Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Населені пункти Запорізької області зазнали понад 150 ворожих ударів, поліція зібрала докази воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, упродовж трьох діб росіяни обстріляли близько 20 населених пунктів у Пологівському та Василівському районах. Інформації про постраждалих осіб не надходило.

"25 та 26 березня окупаційні війська завдали 5 ударів з авіації, застосували 11 ворожих дронів, обстріляли Пологівщину та села у Степногірській ОТГ із реактивних систем залпового вогню та артилерії", - йдеться у повідомленні.

Найбільше влучань поліцейські задокументували в Оріхові та Преображенці. Пошкоджено близько 10 осель, а також розташовані на подвір’ї гаражі, автівки та присадибні будівлі.

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