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Новини Фото Силовики
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Затримано групу шахраїв, які під виглядом обміну валют викрадали гроші за допомогою дрона, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка вчиняла шахрайства під видом обміну валюти в різних областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Діяли фігуранти за завчасно розробленою схемою: в мережі Інтернет розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми.  До складу групи входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою "функції".

Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для "облаштування" обмінного пункту. У підготовленому МАФі вони робили спеціальний "ремонт". Так у приміщенні з’являлося два отвори: в стелі - для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, і в стіні - для втечі "працівниці".

Коли "касирка" отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала "керівнику" з проханням "відкрити сейф" - це і був сигнал для спільника- оператора безпілотника. Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала "керівнику", але цього разу просила "закрити сейф": після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця "обмінника" втікала через "запасний вихід". Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали.

Затримано групу шахраїв, які під виглядом обміну валют викрадали гроші за допомогою дрона, - Нацполіція 01

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Затримано групу шахраїв, які під виглядом обміну валют викрадали гроші за допомогою дрона, - Нацполіція 02

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у гаражних приміщеннях та автомобілях, які вони використовували під час підготовки та скоєння злочинів. У результаті вилучили машини, безпілотний літальний апарат та пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для "прикриття" під час скоєння злочинів.

Наразі всім учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Уже встановлено, що фігуранти ошукали трьох громадян і привласнили близько 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США. На даний час тривають заходи для встановлення причетності зловмисників до аналогічних злочинів на території держави, а також викриття повного кола осіб, залучених до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Автор: 

шахрайство (1082) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) обмін валюти (752) дрони (4699)


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Топ коментарі
+11
Одні шахраї дурили інших шахраїв - ось і вся історія!
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29.03.2023 17:24
+5
все технологічнеє і технологічнеє стають вори.
а були б депутатами і містерками - підпис і 3км яблук з яйцями твої....
не відриваючі сраку від стула...
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29.03.2023 17:40
+3
Шахраю!
Навіть депутат-ніщєброд подивиться на тебе, як на гімно!
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29.03.2023 17:20
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Шахраю!
Навіть депутат-ніщєброд подивиться на тебе, як на гімно!
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29.03.2023 17:20 Відповісти
Одні шахраї дурили інших шахраїв - ось і вся історія!
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29.03.2023 17:24 Відповісти
Яких щє "інших шахраів"? Намагаєшься відмазувати шахраїв чи що?
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29.03.2023 21:09 Відповісти
все технологічнеє і технологічнеє стають вори.
а були б депутатами і містерками - підпис і 3км яблук з яйцями твої....
не відриваючі сраку від стула...
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29.03.2023 17:40 Відповісти
За яйца и к коптеру. Пущай полетает!
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29.03.2023 17:41 Відповісти
Ну що ж, жаль шахраїв, креативні пацики.
А тих ворюг, хто продавав валюту - не жаль.
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29.03.2023 17:43 Відповісти
Чому всі ворюги? Може хтось якесь майно продав для лікування?
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29.03.2023 18:56 Відповісти
Це шахраєлюбка просто.
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29.03.2023 21:10 Відповісти
Совершенствуют свое мастерство ученики грымчака и пашинского.
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29.03.2023 17:55 Відповісти
Ученики Пашинского Стугны делают.
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29.03.2023 21:13 Відповісти
не делились?
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29.03.2023 18:09 Відповісти
.......ты можешь украсть мешок картошки , и тебя расстреляют , а можешь воровать вагонами , и тебе ничего не будет ........ДЕВИЗ ЗЕ- БАНДЫ.
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29.03.2023 18:10 Відповісти
Ось з'явилася нова ******* каста злодіїв, злодій-дронщик, стає актуальною, не залишайте легкі цінні речі без нагляду, в тому числі на відкритих балконах, з доробкою може з'явитися такий, що буде зніматиме шапки, та крастиме білизну.
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29.03.2023 19:23 Відповісти
Стара схема. Колись була мережа ломбардів по країні, так там просто чекали, коли прийде конкретний клієнт з дуже грошовитою річчю, так той ломбард відразу й закривався.
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29.03.2023 19:54 Відповісти
 
 