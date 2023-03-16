РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3936 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
3 216 3

75 минометных мин оккупантов нашли жители Киевщины, - Небытов. ФОТО

На прежних вражеских позициях в Бучанском районе местные жители обнаружили ящик с боеприпасами.

Об этом сообщил начальник полиции столичной области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывотехники Киевщины осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка с взрывателями минометных мин типа М-6", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ стремится захватить Угледар, чтобы конкурировать с ЧВК "Вагнер", - британская разведка

75 минометных мин оккупантов нашли жители Киевщины, - Небытов 01
75 минометных мин оккупантов нашли жители Киевщины, - Небытов 02
75 минометных мин оккупантов нашли жители Киевщины, - Небытов 03

Киевская область (4370) оккупация (10309) Небытов Андрей (171)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дУрні. Глушили б рибу. Як ми колись глушили клапанами двигунів з літаків.
показать весь комментарий
16.03.2023 11:50 Ответить
Заголовок поправте. Мін нєт!
показать весь комментарий
16.03.2023 11:50 Ответить
Вернуть немедленно все назад по воздуху.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:06 Ответить
 
 