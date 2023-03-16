Россияне продолжают обстреливать приграничье Харьковщины, ракетой С-300 повреждено образовательное учреждение в Харькове, - Синегубов. ФОТО
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли г. Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове в результате удара ракетой С 300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.
В результате обстрела с. Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере 3 частных жилых дома.
В с. Лемещено Золочевской громады массированными обстрелами фактически уничтожено 7 частных домов и объекты инфраструктуры.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий16.03.2023 09:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль