Наслідки обстрілів Деснянського району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки повітряної атаки на Деснянський район Києва, де загинули 3 особи, зокрема дитина. Проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На місце обстрілу, де загинули дві жінки та дитина, люди приносять квіти.

































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

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