СБУ затримала прикордонника, який намагався "злити" ФСБ дані про охорону північних рубежів України. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

У відомстві зазначили, що фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону, який ще до початку повномасштабного вторгнення був завербований кадровим співробітником ФСБ.

Після 24 лютого минулого року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.

Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму "куратору" з фсб через месенджер у телеграмі.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.









