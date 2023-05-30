На Миколаївщині автомобіль з цивільними підірвався на міні. ФОТО

29 травня у Миколаївській області автомобіль підірвався на міні. Подія сталася на березі Дніпробузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани.

Про це повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє чоловіків 47 та 61 років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Двоє людей підірвались на міні на Чернігівщині. ФОТО

Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості.