Українські сили оборони збили крилату ракету в районі Прилук на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО
Під час масованої атаки росіян 9 березня українські сили оборони збили крилату ракету в районі Прилук Чернігівської області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"Уламки крилатої ракети, яку збили Сили оборони Сіверщини в районі Прилук", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар09.03.2023 11:11 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
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