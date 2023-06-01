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Наслідки обстрілів Деснянського району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки повітряної атаки на Деснянський район Києва, де загинули 3 особи, зокрема дитина. Проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На місце обстрілу, де загинули дві жінки та дитина, люди приносять квіти.

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Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 08
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 09
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 10
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 11
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Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 14
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 15
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 16
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 17
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 18
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 19
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 20
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 21
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 22
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 23
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 24
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 25
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 26
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 27
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 28
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 29
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 30
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 31
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 32
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 33
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 34
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 35
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 36
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 37
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 38
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 39
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 40
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 41
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 42
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 43
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 44
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 45
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 46
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 47
Наслідки обстрілів Деснянського району Києва 48

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Також дивіться: Жінка, чия невістка загинула під час обстрілу Києва, скаржиться Кличку на зачинені укриття: Всі замки були закриті. ВIДЕО

Автор: 

Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (783)


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Топ коментарі
+10
йде другий рік війни .... Київ... у бомжів халупи краще облаштовані ніж ті бомбосховища...
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01.06.2023 13:15
+10
это просто ****** , столько денег спизженно на обустройстве бомбоубежищ .......................**** , это уже просто край , или еще потерпим ? а ? зе-***** .
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01.06.2023 13:16
+7
шукають винуватих - Кличко на РДА, ті навпаки, на зав. поліклініки і всі врешті дружно зійшлись на пяному сторожі. Оголосили перевірку мєнтами укриттів під час тривоги (сумнівна і дебільна процедура бо патрулів і часу не хватить). Все заздалегідь відомо - пошук стрілочника
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01.06.2023 13:24
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йде другий рік війни .... Київ... у бомжів халупи краще облаштовані ніж ті бомбосховища...
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01.06.2023 13:15 Відповісти
шукають винуватих - Кличко на РДА, ті навпаки, на зав. поліклініки і всі врешті дружно зійшлись на пяному сторожі. Оголосили перевірку мєнтами укриттів під час тривоги (сумнівна і дебільна процедура бо патрулів і часу не хватить). Все заздалегідь відомо - пошук стрілочника
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01.06.2023 13:24 Відповісти
Люди , ви бачили главу КМВА ? Ні ? в нього харя відгодована з чотирма підборіддям , він ледь ходити може , а ви хочете шоб він шось інспектував ...
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01.06.2023 13:45 Відповісти
Не на часі
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01.06.2023 13:25 Відповісти
Йде четвертий рік влади партії "Слуга Народу" та дев'ятий рік війни.
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01.06.2023 13:37 Відповісти
Я не зєлєбот , але Пєдалік теж вже 9 років мер Києва , а він що зробив крім "скляного "мосту ?
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01.06.2023 17:19 Відповісти
это просто ****** , столько денег спизженно на обустройстве бомбоубежищ .......................**** , это уже просто край , или еще потерпим ? а ? зе-***** .
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01.06.2023 13:16 Відповісти
За облаштування й життєздатність відповідають МНС та МВС.
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01.06.2023 13:28 Відповісти
А сємью Зєлєнскава куда?
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01.06.2023 13:33 Відповісти
Настане час, що люди просто будуть стріляти в цих охоронців, без суду та слідства!!😡
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01.06.2023 13:59 Відповісти
Він вже настав, і що, стріляють?😏
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01.06.2023 14:11 Відповісти
Люди такие глупые, видно же что наши ребята все сбивают, так если вы не живете на последних этажах, то обустройтесь у себя в квартире за стенкой, и вы будете в безопасности, нет, бегают по улице, или еще есть такие приматы которые берут машину и едут до метро!!!! Ума у вас как у кацапов, если вы думаете что по пути к убежищу вам ничего не угрожает!
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01.06.2023 14:18 Відповісти
Зато на Березняках уже полтора месяца десятки работников благоустройства и куча техники укладывают плиточкку, делают велодорожки и перекладывают асфальт, хотя и на прежнем не было ям. Именно сейчас, во время войны и ежедневных обстрелов перекрыли пол района, мешая жильцам ездить и парковаться, и закатывают в асфальт те самые деньги, которые могли пойти на обустройство бомбоубежищ или на нужды ВСУ. И тут же ежедневно кормятся эвакуаторы с полицией.
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01.06.2023 14:54 Відповісти
А Педалік під час війни будує "скляний міст №2 " з парку "Наталка " на острів. А потім цей боксер з відбитими мізками шукає стрілочників ,ти чмо вже 9 років як мер Києва і що ти зробив за цей час ?
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01.06.2023 17:16 Відповісти
 
 