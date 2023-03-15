УКР
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, без постраждалих, - ОВА (оновлено)

Російські загарбники обстрілюють Харків та область, громадян закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив очільник області.

Пізні Синєугбов повідомив, що ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста.

"Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав глава ОВА.

Водночас міський голова Ігор Терехов заявив, що в районі місця прильоту - жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту.

"Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило", - зазначив мер.

обстріл (30991) Харків (5874) Синєгубов Олег (862)
