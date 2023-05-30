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У Мелітополі пролунав потужний вибух, - мер Федоров. ФОТО

Ввечері 30 травня в окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Іван Федоров. 

Він зазначив: "Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто".

Пізніше Федоров уточнив локацію вибуху та опублікував фото: "Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя - в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу. Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі та Михайлівці пролунали вибухи: Федоров розповів подробиці

У Мелітополі пролунав потужний вибух, - мер Федоров 01

Автор: 

вибух (4455) Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+14
мультиварка - это лучше, чем сын-самовар.
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30.05.2023 20:32
+12
Деяким окупантам приснились кольоритні сни...
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30.05.2023 20:15
+10
https://www.dialog.ua/russia/273925_1684671440 Россиянка недовольна, что вместо денег за погибшего сына власти подарили ей мультиварку
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30.05.2023 20:18
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Деяким окупантам приснились кольоритні сни...
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30.05.2023 20:15 Відповісти
Коли є час - смійся, а коли нема часу - плач...
Не пам'ятаю хто сказав...
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30.05.2023 20:30 Відповісти
Тарасе, лізь в нору, бо отвєтка тебе ,чекає вєздє. Судячи з датою реєстрації, ти бот.
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30.05.2023 20:55 Відповісти
ссысь свинорыл...
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30.05.2023 21:14 Відповісти
ты свиноцабака думаешь что ты умнее всех...?
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30.05.2023 21:20 Відповісти
вам свиноцабакам там всем места зарезервированы...)
кем ты раньше был ****************...?
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30.05.2023 21:27 Відповісти
атака }{уйсосіян дупой
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30.05.2023 20:56 Відповісти
https://www.dialog.ua/russia/273925_1684671440 Россиянка недовольна, что вместо денег за погибшего сына власти подарили ей мультиварку
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30.05.2023 20:18 Відповісти
Если привезут останки, можно будет отварить.
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30.05.2023 20:32 Відповісти
мультиварка - это лучше, чем сын-самовар.
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30.05.2023 20:32 Відповісти
хорошо бы шоб помучался )
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30.05.2023 20:38 Відповісти
Это сильно сказано---запишу в тетрадку! Браво!
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30.05.2023 21:49 Відповісти
Там бавовнить майже кожного дня.
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30.05.2023 20:21 Відповісти
Не гiрше для цивільних, тому що ЗСУ не терористи та використовують не аналоговнєти, а високоточну зброю.
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30.05.2023 20:34 Відповісти
влучне ППО...влучило, лежить і коптить...
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30.05.2023 20:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1663556398549192705 а в это время спецназ расии разрабатывает операцию по окружению Кривого Рога.
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30.05.2023 20:30 Відповісти
Спецоперация внутри спецоперации? Они уже Киев окружали один раз и Харьков.
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30.05.2023 20:36 Відповісти
Кривой Рог легче окружить, чем Киев, он в ширину всего от 5 до 12 километров.
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30.05.2023 20:43 Відповісти
И легче чем Бахмут, который 9 месяцев окружали 100 тысяч трупов?
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30.05.2023 20:49 Відповісти
легче, всего надо только перерезать дорогу с одной стороны из Сергеевки, а с другой из Широкого.
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30.05.2023 20:55 Відповісти
А в довжину?
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30.05.2023 21:46 Відповісти
вчетверте йдеш туди ж.
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30.05.2023 21:02 Відповісти
ідеш в п'ятий раз, і автоматично переходиш в розряд мазохістів.
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30.05.2023 21:10 Відповісти
свинорыл пытается перья перед тобой распушить...
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30.05.2023 21:17 Відповісти
хробачок тільки десять днів як вилупився, а вже накидав купу тролячого лайна зразка ольгіно 2015-го року.
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30.05.2023 22:40 Відповісти
якось довго ти тут затримався , один срач від тебе! яким пісюном ти приплів твітер до москви ?
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30.05.2023 20:52 Відповісти
чорт я не в телефон тобі заліз , що хочу те й пишу , іди в четверте , якщо ти з перших трьох разів не доганяєш !
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30.05.2023 20:59 Відповісти
пля ну ти придурковатий , видали свій обліковий запис ! не позорся
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30.05.2023 21:06 Відповісти
закрой свой рот свинорыл...
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30.05.2023 21:19 Відповісти
так вас свиноцабак уже ****** под Харьковом - у тебя же жопа болит...
ты тролль *************** сколько уже ников здесь поменял...?)))
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30.05.2023 21:25 Відповісти
тебя свинорыла жду - посажу на палку и пройду по площади Свободы...
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30.05.2023 21:32 Відповісти
ты ***** будешь учить свои спермотозоиды - можешь хоть электричкой...!
какой это у тебя ********* по счёту ник...?\ну просто интересно сколько раз тебя Админ того...)))\
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30.05.2023 21:48 Відповісти
І в довжину 120.
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30.05.2023 20:44 Відповісти
от нафіга тут здавати секретну військову інформацію?
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30.05.2023 20:47 Відповісти
Нічого я не здав. Кривий Ріг набагато довший. І кривіший.
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30.05.2023 21:05 Відповісти
😆
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30.05.2023 20:44 Відповісти
Як позбирати всі повідомлення цього мера за рік, то Мелітополь мав би виглядати як Бахмут
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30.05.2023 20:44 Відповісти
Це прямо картина Айвазовського.
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30.05.2023 20:52 Відповісти
До речі українця вірменського походження.
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30.05.2023 20:53 Відповісти
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30.05.2023 21:26 Відповісти
 
 