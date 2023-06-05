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Новини Фото Війна Різня в Бучі
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Спеціальний посланець Папи Римського кардинал Зуппі відвідав Бучу. ФОТОрепортаж

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска побував з візитом у Бучі на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Кардинал Маттео Зуппі, спеціальний посланник Папи Римського Франциска побував із візитом у Бучі на Київщині", - йдеться в повідомленні.

У поїздці регіоном його супроводжував голова Київської ОВА Руслан Кравченко та представники місцевої влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Руслан Кравченко зазначив, що це перший візит посла Папи Римського з питань миру до України, під час якого він на власні очі побачив, яку надвисоку ціну українці сплачують за свободу та мир в усьому світі.

Зокрема, представники делегації побували біля церкви святого Андрія Первозванного в Бучі. Це місце, де під час окупації були поховані 119 мирних мешканців.

"Подібні історії є болем для всього цивілізованого світу. Посланник Папи Римського розповів про масові вбивства нацистами мирних людей біля італійського міста Болонья. Українці, як ніхто інший, прагнуть, щоб подібні страшні злочини проти людства ніколи не повторювалися", – наголосив очільник обладміністрації.

Також дивіться: Делегація Конгресу США відвідала Бучу. ФОТОрепортаж

Спеціальний посланець Папи Римського кардинал Зуппі відвідав Бучу 01
Спеціальний посланець Папи Римського кардинал Зуппі відвідав Бучу 02
Спеціальний посланець Папи Римського кардинал Зуппі відвідав Бучу 03
Спеціальний посланець Папи Римського кардинал Зуппі відвідав Бучу 04
Спеціальний посланець Папи Римського кардинал Зуппі відвідав Бучу 05

Автор: 

Папа Римський (317) Буча (542)


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Топ коментарі
+12
під Бахмут його треба було везти ...
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05.06.2023 20:53
+11
а толку?? папахену розкаже?
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05.06.2023 20:51
+8
таким Бучі буде мало. Його потрібно ще завезти в Ізюм, Балаклію, Лиман, на Херсонщину. А якщо він поїде ще до кацапів, то нехай ще звернеться до кацапів, щоб вони його завезли в Попасну, Волноваху, Маріуполь, Рубіжне, Лисичанськ, Сіверськодонецьк та інші населені пункти, стерті кацапами з лиця землі.
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05.06.2023 21:02
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05.06.2023 20:49 Відповісти
а толку?? папахену розкаже?
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05.06.2023 20:51 Відповісти
Побачимо, аби Зуппі не виявився *******
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05.06.2023 22:18 Відповісти
я чогось марно очікував більшої атракції( про інше й годі казати!
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05.06.2023 20:51 Відповісти
під Бахмут його треба було везти ...
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05.06.2023 20:53 Відповісти
А можно його ще в Харків привезти?
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05.06.2023 20:53 Відповісти
Ну чего у него рожа профессиональной бл#ди?
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05.06.2023 20:55 Відповісти
Цей Зуппі не в Бучу приїхав, а приїхав пропихувати кацапські "хотєлкі". Зразу нах#й.
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05.06.2023 21:01 Відповісти
таким Бучі буде мало. Його потрібно ще завезти в Ізюм, Балаклію, Лиман, на Херсонщину. А якщо він поїде ще до кацапів, то нехай ще звернеться до кацапів, щоб вони його завезли в Попасну, Волноваху, Маріуполь, Рубіжне, Лисичанськ, Сіверськодонецьк та інші населені пункти, стерті кацапами з лиця землі.
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05.06.2023 21:02 Відповісти
Скажи ****, скільки в банку ВАТИкану кацабського лаве??? І тут вискакують дві проблеми:
1. Нема кому спитати;
2. Гуй скаже.
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05.06.2023 21:05 Відповісти
тепер можна і попіаритись...
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05.06.2023 21:14 Відповісти
Та, пішов він... Приїхав, подивився і все вирішив......
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05.06.2023 21:19 Відповісти
Знову - чоловіки як чоловіки, хто у платті, хто у костюмі, але представник Шапіто - у комуфляжику...
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05.06.2023 21:26 Відповісти
********* з солов'їнім навозом уже про це казали, так що ти, кацап, не перший.
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06.06.2023 10:20 Відповісти
Йой, єрмачня кацапа спіймала!!! То уперед, до модераторів - нехай його грохнуть.
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06.06.2023 10:29 Відповісти
Якщо ти не кацап, то думай, що пишеш.
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06.06.2023 10:34 Відповісти
А що не так? Чому те опудало у комуфляжі, а не за протоколом вдягнено?
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06.06.2023 10:52 Відповісти
Тут один Католический кардинал из Нью-Джерси призвал Американцев добровольно отказаться от Права владения оружием. Так шо для меня теперь Католическая церковь(как организация) - вровень с леваками-марксистами.
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05.06.2023 21:27 Відповісти
Про Маріуполь йому розкажить - про 100 тис вбитих українців
А також розкажить що кацапи на м'ясо загнали вже 210 тис своїх громадян - НИХТО У ЕС не вірить в ці ціфри
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05.06.2023 21:33 Відповісти
только ватиканский попов на тут не хватало. римские сепаратисты устроили себе государство в государстве и про мир вещают во всем мире. пинка ему под рясу вслед за кораблем.
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05.06.2023 23:02 Відповісти
Его Святейшество, может с денег 3 Райха,что прихватизировали,на третью часть, купить оружие для ВСУ... Знаю и все тут...
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06.06.2023 07:17 Відповісти
 
 