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75 мінометних мін окупантів знайшли мешканці Київщини, - Нєбитов. ФОТО

На колишніх ворожих позиціях у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами.

Про це повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ

"Вибухотехніки Київщини оглянули небезпечну знахідку та виявили 3 цинки з підривачами до мінометних мін типу М-6", - йдеться в повідомленні. 

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75 мінометних мін окупантів знайшли мешканці Київщини, - Нєбитов 01
75 мінометних мін окупантів знайшли мешканці Київщини, - Нєбитов 02
75 мінометних мін окупантів знайшли мешканці Київщини, - Нєбитов 03

Автор: 

Київська область (4132) окупація (6762) Нєбитов Андрій (193)


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дУрні. Глушили б рибу. Як ми колись глушили клапанами двигунів з літаків.
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16.03.2023 11:50 Відповісти
Заголовок поправте. Мін нєт!
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16.03.2023 11:50 Відповісти
Вернуть немедленно все назад по воздуху.
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16.03.2023 12:06 Відповісти
 
 