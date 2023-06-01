Наслідки обстрілів Деснянського району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідовують наслідки повітряної атаки на Деснянський район Києва, де загинули 3 особи, зокрема дитина. Проводяться слідчі дії.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На місце обстрілу, де загинули дві жінки та дитина, люди приносять квіти.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.
Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.
У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.
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