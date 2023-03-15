По всей Украине воздушная тревога (обновлено)

Утром 15 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с военного аэродрома "Мачулищи", Беларусь.

В 11.27 пошли отбои тревоги по Украине.