У Київській області вже заселено перші збірні будинки. ФОТОрепортаж

У Бучанському районі вже заселено перші збірні будинки для сімей, чиє житло було зруйноване під час бойових дій на Київщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську адміністрацію.

Таке житло розраховане на проживання 4 осіб, площа становить 25 квадратних метрів. Будинок обладнаний усім необхідним, зокрема тут є піч на дровах, кондиціонер, холодильник, туалет і душ, кухнею. Крім того, він обладнаний меблями – ліжками, столом та стільцями. Проєкт реалізується Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з Київською обласною військовою адміністрацією.

У рамках проєкту планується встановити ще 100 будинків. Першу партію буде надано найбільш постраждалим від війни громадам Бучанського району.

"Наша головна ціль – повернути людей до рідних домівок. Такі збірні будинки дають змогу людям зайнятися відбудовою свого знищеного домогосподарства, проживаючи на своєму рідному подвір’ї. Для багатьох це дуже важливо – не втрачати зв’язок із місцем, де пройшло ціле життя. Вдячний представникам УВКБ ООН за постійну підтримку, допомогу та реалізацію цього важливого проєкту", – підкреслив Микола Бойко, голови Київської ОВА.

"З наших прямих консультацій з внутрішньо переміщеними особами та українцями, які були змушені шукати притулку за кордоном, ми знаємо, що наявність безпечного та теплого дому, куди можна повернутися, є одним із головних факторів сталого та гідного повернення. Тому ми працюємо з обласними адміністраціями, як-от Київська, щоб підтримати людей у ремонті будинків та пілотувати такі ініціативи, як спільний проект з QHome", – сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні. – "Особливо важливо, що ми працюємо над цим проєктом разом з українською компанією, яка наймає український персонал і робить внесок у місцеву економіку".

