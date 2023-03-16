Настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті, - СБУ . ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли настоятель храму УПЦ (МП) на Закарпатті принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня", - йдеться в повідомленні.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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