УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8927 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 628 16

У Київській області вже заселено перші збірні будинки. ФОТОрепортаж

будинок,збірний

У Бучанському районі вже заселено перші збірні будинки для сімей, чиє житло було зруйноване під час бойових дій на Київщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську адміністрацію.

Таке житло розраховане на проживання 4 осіб, площа становить 25 квадратних метрів. Будинок обладнаний усім необхідним, зокрема тут є піч на дровах, кондиціонер, холодильник, туалет і душ, кухнею. Крім того, він обладнаний меблями – ліжками, столом та стільцями. Проєкт реалізується Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з Київською обласною військовою адміністрацією.У Київській області вже заселено перші збірні будинки 01

У Київській області вже заселено перші збірні будинки 02У рамках проєкту планується встановити ще 100 будинків. Першу партію буде надано найбільш постраждалим від війни громадам Бучанського району.

Читайте також: Питання до влади про Бучу, Ірпінь та Маріуполь будуть виникати постійно, - волонтерка Ярова

"Наша головна ціль – повернути людей до рідних домівок. Такі збірні будинки дають змогу людям зайнятися відбудовою свого знищеного домогосподарства, проживаючи на своєму рідному подвір’ї. Для багатьох це дуже важливо – не втрачати зв’язок із місцем, де пройшло ціле життя. Вдячний представникам УВКБ ООН за постійну підтримку, допомогу та реалізацію цього важливого проєкту", – підкреслив Микола Бойко, голови Київської ОВА.У Київській області вже заселено перші збірні будинки 03

"З наших прямих консультацій з внутрішньо переміщеними особами та українцями, які були змушені шукати притулку за кордоном, ми знаємо, що наявність безпечного та теплого дому, куди можна повернутися, є одним із головних факторів сталого та гідного повернення. Тому ми працюємо з обласними адміністраціями, як-от Київська, щоб підтримати людей у ремонті будинків та пілотувати такі ініціативи, як спільний проект з QHome", – сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні. – "Особливо важливо, що ми працюємо над цим проєктом разом з українською компанією, яка наймає український персонал і робить внесок у місцеву економіку".У Київській області вже заселено перші збірні будинки 04

Читайте: Внаслідок обстрілів у Харкові зруйновано понад 5 тис. будинків, 500 із них - відновленню не підлягають, - Терехов

будинки (175) Буча (543) відбудова (380)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
нужно не халабуды собирать а планировать новое капитальное строительство а лучше деньги пострадавшим с кацапских репараций выделить..
показати весь коментар
15.03.2023 14:39 Відповісти
+1
збірні будинки...перші...через рік... якось кволо....
показати весь коментар
15.03.2023 14:23 Відповісти
+1
пусть покупают, равноценное утраченному - не вопрос с согласия нуждающихся...
показати весь коментар
15.03.2023 16:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
збірні будинки...перші...через рік... якось кволо....
показати весь коментар
15.03.2023 14:23 Відповісти
нужно не халабуды собирать а планировать новое капитальное строительство а лучше деньги пострадавшим с кацапских репараций выделить..
показати весь коментар
15.03.2023 14:39 Відповісти
давать людям деньги, пусть сами решают где и в чем жить....
показати весь коментар
15.03.2023 15:34 Відповісти
Деньги раздавать это такое, люби могут их нецелесообразно потратить, что еще больше усугубит социально-экономическое положение. Ни в одной стране людям не раздают такие большие сумму единоразово, а платят либо частями, либо выделяют готовое жилье, либо и то и другое и никак иначе.
показати весь коментар
15.03.2023 15:57 Відповісти
пусть покупают, равноценное утраченному - не вопрос с согласия нуждающихся...
показати весь коментар
15.03.2023 16:04 Відповісти
хаза лучше чем старая советская помойка в которой я существую..9 хатка чешка
показати весь коментар
15.03.2023 15:47 Відповісти
Кто во время войны будет строить? Вы сами подумайте насколько это безопасно с. Очки зрения вложений, никто такое жилье не будет страховать
показати весь коментар
15.03.2023 15:59 Відповісти
конечно не сейчас надо - но квартиры разрушенные латают именно сейчас
показати весь коментар
15.03.2023 18:50 Відповісти
І навіщо таке будувати? Чого б не заселяти в прості квартири самого простого житлового масиву?

Ці сараї коштують напевне як квартири...

