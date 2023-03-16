РУС
Россияне продолжают обстреливать приграничье Харьковщины, ракетой С-300 повреждено образовательное учреждение в Харькове, - Синегубов. ФОТО

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли г. Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове в результате удара ракетой С 300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате обстрела с. Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере 3 частных жилых дома.

В с. Лемещено Золочевской громады массированными обстрелами фактически уничтожено 7 частных домов и объекты инфраструктуры.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и "Ураганов" по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА. ФОТОрепортаж

