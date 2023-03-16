Настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті, - СБУ . ФОТОрепортаж
Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли настоятель храму УПЦ (МП) на Закарпатті принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.
"У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня", - йдеться в повідомленні.
Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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Можна було просто сказати, що святкування в Україні Різдва Христового 25 грудня не приживеться.
А якщо дивитися глобально, то правий був Енгельс, релігія - це опіум для народу. З дитинства баки позабивають забобонами нафантазованими людям і вони потім все життя вірять, конфліктують з "невірними", навіть вбивати за це готові. Мусульманин такий - мусульманин сякий - іудей такий - іудей сякий - християнин такий - християнин сякий. Напридумували люди фігні всякої . . . Краще би фізику / хімію / біологію / математику / астрономію / філософію вчили, зрозуміли б яка це фігня і лапша на вуха - релігія.