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У Росії розпочався суд над 22 полоненими азовцями. ВІДЕО+ФОТО
У середу, 14 червня, на півдні Росії розпочався суд над понад 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час боїв в Україні.
Про це пише агенція АР, інформує Цензор.НЕТ.
З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім — жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".
Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.
Топ коментарі
+53 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар15.06.2023 10:12
+31 Валентина Саюн #551086
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+28 18c49ed2
показати весь коментар15.06.2023 10:52
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хто віддав азову наказ боронити азовсталь, про що згадував у ті дні міністр оборони резніков?...
"Спасение бойцов из "Азовстали" - это заслуга лично президента и глави офиса президента (завхоза) Ермака"
https://www.youtube.com/watch?v=***********
думай-ТЕ!!!
Воно захотіло на другий термін.....так сказав Кошовий Жека....
(Пам'ятаєте той п*здежь від влади про червоний хрест??)
А к юриспруденции - действительно не имеет.
p.s. тишу вже можна порушувати?
До речі: «Україна виконала всі «паризькі домовленості». Єрмак розповів, коли та які саме 10.12.2020
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання та чекає від російської сторони такого ж повного виконання "нормандських домовленостей", досягнутих на саміті в Парижі минулого року.
Про це він написав у колонці, опублікованій на "Українській правді", повідомляє Укрінформ.
Також, за його словами, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Він нагадав, що українська делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування, та відзначив, що потрібно швидко виконувати цей план.
Також він нагадав, що на Паризькому саміті було домовлено узгодити три нові ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року, вдалося принципово погодити чотири нові ділянки на початку вересня, однак необхідно "рухатись далі".»
«Все виконали» - все розмінували, війська відвели, залишилося тільки застелити червону доріжку перед рф напередодні 24.02.2022.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 15.06.2023
Бійці "Азову" яких судять у Росії здалися в полон за директивою Верховного головнокомандуючого ЗС України, президента Зеленського. На суді ніякої юридичної допомоги вони не отримують і їх "захищають" юристи країни-агресора. Більше того, режим Зеленського всіляко намагається замовчувати цей факт, прикриваючись штампами про "незаконне судилище" і т.п. Держава повинна найняти адвокатські фірми за кордоном і допомогти людям, що виконали її наказ.
Давайте на хвилинку подумаємо ，україні надали на на щось 60 мільярдів долларів відносно нової на голову кращої за російську зброї . Росіяни що посипалися ？Відступили ? нічого подібного як стояли під Донецьком Вугледаром тощо так і стоять бо в них цього заліза і людей як саранчі і їм срати на "потери" так є певні успіхи ЗСУ але вцілому росіяни нікуди незбираються йти. А тепер уявіть стан армії рік потому - да **** не у всіх були кулемети і міномети не те що танки про зв'язок прилади нічного бачення я взагалі мовчу ，а у кацапні було все від літаків до на вибір калібри іскандери різноманітні птури і незкінченні ********** . Захоплення Маріуполя було питання часу .
Нехай в мене полетить каміння але Зеленський не мафіозі ***** а проста людина і досить небідна ，йому все це взагалі невсралося і якщо до 24 більше половини з вас не вірило у напад то чому він мав вірити? А те що зрадників кучу напризначав так пів україни за ОПЗЖ голосувало ща Добкіна і Кернеса за Богуславську і навіть за Мураєва . І коли захисники Маріуполя кажуть що ""коренніе мариупольцы " на них як на фашистів дивилися то я охоче вірю в це . І що мер з депутатами там ватні еа 90 відсотків булипро які окопи і укріплення могла йти мова якшо там "дружная нам росея" Я веду до то того що не треба всі зашквари місцевої вати вішати на президента і навіть верховну раду ，а в Ніколаєві Кім там і окопи з'явилися і допомога військовим на всіх рівнях і росія обламалася зайти в місто . Я не за Зеленського на мене це просто трагедія як для нього так і для країни бо людина без досвіду прийшла в велику політику В велику мафіозну корумповану політику . Що я думаю Зеленський вимушений на певних умовах взаємодіяти з українською політичною мафією . Він не має повної влади. Лише війна та підтримка Заходу змушує мафію рухатися в контексті все для перемоги все на армію будемо патріотами і при цбому звичайно не забувати десь вкрасти завод або назначити свого суддю тощо . Де факто мафія була є і буде керувати країною . Тимошенко Аваков Пінчук нікуди не ділися сидять в Раді або смикають радою як їм треба . Тільки вступ до ЄС зможе ослабити їх вплив на країну ，але вони не зникнуть лише стануть "білими "гравцями в бізнесі чи політиці тощо
Резюмую починайте з себе ，за кого ви віддали голос в місті селі ? Яка ваша громадянська позиція щодо української мови УПА Бандери Шухевича (а скільки мільйонів українців їх ввадали фашистами навіть нечитаючи повну біографію!)яка ваша позиція була щодо вступу в НАТО і ЄС ? Чи небуло такого що НАТО "злое НАТО всех бомбит " а "ЕС зачем он нам - там геи целуются и детей усынавливают мне и так хорошо на рынке торговать"
Не перекладайте всі роки незалежності особистої байдужоств коли вам було всеодно "бо всеодно всі крадуть"на зеленського більшість з вас рівно таго ж поля ягоди .І тільки війна змусила зачесати ріпу бо **** стріляють ракетами та вбивають
Молимося, що ви всі якнайшвидше повернулися додому.
Тримайтеся !