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СБУ затримала прикордонника, який намагався "злити" ФСБ дані про охорону північних рубежів України. ФОТОрепортаж

сбу

Контррозвідка Служби безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

У відомстві зазначили, що  фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону, який ще до початку повномасштабного вторгнення був завербований кадровим співробітником ФСБ.

Після 24 лютого минулого року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.

Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму "куратору" з фсб через месенджер у телеграмі.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

СБУ затримала прикордонника, який намагався злити ФСБ дані про охорону північних рубежів України 01
СБУ затримала прикордонника, який намагався злити ФСБ дані про охорону північних рубежів України 02
СБУ затримала прикордонника, який намагався злити ФСБ дані про охорону північних рубежів України 03
СБУ затримала прикордонника, який намагався злити ФСБ дані про охорону північних рубежів України 04
СБУ затримала прикордонника, який намагався злити ФСБ дані про охорону північних рубежів України 05

Автор: 

прикордонники (1099) СБУ (12818) ФСБ (1451) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+17
Краще розстріляли би на місті . І гімна би меньше в Україні стало би і гроші з бюджету зекономили .
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28.03.2023 16:29
+15
он больше года сдавал наших, за это расстрел а не тюрьма
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28.03.2023 16:31
+11
Четвертувати цього ублюдка !!!
Котррозвідникам респект !
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28.03.2023 16:32
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Краще розстріляли би на місті . І гімна би меньше в Україні стало би і гроші з бюджету зекономили .
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28.03.2023 16:29 Відповісти
Так розстрілювати вішати, ще щось можна в інтернеті написати. Одне тільки не можна робити-так змінити кримінальний кодекс щоб навіть думки такої ніколи не виникало, щоб працювати на ворога. Адже всім ясно, що якщо 5р дадуть то добре, а по удо так і ще швидше вийде.
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29.03.2023 10:15 Відповісти
он больше года сдавал наших, за это расстрел а не тюрьма
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28.03.2023 16:31 Відповісти
пусть на зону отдадут
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28.03.2023 16:57 Відповісти
І що на зоні? Так всі свої для нього.
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28.03.2023 16:59 Відповісти
нууу, такое...
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28.03.2023 17:01 Відповісти
Четвертувати цього ублюдка !!!
Котррозвідникам респект !
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28.03.2023 16:32 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдочна гнида...
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28.03.2023 16:34 Відповісти


Правоохоронцям, військовим, прикордонникам які приймали присягу на вірність Батьківщині, і клялись захищати від ворогів ЗА ЗРАДУ ВИРОК ПОВИНЕН БУТИ ОДИН СМЕРТЬ.
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28.03.2023 16:34 Відповісти
Зелупы ему ещё и грамоту дадут,и срок условный. Надеюсь только на то что СБУшники его так ********,что сам сдохнет через пару недель. Того же желаю и его семье .
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28.03.2023 16:35 Відповісти
Сволота.
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28.03.2023 16:51 Відповісти
ті, хто здали "чонгари", елітні "фігуранти" в Офісі Президента та навколо банкового корита, знають більше.. і ніхто їх не займає ось уже рік, у зебілів досі - "неначасі", нехай щурі працюють і далі?
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28.03.2023 16:52 Відповісти
Контрабандистів би ще "пошерстили", серед них точно будуть завербовані ФСБ.
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28.03.2023 17:09 Відповісти
Здибався таки з кацапами, сволота.
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28.03.2023 17:22 Відповісти
Золоті слова Симона Петлюри: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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28.03.2023 18:25 Відповісти
це не просто прикордонник, це високопосадовий прикордоник, судячи з наявності в нього такого шикарного особистого службового кабінету. Полковник чи підполковник...
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28.03.2023 19:55 Відповісти
Завтра буду знать прізвище СУКИ
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28.03.2023 19:58 Відповісти
Военный? Значит военный трибунал и в 24 часа на заднем дворе выдать этой мрази билет к Кабзону.
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28.03.2023 21:27 Відповісти
де його можна застосувати? Воно ж зрадник, його не можна в армiю брати. А якщо його поставити крутити колесо електрогенератора? Як вicлюка
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02.04.2023 16:15 Відповісти
 
 