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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Населені пункти Запорізької області зазнали понад 150 ворожих ударів, поліція зібрала докази воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, упродовж трьох діб росіяни обстріляли близько 20 населених пунктів у Пологівському та Василівському районах. Інформації про постраждалих осіб не надходило.

"25 та 26 березня окупаційні війська завдали 5 ударів з авіації, застосували 11 ворожих дронів, обстріляли Пологівщину та села у Степногірській ОТГ із реактивних систем залпового вогню та артилерії", - йдеться у повідомленні.

Найбільше влучань поліцейські задокументували в Оріхові та Преображенці. Пошкоджено близько 10 осель, а також розташовані на подвір’ї гаражі, автівки та присадибні будівлі.

Також читайте: Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 03
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 04
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 05
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 06
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 07

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Запорізька область (3605)


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И ни одного прилета вчера в Запорожье. Совпадение?
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28.03.2023 13:33 Відповісти
Договорняк.
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28.03.2023 13:52 Відповісти
А тебе шо так хочется шоб по Запорожью прилетало еще чаще?
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29.03.2023 09:28 Відповісти
 
 