До того ж навіщо НАМ щоб люди не жили в мегаполісі де є робота, де є інфраструктура, а жили десь в селі та мали "зв'язок" із своїм подвір'ям? Щоб що?
показати весь коментар
15.03.2023 14:54 Відповісти
а квартири в "простому житловому масиві" самі будуються? чи за гроші інвесторів/забудовників/кредитні? просто так взяти і заселити - не вийде, треба кошти. А "сараї" дійсно дешевші за квартири.
показати весь коментар
15.03.2023 15:06 Відповісти
"дійсно дешевші" - знаєте цифри? Напишіть їх тут та звідки ці дані.

"взяти і заселити - не вийде, треба кошти" - ви самі відповіли "кредитні?".

Було би бажання то можна зробити як в Китаї. Надути економічну бульбашку будівництвом житла. І отримати нове житло взагалі для всіх громадян. Почавши на початках із переселенців, солдатів, "за заслуги" та сиріт і закінчивши всіма громадянами. Щоб кожен з настанням повноліття отримував квартиру студію, яку продати (приватизувати) не може, а лиш обміняти на іншу таку ж чи поєднанням двох в одну (коли утворюється сімейна пара), тобто як було колись в совку, но з можливістю віддати цю квартиру державі добровільно-примусово, та отримати таку ж в іншому районі, місті, або навіть за значні заслуги чи доплату отримати в іншому місці приватну квартиру преміум класу яку зможе продати-передати в спадок.

Благо зараз технології пішли далеко вперед і таке масове будівництво багато людей з економіки не забере. І уявіть собі як це підніме цінність українського громадянства, який буде бум патріотизму до українства. Та українцями будуть всі хотіти бути як шейхами про яких говорять що їм в повноліття около сто тисяч доларів дають. Зразу вирішиться багато проблем які нас чекають через війну.
показати весь коментар
15.03.2023 15:48 Відповісти
А что на Китай тоже ракеты падают? Может там есть угроза захвата территорий? И вообще сравнивать с Китаем, у которого денег куры не клюют со страной, которая сидит на шеи у мвф и международных партнеров это такое себе.
показати весь коментар
15.03.2023 16:02 Відповісти
"А что на Китай тоже ракеты падают?" - а що це виправдання? Давайте взагалі нічого не робити бо росія розбомбить ракетами? Її ракети дорожчі чим житло. Я буде дуже щасливий якщо вона ними буде бомбити поля та незавершені новобудови замість енергетичної інфраструктури, військових та житла в якому живуть цивільні.

"денег куры не клюют" - а звідки у них ці гроші взялись? Теж напевне нічого не робили щоб радянський трактор не розбомбив.

"со страной, которая сидит на шеи у мвф и международных партнеров" - а в чому проблема? Все і так за рахунок рф і росіян. Можна шикувати як захочемо. Це був вибір росіян. Якщо росіяни не зможуть заплатити чи не захочуть то продамо їх в рабство 🤣 або поріжемо на м'ясо як донарів, але борги росіяни виплатять. Так ось без жартів за все будуть платити росіяни і земля росії ресурсами. Тому можна і треба починати проекти вже та вішати кредити на рф.

І це буде справедливо. Росіяни вже на мільйони жителів знищили населених пунктів. Ці люди мають десь жити. Вони заслужили на ******* житло. А росія і росіяни мають оплатити все, якщо не зараз бо ніж ще не біля горла росіян то потім, бо так буде справедливо.
показати весь коментар
15.03.2023 16:27 Відповісти
Такі будиночки також будує і встановлює менонітська церква. Зокрема в Слободі Кухарській вони таких поставили три штуки. Дуже якісно все зробили. Провели воду, зробили каналізацію.
показати весь коментар
15.03.2023 15:45 Відповісти
я так понимаю, это вагончики для частного сектора. ок, правильно. сколько их уже? один? через почти год?
а всего планируется 100? как говорил один известный персонаж: потужно!
показати весь коментар
15.03.2023 16:23 Відповісти
Ё-маё... Позорище, гребаный стыд. Просто конура, да еще наверняка и за бешенные бабки. Поселенцам предлагается самим восстанавливать свое жилье... Там они останутся жить до конца своих дней. Чтоб вы здохли, твари зеленые
показати весь коментар
15.03.2023 17:54 Відповісти
 
 