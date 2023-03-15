По всей Украине воздушная тревога (обновлено)
Утром 15 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с военного аэродрома "Мачулищи", Беларусь.
В 11.27 пошли отбои тревоги по Украине.
Топ комментарии
+7 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий15.03.2023 09:55 Ответить Ссылка
+5 Ksenia VB
показать весь комментарий15.03.2023 10:05 Ответить Ссылка
+3 Никоай Соловей
показать весь комментарий15.03.2023 10:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.
МіГ-31К можуть супроводжувати:
- Винищувачі Су-30СМ;
дануна...
За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К Джерело:
однак дипломати нової влади нічого не запропонували замість і тепер мінські угоди називають злочинними
Бо якась гнида подбала, щоб у нас не було зброї дальньої дії.
А взагалі це бажання самих українців. Аби дешевий газ був.
Чи у вас є дані, що його змусили американці, тримали паяльника біля гузна ?
важким 😡
тому що , оголошуючи щоразу повітряну тривогу , це не так дешево ,
як комусь здається 😠