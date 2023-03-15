УКР
По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Зранку 15 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К з військового аеродрому "Мачулищі", Білорусь.

Також читайте: В Україні оголошували п’яту повітряну тривога за день (оновлено)

Об 11.27 пішли відбої тривоги по Україні. 

Автор: 

Білорусь (8080) літак (3021) повітряна тривога (967)
+7
Це вже цирк на дроті... з тривогами і зупинення транспорту.
показати весь коментар
15.03.2023 09:55 Відповісти
+5
Оце вже просто смішно. Якийсь один літак безкарно тероризує всю державу.
Бо якась гнида подбала, щоб у нас не було зброї дальньої дії.
показати весь коментар
15.03.2023 10:05 Відповісти
+3
Похоже владі похер діти в школах дитсадках і тд. чому спецслужби не нищать літаки ворога на аеродромах вже 2 рік війни а дій пошти нуль.
показати весь коментар
15.03.2023 10:00 Відповісти
Зліт МіГ-31К ВПС рф

МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

МіГ-31К можуть супроводжувати:
- Винищувачі Су-30СМ;

дануна...
показати весь коментар
15.03.2023 09:52 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К Джерело:
показати весь коментар
15.03.2023 09:53 Відповісти
Це вже цирк на дроті... з тривогами і зупинення транспорту.
показати весь коментар
15.03.2023 09:55 Відповісти
Я тільки в магазин зібрався. А не.
показати весь коментар
15.03.2023 09:57 Відповісти
Та натовпами біля зачинених відділень пошти, банків та інших установ.
показати весь коментар
15.03.2023 10:01 Відповісти
У нас в Кривом Роге все работает. И хрен ложили на тревогу уже давно. Хотя тут бабка на двое гадалка как было бы правильно делать
показати весь коментар
15.03.2023 10:12 Відповісти
В Києві далеко не все. Сам нещодавно стояв в натовпі біля пошти, чекав, коли закінчиться тривога і відкриють.
показати весь коментар
15.03.2023 10:16 Відповісти
Коли в ті мачулищі вже конкретно прилетить?
показати весь коментар
15.03.2023 09:57 Відповісти
Похоже владі похер діти в школах дитсадках і тд. чому спецслужби не нищать літаки ворога на аеродромах вже 2 рік війни а дій пошти нуль.
показати весь коментар
15.03.2023 10:00 Відповісти
в 19 народ обрав цю владу і всі разом ще відносно мирно прожили 2.5 років під дією мінських угод....
однак дипломати нової влади нічого не запропонували замість і тепер мінські угоди називають злочинними
показати весь коментар
15.03.2023 10:38 Відповісти
Масштабна. Починаємо рахувати. Це 1-ша сьогодні. А то вчора думки розійшлись про масштабні тривоги.
показати весь коментар
15.03.2023 10:01 Відповісти
Млять, огласите, где записаться в партизанский отряд для ликвидации этого летающего террориста в тараканьем рейхе.
показати весь коментар
15.03.2023 10:01 Відповісти
Оце вже просто смішно. Якийсь один літак безкарно тероризує всю державу.
Бо якась гнида подбала, щоб у нас не було зброї дальньої дії.
показати весь коментар
15.03.2023 10:05 Відповісти
Саме так. Але цікаво, хто ж нас роззброїв ще в 90-ті - на початку 2000-х? Хто порізав на брухт нашу стратегічну авіацію?
показати весь коментар
15.03.2023 10:10 Відповісти
найкращий президент, як вважають українці -кучмА
А взагалі це бажання самих українців. Аби дешевий газ був.
показати весь коментар
15.03.2023 10:16 Відповісти
Тобто, Кучма з власної ініціативи? Американські фахівці, які різали на брухт наші стратегічні бомбардувальники, категорично відмовлялись це робити, але Кучма силоміць, лайкою і погрозами, їх примусив?
показати весь коментар
15.03.2023 10:26 Відповісти
Не чула щоб американці різали. Знаю з офіційних джерел, що все ЯО віддали срасії. А пропозиція штатів була така- все ЯО нам, а вам вступ в НАТО.
показати весь коментар
15.03.2023 10:51 Відповісти
Я писав про стратегічну авіацію. Хто її різав? Вчи матчастину.
показати весь коментар
15.03.2023 10:53 Відповісти
Кучма і різав. За гроші. Які він вкрав.
Чи у вас є дані, що його змусили американці, тримали паяльника біля гузна ?
показати весь коментар
15.03.2023 11:00 Відповісти
Вчи матчастину. В мережі все є. Кучма вкрав...
показати весь коментар
15.03.2023 11:02 Відповісти
Допоки в ОПі сидить кремлівський крот Дєрьмак - ця війна буде йти по його сценарію.
показати весь коментар
15.03.2023 10:09 Відповісти
Тобто, це Дєрьмак категорично відмовляється від західної далекобійної зброї? Захід майже силоміць хоче нам її поставляти, а Дєрьмак затявся: не потрібна і все?
показати весь коментар
15.03.2023 10:13 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 10:16 Відповісти
Тобто ти добре лижеш та смокчеш, але то твій вибір. Не дає захід зброї? Ну то використовуй власну! Аеродром можна дістати українськими ракетами Грім-2 або Нептуном повітряного базування. Нема?!!! Цікаво чому
показати весь коментар
15.03.2023 11:24 Відповісти
З Білорусі? Кинжалом? Навряд, що це був саме він. Швидше за все С-300 з Білгородської. Але справа ще в тому, що всі ці тривоги та обстріли припиняться лише тоді, коли перестануть функціонувати ті аеродроми.
показати весь коментар
15.03.2023 10:45 Відповісти
Кажуть що в мачуліщах живе бабця тіхановськой, тому ответку давати не можна!
показати весь коментар
15.03.2023 10:48 Відповісти
Який ідіот наказав, що треба оголошувати повітряну тривогу кожного розу, коли злітає МІГ-31?
показати весь коментар
15.03.2023 11:47 Відповісти
Напрошується це Мудилище на те , щоби разок їх грохнути чимось
важким 😡
тому що , оголошуючи щоразу повітряну тривогу , це не так дешево ,
як комусь здається 😠
показати весь коментар
15.03.2023 12:07 Відповісти
 
 