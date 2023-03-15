Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл Шебекіного. ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про обстріл населеного пункту Шебекіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. За попередніми даними, постраждалих немає. Снарядами пошкоджено кілька приватних домоволодінь, гаражний кооператив та легковий автомобіль. Також є задимлення у районі підстанції, горить суха трава", - йдеться у повідомленні.

