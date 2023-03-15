По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Зранку 15 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К з військового аеродрому "Мачулищі", Білорусь.
Об 11.27 пішли відбої тривоги по Україні.
МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.
МіГ-31К можуть супроводжувати:
- Винищувачі Су-30СМ;
дануна...
За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К Джерело:
однак дипломати нової влади нічого не запропонували замість і тепер мінські угоди називають злочинними
Бо якась гнида подбала, щоб у нас не було зброї дальньої дії.
А взагалі це бажання самих українців. Аби дешевий газ був.
Чи у вас є дані, що його змусили американці, тримали паяльника біля гузна ?
важким 😡
тому що , оголошуючи щоразу повітряну тривогу , це не так дешево ,
як комусь здається 😠