними сім'ями.
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06.03.2023 19:24 Відповісти
А чому ці люди так пізно тікали з міста?Влада не попередила?
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06.03.2023 19:56 Відповісти
мразота зелена,шашлички та відосіки.....
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06.03.2023 22:32 Відповісти
А пам'ятаєте з перших днів ваійни нас привчали, що вбивають українцвів якісь буряти, а кацапи толерантні і культурні особи. Хто і для чого це робив, щоб не порушувати сказане Велічайшим, що кацапи нормальні люди укранців стріляти не будуть, що ми є одіннарід?
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06.03.2023 20:03 Відповісти
хотілося б почути не "оголошена підозра" а "висять у лісопосадці за яйка"
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06.03.2023 22:31 Відповісти
Какие дыбилячие рожи , исходящие кацапским зловоньем...
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07.03.2023 23:09 Відповісти
 
 