У Мелітополі пролунав потужний вибух, - мер Федоров. ФОТО

Ввечері 30 травня в окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Іван Федоров.

Він зазначив: "Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто".

Пізніше Федоров уточнив локацію вибуху та опублікував фото: "Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя - в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу. Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба".

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