Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, без постраждалих, - ОВА (оновлено)

Російські загарбники обстрілюють Харків та область, громадян закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив очільник області.

Пізні Синєугбов повідомив, що ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста.

"Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав глава ОВА.

Водночас міський голова Ігор Терехов заявив, що в районі місця прильоту - жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту.

"Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило", - зазначив мер.

Також читайте: Агента ФСБ РФ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців, затримано у Харкові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж