75 мінометних мін окупантів знайшли мешканці Київщини, - Нєбитов. ФОТО

На колишніх ворожих позиціях у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами.

Про це повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ

"Вибухотехніки Київщини оглянули небезпечну знахідку та виявили 3 цинки з підривачами до мінометних мін типу М-6", - йдеться в повідомленні.

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