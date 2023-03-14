Викрито 8 прокремлівських агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжконфесійну ненависть

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, під час слідчо-оперативних дій у різних регіонах України вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у злочинах проти нашої держави.

У Києві заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканця столиці, що під видуманим ім’ям у соцмережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів.

У Закарпатській області викрито місцевого блогера, який розповсюджував у соцмережах фейки та маніпуляції російської пропаганди щодо "церковної теми" в Україні.

"Зловмисник "розганяв" ворожі наративи, в яких ображав почуття віруючих, вдавався до зневажливих висловлювань на їхню адресу. Для підготовки своїх "публікацій" використовував матеріали з прокремлівських інтернет-ресурсів", - йдеться у повідомленні.

У Черкасах встановлено ще двох поплічниць агресора. Одна з них колишня посадовиця прокуратури, інша - працівниця філії одного із державних банків.

На Вінниччині заблоковано підривну діяльність чотирьох інтернет-агітаторів, серед яких - колишні вчитель школи та медпрацівник.

"У забороненій соцмережі "Однокласники" вони закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни меж кордонів України. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які використовували для розповсюдження деструктивного контенту", - додають у СБУ.

Тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

- ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Правопорушення викрили співробітники СБУ м. Києва та Київської області, Закарпатської, Черкаської та Вінницької областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.