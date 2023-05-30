У Мелітополі пролунав потужний вибух, - мер Федоров. ФОТО
Ввечері 30 травня в окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Іван Федоров.
Він зазначив: "Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто".
Пізніше Федоров уточнив локацію вибуху та опублікував фото: "Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя - в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу. Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба".
Топ коментарі
+14 Urs
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показати весь коментар30.05.2023 20:18
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Не пам'ятаю хто сказав...
кем ты раньше был ****************...?
ты тролль *************** сколько уже ников здесь поменял...?)))
какой это у тебя ********* по счёту ник...?\ну просто интересно сколько раз тебя Админ того...)))\