ДБР розслідує понад 1 тис. 350 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття злочинів проти основ Національної безпеки. Основні зусилля Бюро зосереджені на викритті та притягненні до відповідальності зрадників, колаборантів, диверсантів, розслідуванні воєнних злочинів РФ, пошуку російського майна для передачі у власність держави, виявленні арсеналів російських боєприпасів та інші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграмі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгненняРФ ДБР проводило розслідування 1 тис. 352 кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки.

Серед них:

🔹 1 тис. 76 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),

🔹 218 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),

🔹 18 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

"У результаті розслідувань 620 особам повідомлено про підозру, 333 особи оголошені в розшук, 1 тис. 363 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 266 обвинувальних актів", - ідеться в повідомленні.

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У відомстві зауважили, що найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

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