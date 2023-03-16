УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8960 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 419 19

Настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті, - СБУ . ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли настоятель храму УПЦ (МП) на Закарпатті принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня", - йдеться в повідомленні. 

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В УПЦ МП заявили, що з ними розривають договір про оренду Нижньої лаври

Настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті, - СБУ  01
Настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті, - СБУ  02
Настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті, - СБУ  03
Настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті, - СБУ  04

Автор: 

СБУ (13052) Ужгород (345) УПЦ МП (1214)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Вже прижилось-видихай.
показати весь коментар
16.03.2023 12:37 Відповісти
+6
Всі попи московського патріпархату в Україні є співробітниками ФСБ,мають там відповідний чин і звання...Перед тим як їх висвячують на священика проходять інструктаж,отримують зв"язкового і навіть стабільну заробітну плату.Погон під рясою - традиція ще з совітських часів,тому з попами і поводитись треба відповідно - вважати їх військовополоненими і обмінювати на наших.
показати весь коментар
16.03.2023 12:59 Відповісти
+4
На нары, млять, на нары. Точнее под шконку его.
показати весь коментар
16.03.2023 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Язик мій - ворог мій." (с)
Можна було просто сказати, що святкування в Україні Різдва Христового 25 грудня не приживеться.
показати весь коментар
16.03.2023 12:25 Відповісти
Вже прижилось-видихай.
показати весь коментар
16.03.2023 12:37 Відповісти
В штаті Юта?
показати весь коментар
16.03.2023 13:08 Відповісти
Ну как китайцы?) Недвозначно?))) Желают тебя убить, но говорят что переживают за твой суверенитет? Да?) Вот тупой подкацапник, не смог скрыть своих истинных желаний.... Вы бы его научили как это делать...
показати весь коментар
16.03.2023 12:42 Відповісти
Теж мені пророк...
показати весь коментар
16.03.2023 14:22 Відповісти
ображати віруючих - не є гут
показати весь коментар
16.03.2023 12:29 Відповісти
На нары, млять, на нары. Точнее под шконку его.
показати весь коментар
16.03.2023 12:29 Відповісти
краще б він отримав кулю в лоб чім підозру
показати весь коментар
16.03.2023 12:35 Відповісти
Це скандально відомий Димитрій Сидор пропагандист неорусинства який вже має умовний термін за сепаратизм.
показати весь коментар
16.03.2023 12:35 Відповісти
Якщо це він (а мабуть, що він), то най би краще розповів, як дивним чином співпало, що коли йому Чорномирдін (тоді російський посол в Україні) гроші давав на будівництво цього собору в Ужгороді (архітектурна зменшена копія московського собору Христа-Спасителя), то його донька саме тоді готельчик на перевалі за якісь гроші збудувала . . . Ну, чутки такі ходять, за достовірність складно ручатися, але люди шепчуться.

А якщо дивитися глобально, то правий був Енгельс, релігія - це опіум для народу. З дитинства баки позабивають забобонами нафантазованими людям і вони потім все життя вірять, конфліктують з "невірними", навіть вбивати за це готові. Мусульманин такий - мусульманин сякий - іудей такий - іудей сякий - християнин такий - християнин сякий. Напридумували люди фігні всякої . . . Краще би фізику / хімію / біологію / математику / астрономію / філософію вчили, зрозуміли б яка це фігня і лапша на вуха - релігія.
показати весь коментар
16.03.2023 13:55 Відповісти
Шо є, то є... Унґвар - пакунок "ружнокольорових" Націй, а модьор кечке, любитель матюків у ракурсі паРашки, - послід Австро-мадярщини, де народився Елоізович,- місцями зпаяний міцно саме з опаришами, типу майцоффскава паханата й у "суміші" ховатися саме на Закарпатті опаришам умови вдалі... АЛЕ у селах все навпаки на прикордонній "лінії". Прожи в юнацтво в Ужгороді, спілкувався з всіма... Ужгород дреться-шкробається з Мукачевим за "ранг" й "статус", звідки метастази по Україні... Піонерами католицьке нас після уроків запрошувало й пускало самим роздивитись все без лекцій, ну а собор як був, так й залишився якимось ... концтабором...
показати весь коментар
16.03.2023 12:36 Відповісти
в УПЦ МП всі хто не поклоняється кіріллу - "самосвяти", "розкольники", "сектанти" і т.д. По їх ФСБ-шній методичці правильні тільки ті хто вірний і молиться за кірілла, кого "освятив" той сатанист в рясі. Навіть Вселенський Патріархат та Александрійська і Грецька церкви що є одні з найстаріших в світі - то "неправильні" "розкольники" бо визнають ПЦУ. Ці церки існували за тисячу років до того як на московії заквакали жаби на болотах, а їх засновниками були апостоли що бачили Христа в земному житті.
показати весь коментар
16.03.2023 12:50 Відповісти
Всі попи московського патріпархату в Україні є співробітниками ФСБ,мають там відповідний чин і звання...Перед тим як їх висвячують на священика проходять інструктаж,отримують зв"язкового і навіть стабільну заробітну плату.Погон під рясою - традиція ще з совітських часів,тому з попами і поводитись треба відповідно - вважати їх військовополоненими і обмінювати на наших.
показати весь коментар
16.03.2023 12:59 Відповісти
Брали в ліжку з молоденьким "насєльніком"?
показати весь коментар
16.03.2023 13:00 Відповісти
Skargu v OON, teminovo !!!!
показати весь коментар
16.03.2023 13:26 Відповісти
На московию попика.
показати весь коментар
16.03.2023 13:31 Відповісти
Чому цей російський батюшка на останній світлині в костюмі діда Мороза?
показати весь коментар
16.03.2023 13:33 Відповісти
запіксельоване моспархатне підрило раніше публікували з откритим рилом.
показати весь коментар
16.03.2023 13:42 Відповісти
Він "розпалював ворожнечу", а "паства внімала".
показати весь коментар
16.03.2023 14:23 Відповісти
 
 