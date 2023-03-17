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ДБР розслідує понад 1 тис. 350 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

дбр

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття злочинів проти основ Національної безпеки. Основні зусилля Бюро зосереджені на викритті та притягненні до відповідальності зрадників, колаборантів, диверсантів, розслідуванні воєнних злочинів РФ, пошуку російського майна для передачі у власність держави, виявленні арсеналів російських боєприпасів та інші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграмі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгненняРФ ДБР проводило розслідування 1 тис. 352 кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки.

Серед них:
🔹 1 тис. 76 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),
🔹 218 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
🔹 18 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

"У результаті розслідувань 620 особам повідомлено про підозру, 333 особи оголошені в розшук, 1 тис. 363 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.  До суду за цими статтями вже направлено 266 обвинувальних актів", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: СБУ оголосила підозру в держзраді екскерівнику поліції Вінниччини Шевцову: готував для ФСБ "план" терактів в Україні. ФОТОрепортаж

У відомстві зауважили, що найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

ДБР розслідує понад 1 тис. 350 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки 01

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Автор: 

безпека (949) злочинність (511) державна зрада (1728) колабораціонізм (1178) диверсія (359)


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Топ коментарі
+3
ДБР допомогає зраді Єрмака ! Вони не можуть займатися нац.небезпекою !
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17.03.2023 10:26 Відповісти
+1
И под каким номером расследование деятельности агента сивковича завалившего всю экономику и заблокировавшего финансирование армии перед вторжением путинских фашистов?
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17.03.2023 10:22 Відповісти
+1
А проти ЗЄзрадників коли провадження будуть?!
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17.03.2023 10:33 Відповісти
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И под каким номером расследование деятельности агента сивковича завалившего всю экономику и заблокировавшего финансирование армии перед вторжением путинских фашистов?
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17.03.2023 10:22 Відповісти
ДБР допомогає зраді Єрмака ! Вони не можуть займатися нац.небезпекою !
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17.03.2023 10:26 Відповісти
А проти ЗЄзрадників коли провадження будуть?!
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17.03.2023 10:33 Відповісти
По результату перевірки яку ДБР провело по Баканову : " ..в діях Баканова не виявленно жодних порушень .." ???!!!! Просто дармоїди на прислузі у зрадників .
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17.03.2023 10:41 Відповісти
ДБРу потрібно взяти на озброєння девіз - "Понять і простіть".
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17.03.2023 10:58 Відповісти
А ДБР то здесь причем? Все вопросы с тем бестолковым управленцам которые наплодили от большого ума столько антикоррупционных органов. А теперь то что, голову ломаете а зачем такие нужны?
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17.03.2023 10:59 Відповісти
А при чому тут антикорупційні органи? Тут мова йде про ДБР.
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17.03.2023 11:06 Відповісти
А при трм, что ДБР стало членом международной ассоциации антикоррупционных органов. Если ДБР не имеет к этому никакого отношения, значит их нужно исключить из этой ассоциации.
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17.03.2023 11:15 Відповісти
Згоден. Потрібно виключити. Бо ДБР перетворилося на якусь маячню, на каральний орган ЗЕвлади, і займається не властивими їм функціями. Для боротьби з корупцією існує НАБУ, НАЗК та САП.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/1928065-golovni-antikoruptsiyni-organi-ukrajini-infografika.html Головні антикорупційні органи України.
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17.03.2023 12:54 Відповісти
Цікаво, скільки справ в тому переліку проти Порошенка та його оточення?
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17.03.2023 11:01 Відповісти
ДБР - 🤮🤮🤮
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17.03.2023 11:05 Відповісти
 
 