На Миколаївщині автомобіль з цивільними підірвався на міні. ФОТО
29 травня у Миколаївській області автомобіль підірвався на міні. Подія сталася на березі Дніпробузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани.
Про це повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє чоловіків 47 та 61 років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну", - йдеться у повідомленні.
Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар30.05.2023 01:15 Відповісти Мені подобається 3
Urs
показати весь коментар30.05.2023 02:15 Відповісти Мені подобається 1
Яр Холодний
показати весь коментар30.05.2023 05:35 Відповісти Мені подобається 1
Dmitry Begemotovich
показати весь коментар30.05.2023 01:22 Відповісти Мені подобається 1
Oresta Bartka
показати весь коментар30.05.2023 05:53 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар30.05.2023 10:47 Відповісти Мені подобається 0
Oresta Bartka
показати весь коментар30.05.2023 12:00 Відповісти Мені подобається 0
✘
Панас Стець #551129
показати весь коментар30.05.2023 01:28 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль