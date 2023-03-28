Наслідки ворожих ударів по Сумщині. ФОТОрепортаж
28 березня 2023 року близько 4:30 окупанти скинули керовану авіабомбу на житловий квартал м. Білопілля Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, пошкоджено 3 приватні будинки, у більше 10 приватних та 1 багатоквартирному будинках повилітали вікна, уламками посічено стіни. Три цивільні особи звернулись за медичною допомогою.
"Ввечері 27 березня 2023 року російські військові з території РФ прицільно обстріляли транспортний засіб, що рухався по дорозі на північній околиці с. Голишівське в напрямку с. Рижівка Сумського району. Внаслідок обстрілу водійка отримала поранення", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілів, досудове розслідування буде передано до Управління СБУ в Сумській області.
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