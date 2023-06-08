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Окупанти обстріляли Нікополь та район: є постраждалий. ФОТОрепортаж

нікополь

Російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. І вкотре під ворожу атаку потрапив Нікопольський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі  голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За даними Лукашука, сьогодні, 8 червня, росіяни здійснили 5 обстрілів Нікопольського району.

"Через артилерійський обстріл по Нікополю постраждав 30-річний чоловік. Був госпіталізований з діагнозом мінно-вибухова травма, акубаро-травма. Отримав необхідну допомогу від медиків та проходить лікування амбулаторно", - ідеться в повідомленні.

Також унаслідок обстрілу пошкоджені універмаг, адмінбудівля, готель, 4 п’ятиповерхові житлові будинки, 2 легкових автомобіля, 1 лінія електропередачі.

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Також відбулися обстріли по Марганецькій громаді. Рятувальники проводять обстеження території.

Окупанти обстріляли Нікополь та район: є постраждалий 01
Окупанти обстріляли Нікополь та район: є постраждалий 02
Окупанти обстріляли Нікополь та район: є постраждалий 03
Окупанти обстріляли Нікополь та район: є постраждалий 04
Окупанти обстріляли Нікополь та район: є постраждалий 05
Окупанти обстріляли Нікополь та район: є постраждалий 06

Автор: 

обстріл (28700) Нікополь (1207)


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