Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини, ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад у Харкові, - Синєгубов. ФОТО
Минулої доби російські окупанти обстріляли м. Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Богодухівського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові внаслідок удару ракетою С 300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.
У с. Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено 7 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар16.03.2023 09:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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