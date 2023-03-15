УКР
Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл Шебекіного. ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про обстріл населеного пункту Шебекіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. За попередніми даними, постраждалих немає. Снарядами пошкоджено кілька приватних домоволодінь, гаражний кооператив та легковий автомобіль. Також є задимлення у районі підстанції, горить суха трава", - йдеться у повідомленні.

Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл Шебекіного 01
Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл Шебекіного 02
Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл Шебекіного 03

обстріл (30991) росія (67900) Бєлгород (519)
причім тут ЗСУ
московити самі себе обстріляли
15.03.2023 12:40
кацапы сами обстреливают и потом сопли пускают... укурок из ********* подворотни так к власти пришел...
15.03.2023 12:46
Это фейк и фотомонтаж
15.03.2023 12:54
Це не ми!!
15.03.2023 12:36
це внутрішньо-слобожанські боротьба за єдину слобожанщину...
15.03.2023 12:57
Ше,Бекіно?
15.03.2023 12:37
причім тут ЗСУ
московити самі себе обстріляли
15.03.2023 12:40
кацапы сами обстреливают и потом сопли пускают... укурок из ********* подворотни так к власти пришел...
15.03.2023 12:46
отак бути там на рашкє прикордонним містом, в будь який момент щось від своїх може прилетіти...
15.03.2023 12:46
Разве щебекино раньше иначе выглядело?
15.03.2023 12:49
Дебилы на гаражах разбирали снаряд....молотком!
15.03.2023 12:53
Это фейк и фотомонтаж
15.03.2023 12:54
Нехай не триндять, якщо б наші ввалили по цьому селу, то від нього вирва б тільки залишилась..на московіїї все таке занедбане..а тачилу то мабудь по бухому в дтп перекинули
15.03.2023 13:06
Курская народная республика против БНР
15.03.2023 13:18
принуждение к миру со стороны Курской Народной Республики! Начинайте переговоры!
15.03.2023 13:31
Інтєрєсно, пачіму так праісходіт?
15.03.2023 13:37
то не ми, то кацапська брянщина оголосила війну кацапській белгородчині )))))))))))))
15.03.2023 13:38
настамніт ...адокаж...
15.03.2023 13:41
Це від яких снарядів така фігня? 76 мм? чи з сорокоп'ятки?
15.03.2023 14:00
Курська народна республіка розв"язала братовбивчу війну з Бєлгородською народною республікою, війна йде за право користуватися покладами валєжнвка на кордоні між двома братніми народами...
15.03.2023 14:21
Это гражданская война.
15.03.2023 14:49
Там пол паРашки в таком "нормальной" и обыденном состоянии как на фото! так, что на доказательство не тянет!
15.03.2023 18:16
 
 