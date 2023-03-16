75 мінометних мін окупантів знайшли мешканці Київщини, - Нєбитов. ФОТО
На колишніх ворожих позиціях у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами.
Про це повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ
"Вибухотехніки Київщини оглянули небезпечну знахідку та виявили 3 цинки з підривачами до мінометних мін типу М-6", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар16.03.2023 11:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярослав Кийко
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govtva
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