Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, без постраждалих, - ОВА (оновлено)
Російські загарбники обстрілюють Харків та область, громадян закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив очільник області.
Пізні Синєугбов повідомив, що ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста.
"Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав глава ОВА.
Водночас міський голова Ігор Терехов заявив, що в районі місця прильоту - жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту.
"Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило", - зазначив мер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль