Спеціальний посланець Папи Римського кардинал Зуппі відвідав Бучу. ФОТОрепортаж
Спеціальний посланець Папи Римського Франциска побував з візитом у Бучі на Київщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
"Кардинал Маттео Зуппі, спеціальний посланник Папи Римського Франциска побував із візитом у Бучі на Київщині", - йдеться в повідомленні.
У поїздці регіоном його супроводжував голова Київської ОВА Руслан Кравченко та представники місцевої влади.
Руслан Кравченко зазначив, що це перший візит посла Папи Римського з питань миру до України, під час якого він на власні очі побачив, яку надвисоку ціну українці сплачують за свободу та мир в усьому світі.
Зокрема, представники делегації побували біля церкви святого Андрія Первозванного в Бучі. Це місце, де під час окупації були поховані 119 мирних мешканців.
"Подібні історії є болем для всього цивілізованого світу. Посланник Папи Римського розповів про масові вбивства нацистами мирних людей біля італійського міста Болонья. Українці, як ніхто інший, прагнуть, щоб подібні страшні злочини проти людства ніколи не повторювалися", – наголосив очільник обладміністрації.
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