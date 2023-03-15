У Київській області вже заселено перші збірні будинки. ФОТОрепортаж
У Бучанському районі вже заселено перші збірні будинки для сімей, чиє житло було зруйноване під час бойових дій на Київщині
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську адміністрацію.
Таке житло розраховане на проживання 4 осіб, площа становить 25 квадратних метрів. Будинок обладнаний усім необхідним, зокрема тут є піч на дровах, кондиціонер, холодильник, туалет і душ, кухнею. Крім того, він обладнаний меблями – ліжками, столом та стільцями. Проєкт реалізується Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з Київською обласною військовою адміністрацією.
У рамках проєкту планується встановити ще 100 будинків. Першу партію буде надано найбільш постраждалим від війни громадам Бучанського району.
"Наша головна ціль – повернути людей до рідних домівок. Такі збірні будинки дають змогу людям зайнятися відбудовою свого знищеного домогосподарства, проживаючи на своєму рідному подвір’ї. Для багатьох це дуже важливо – не втрачати зв’язок із місцем, де пройшло ціле життя. Вдячний представникам УВКБ ООН за постійну підтримку, допомогу та реалізацію цього важливого проєкту", – підкреслив Микола Бойко, голови Київської ОВА.
"З наших прямих консультацій з внутрішньо переміщеними особами та українцями, які були змушені шукати притулку за кордоном, ми знаємо, що наявність безпечного та теплого дому, куди можна повернутися, є одним із головних факторів сталого та гідного повернення. Тому ми працюємо з обласними адміністраціями, як-от Київська, щоб підтримати людей у ремонті будинків та пілотувати такі ініціативи, як спільний проект з QHome", – сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні. – "Особливо важливо, що ми працюємо над цим проєктом разом з українською компанією, яка наймає український персонал і робить внесок у місцеву економіку".
Ці сараї коштують напевне як квартири...
До того ж навіщо НАМ щоб люди не жили в мегаполісі де є робота, де є інфраструктура, а жили десь в селі та мали "зв'язок" із своїм подвір'ям? Щоб що?
"взяти і заселити - не вийде, треба кошти" - ви самі відповіли "кредитні?".
Було би бажання то можна зробити як в Китаї. Надути економічну бульбашку будівництвом житла. І отримати нове житло взагалі для всіх громадян. Почавши на початках із переселенців, солдатів, "за заслуги" та сиріт і закінчивши всіма громадянами. Щоб кожен з настанням повноліття отримував квартиру студію, яку продати (приватизувати) не може, а лиш обміняти на іншу таку ж чи поєднанням двох в одну (коли утворюється сімейна пара), тобто як було колись в совку, но з можливістю віддати цю квартиру державі добровільно-примусово, та отримати таку ж в іншому районі, місті, або навіть за значні заслуги чи доплату отримати в іншому місці приватну квартиру преміум класу яку зможе продати-передати в спадок.
Благо зараз технології пішли далеко вперед і таке масове будівництво багато людей з економіки не забере. І уявіть собі як це підніме цінність українського громадянства, який буде бум патріотизму до українства. Та українцями будуть всі хотіти бути як шейхами про яких говорять що їм в повноліття около сто тисяч доларів дають. Зразу вирішиться багато проблем які нас чекають через війну.
"денег куры не клюют" - а звідки у них ці гроші взялись? Теж напевне нічого не робили щоб радянський трактор не розбомбив.
"со страной, которая сидит на шеи у мвф и международных партнеров" - а в чому проблема? Все і так за рахунок рф і росіян. Можна шикувати як захочемо. Це був вибір росіян. Якщо росіяни не зможуть заплатити чи не захочуть то продамо їх в рабство 🤣 або поріжемо на м'ясо як донарів, але борги росіяни виплатять. Так ось без жартів за все будуть платити росіяни і земля росії ресурсами. Тому можна і треба починати проекти вже та вішати кредити на рф.
І це буде справедливо. Росіяни вже на мільйони жителів знищили населених пунктів. Ці люди мають десь жити. Вони заслужили на ******* житло. А росія і росіяни мають оплатити все, якщо не зараз бо ніж ще не біля горла росіян то потім, бо так буде справедливо.
а всего планируется 100? как говорил один известный персонаж: потужно!