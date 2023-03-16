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Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини, ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад у Харкові, - Синєгубов. ФОТО

Минулої доби російські окупанти обстріляли м. Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ. 

"У Харкові внаслідок удару ракетою С 300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.

У с. Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено 7 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, без постраждалих, - ОВА (оновлено)

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини, ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад у Харкові, - Синєгубов 01
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини, ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад у Харкові, - Синєгубов 02
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини, ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад у Харкові, - Синєгубов 03

Автор: 

обстріл (29527) Харків (5740) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860)


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16.03.2023 09:53 Відповісти
 
 