75 минометных мин оккупантов нашли жители Киевщины, - Небытов. ФОТО
На прежних вражеских позициях в Бучанском районе местные жители обнаружили ящик с боеприпасами.
Об этом сообщил начальник полиции столичной области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывотехники Киевщины осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка с взрывателями минометных мин типа М-6", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий16.03.2023 11:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ярослав Кийко
показать весь комментарий16.03.2023 11:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
govtva
показать весь комментарий16.03.2023 12:06 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль