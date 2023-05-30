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На Миколаївщині автомобіль з цивільними підірвався на міні. ФОТО

29 травня у Миколаївській області автомобіль підірвався на міні. Подія сталася на березі Дніпробузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани.

Про це повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

На Миколаївщині автомобіль з цивільними підірвався на міні 01

"Двоє чоловіків 47 та 61 років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну", - йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині автомобіль з цивільними підірвався на міні 02

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На Миколаївщині автомобіль з цивільними підірвався на міні 03

Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості.

Автор: 

Миколаївська область (2274) міна (343)


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Повезло що спрацювала лише "протипіхотка"! Бо якби детонувала ще й та що на останньому фото - уже-б поминки справляли!
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30.05.2023 01:15 Відповісти
це, видно, сапери ТМку вже десь недалечко знайшли. Навряд чи вона могла би здетонувати від ПОМки на дистанції далі, ніж три-чотири метри.
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30.05.2023 02:15 Відповісти
Та зрозуміло Бо "корч" точно не 350 кг важить - наїхав-би колесом - був-би "фейєрверк" Поподовбуться сапери з таким Міни ставили по низькій воді А потім - паводок І їх мулом позаносило А зараз вода спадає - і капець Без повального проходу з міношукачами і щупами - нічого не вийде Бо туди точно не запустиш установку для розмінування - як у поле
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30.05.2023 05:35 Відповісти
Это ж надо быть таким кугутом, чтобы на не самой дешевой машине поехать накопать 5 мешков печка, и при этом остаться без машины - да еще и чуть не погибнуть.
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30.05.2023 01:22 Відповісти
Що означає слово "кугут"?
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30.05.2023 05:53 Відповісти
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30.05.2023 10:47 Відповісти
Слухай, Сєрґєй, ти не крути. Завезені русскіє називали "кугутами" місцевих українців. Це незнайоме слово кацапи вживали як негативне, зневажливе і вимовлялося з презирством до місцевих. Так само як і "вуйко", "гуцул" і т.д. А у тебе воно випало автоматично, само по собі...
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30.05.2023 12:00 Відповісти
чи за пісочком... чи порибалити... хто ж скаже правду, чого туди їхали? знаючи, що місцевість може бути замінованою.(треш про незнання не приймається)
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30.05.2023 01:28 Відповісти
 
 