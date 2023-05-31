Байкер Віталій Коров’яковський (Лакі) загинув у боях за Україну. ФОТО
Віталій пішов боронити Україну ще в 2014-му році. Потім повернувся до мирного життя, але з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини.
Про його загибель повідомили друзі з організації MotoHelp, передає Цензор.НЕТ.
"На війні загинув наш друг, волонтер, Чоловік, супермен, неймовірно щира, весела, відкрита та справедлива людина - наш Lucky... Віталій Коров'яковський", - йдеться у повідомленні.
В "Мотохелпі" розповіли, що Віталій пішов боронити Україну в 2014 році, був у полоні. Потім повернувся до мирнго життя, створив родину, виховував старшого сина і двох маленьких діток.
Має нагороди від держави: за порятунок людей під час Революції Гідності, за активну громадянську позицію та допомогу в АТО, орден III ступеня "За мужність".
З початком повномасштабного вторгнення РФ Лакі знову вирушив на фронт.
"Загинув Героєм", - зазначили в "Мотохелпі".
У Віталія залишилася дружина та діти. Їх можна підтримати, переказавши кошти на https://send.monobank.ua/jar/7P7vqueckw.
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