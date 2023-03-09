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Українські сили оборони збили крилату ракету в районі Прилук на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО

Під час масованої атаки росіян 9 березня українські сили оборони збили крилату ракету в районі Прилук Чернігівської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Уламки крилатої ракети, яку збили Сили оборони Сіверщини в районі Прилук", - йдеться в повідомленні.

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Українські сили оборони збили крилату ракету в районі Прилук на Чернігівщині, - ОК Північ 01
Українські сили оборони збили крилату ракету в районі Прилук на Чернігівщині, - ОК Північ 02

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Прилуки (38) ракети (4075) Чернігівщина (1584)


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09.03.2023 11:11 Відповісти
 
 