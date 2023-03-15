Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Предварительно, без пострадавших - ОВА (обновлено)

Российские захватчики обстреливают Харьков и область, граждан призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил глава области.

Позже Синеугбов сообщил, что враг ударил по гражданской инфраструктуре города.

"Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются", - добавил глава ОВА.

В то же время городской голова Игорь Терехов заявил, что в районе места прилета - ни одного военного или инфраструктурного объекта.

"Только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информации не поступало", - отметил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ РФ, готовивший теракты против украинских летчиков и спецназовцев, задержан в Харькове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж