Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої агресії постраждали 16 населених пунктів Донеччини, вбито та поранено цивільних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог вдарив по містах Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Курахове, Бахмут, Дружківка, Гірник, Торецьк, Красногорівка, смт Керамік і Гостре, селах Карлівка, Уманське, Новоукраїнка, Дружба, Первомайське.

"Знищено та пошкоджено 26 цивільних об’єктів - 15 житлових будинків, навчальні заклади, лікарню, церкву, ЛЕП, будівлю спецустанови, залізничну інфраструктуру, а також службовий автомобіль. Авіаудару російські війська завдали по Авдіївці, поцілили в лікарню. Внаслідок цієї атаки загинуло 4 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Артилерією росіяни накрили Часів Яр, травмовано 3 мирних мешканців та 5 працівників поліції.

Працювала артилерія й по Гірнику, руйнувань зазнали навчальні заклади, церква, будівля спецустанови. За попередніми даними - без постраждалих.

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Ракети "С-300" окупанти спрямували по Дружківці та Костянтинівці, пошкодили навчальні заклади, багатоквартирні й приватні будинки.















Внаслідок артилерійського обстрілу є поранений в селі Первомайське.

Крім того, сьогодні після опівночі ворог завдав ракетних ударів по Костянтинівці та Краматорську. Пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, котельню, автомобілі, гаражі, газопровід, господарчу споруду. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що щосійські військові минулої обстріляли 9 громад Донецької області. Завдали ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці.