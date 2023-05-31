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Новини Фото Війна
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Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну. ФОТО

Віталій пішов боронити Україну ще в 2014-му році. Потім повернувся до мирного життя, але з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини.

Про його загибель повідомили друзі з організації MotoHelp, передає Цензор.НЕТ.

"На війні загинув наш друг, волонтер, Чоловік, супермен, неймовірно щира, весела, відкрита та справедлива людина - наш Lucky... Віталій Коров'яковський", - йдеться у повідомленні.

В "Мотохелпі" розповіли, що Віталій пішов боронити Україну в 2014 році, був у полоні. Потім повернувся до мирнго життя, створив родину, виховував старшого сина і двох маленьких діток.

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Має нагороди від держави: за порятунок людей під час Революції Гідності, за активну громадянську позицію та допомогу в АТО, орден III ступеня "За мужність".

З початком повномасштабного вторгнення РФ Лакі знову вирушив на фронт.

"Загинув Героєм", - зазначили в "Мотохелпі".

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У Віталія залишилася дружина та діти. Їх можна підтримати, переказавши кошти на https://send.monobank.ua/jar/7P7vqueckw.

Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну 01
Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну 02
Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну 03
Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну 04
Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну 05
Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну 06
Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну 07

Автор: 

байкери (39) втрати (4408)


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Топ коментарі
+31
RIP знайди спокій на небесах. Пам'ять про тебе буде вічною!!
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31.05.2023 15:57
+20
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31.05.2023 16:13
+19
RIP
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31.05.2023 15:57
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Жаль...
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31.05.2023 15:57 Відповісти
RIP знайди спокій на небесах. Пам'ять про тебе буде вічною!!
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31.05.2023 15:57 Відповісти
RIP
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31.05.2023 15:57 Відповісти
Эх, рано пiшов на покiй(((
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31.05.2023 16:01 Відповісти
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31.05.2023 16:05 Відповісти
Знайоме обличчя.
Дуже шкода. Бо цю людину вже візуально знаєш і пам'ятаєш.
Царство Небесне.
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31.05.2023 16:06 Відповісти
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31.05.2023 16:13 Відповісти
С.У.М.
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31.05.2023 16:47 Відповісти
Svitla,Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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31.05.2023 17:00 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Комусь честь, слава і пам'ять, а іншим бабло, моря, мерседеси, мандати, посади. В одних війна за країну в інших жнива бабла з країни!!!!
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31.05.2023 17:30 Відповісти
R.I.P.
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31.05.2023 19:45 Відповісти
Хлопчики наші, як же ж душа болить за вас всіх.. Герої назавжди в наших серцях..
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01.06.2023 11:59 Відповісти
 
 