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Новини Фото Агресія Росії проти України
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У Росії розпочався суд над 22 полоненими азовцями. ВІДЕО+ФОТО

У середу, 14 червня,  на півдні Росії розпочався суд над понад 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час боїв в Україні.

Про це пише агенція АР, інформує Цензор.НЕТ.

З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім — жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".

Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна за рік повернула з російського полону близько 500 захисників "Азовсталі", - "Жінки зі сталі"

У Росії розпочався суд над 22 полоненими азовцями 01
У Росії розпочався суд над 22 полоненими азовцями 02
У Росії розпочався суд над 22 полоненими азовцями 03

Автор: 

росія (65282) суд (11691) Азов (778) полонені (2266)


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Топ коментарі
+53
А хто ж ''Азовців'' в полон здав?
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15.06.2023 10:12
+31
Цей суд над азовцями, а має бути над оп в Україні і скоріше чим можна. Це їх був план і зелений коридор який привів до трагедії Оленівка а тут веде до каторги.
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15.06.2023 10:14
+28
Прежде всего - защищать выходы из Крыма и не разрушать укрепрайоны, созданные там в 2014-2018 годах. Взорвать все мосты и дамбы юга Херсонской и Запорожской областей. Не разминировать участки "разведения" на востоке, что дало возможность прорваться русне. А не допускать выхода орков в спину защитникам Мариуполя уже на 3 сутки.
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15.06.2023 10:52
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А хто ж ''Азовців'' в полон здав?
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15.06.2023 10:12 Відповісти
Він "для себе знає".©
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15.06.2023 10:15 Відповісти
до питання, хто розмінував чонгар, додається не менш важливе,
хто віддав азову наказ боронити азовсталь, про що згадував у ті дні міністр оборони резніков?...
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15.06.2023 13:38 Відповісти
Як стверджуть на Г+Г чорнорота раєвская, на псевдо "мосійчук", та дерьмакова кулеба :
"Спасение бойцов из "Азовстали" - это заслуга лично президента и глави офиса президента (завхоза) Ермака"
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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15.06.2023 10:29 Відповісти
Зеленський Азовців просто здав захисників рашистам!Трагедія Маріуполя виникла тому,що ОП Зеленського дало вказівку розмінувати все що можливо на Півдні України!Тому рашисти швидко захопили Південь України та вже на 3-й день повністю оточили Маріуполь ще і з заходу!
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15.06.2023 11:05 Відповісти
Я учора вела дискусію по столиці і читала багато матеріалу від першого дня війни до сьогодні. Укрсмі заслуги по Києву віддали зе+дерьмак. А там була і інформація, як Монастирський інформував зе про початок війни. Вечером будагов виклав усе, потім Монастирський, а зе навіть не зрозумів про що ішла мова. До речі Монастирський загинув при теракті, справу закрили чогось
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15.06.2023 11:07 Відповісти
Парень Особой Ценности т.е. ПОЦ.
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15.06.2023 10:31 Відповісти
Я раскажу какой был вариант, если конечно отбросить дебаты про чонгар, дать приказ выйти из города ДО окружения, а то ***** зелёная дала совет выйти из окружения, и дала приказ сдаться в плен, а надо было дать приказ выйти из окружение и совет идти в плен. Но зеля ж у нас на подсосе у ***** тому и делает все во вред!
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15.06.2023 10:40 Відповісти
Щось не так в твоїх постах. Війна це не танчики на карті. За твоєю логікою виходить, що якщо є загроза - то треба бігти. Така собі стратегія. Іди борщі вари.
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15.06.2023 11:49 Відповісти
Прежде всего - защищать выходы из Крыма и не разрушать укрепрайоны, созданные там в 2014-2018 годах. Взорвать все мосты и дамбы юга Херсонской и Запорожской областей. Не разминировать участки "разведения" на востоке, что дало возможность прорваться русне. А не допускать выхода орков в спину защитникам Мариуполя уже на 3 сутки.
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15.06.2023 10:52 Відповісти
Ти і є "зеленобот",та ще й касап!
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15.06.2023 11:07 Відповісти
Ви хоч знаєте скільки реально в полоні з Маріуполя? І чому довели до цього? Винні орки, але ті жести з ставки вели до трагедії міста, і не одного
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15.06.2023 11:10 Відповісти
Бо не втік. Бо не втік. Бо не втік.
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15.06.2023 12:10 Відповісти
Ты бы предпочел, чтобы они погибли?
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15.06.2023 12:42 Відповісти
гуманітарний евакуатор
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15.06.2023 12:45 Відповісти
Суд? судилище та катівня, а не "суд".
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15.06.2023 10:13 Відповісти
а за що їх "судитимуть"? За захист своєї країни? Це по яким законам? Де в міжнародному праві є такий закон що свою землю не можна захищати? Конституції усіх країн навпаки вимагають цього.
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15.06.2023 10:16 Відповісти
Нагадують сралінські судилища з зізнаннями під тортурами.
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15.06.2023 10:25 Відповісти
"Судитимуть" за те , що Україна у 2019 ідіотів до влади привела , хоча безпосередньої участі у цьому саме цих наших полонених не доведено , але оприлюднені результати голосування показували що більшість військовиків голосувала за піаніста (( Хто давав їм наказ здаватися у полон взагалі промовчу щоб не піддавати сумніву геній найверховнішого божневтіка у якого все на контролі ((
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15.06.2023 10:28 Відповісти
до чого тут 2019-й рік?
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15.06.2023 10:47 Відповісти
Бо саме зеленський з єрмаком дали команду розмінувати Чонгар .
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15.06.2023 11:25 Відповісти
Так вони їм же інкримінують якісь злочини, типу вбив цивільного чи ще щось. Звісно за те, що вбивав військових кацапів навіть на росії суд нічого не зробить.
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15.06.2023 11:17 Відповісти
в них і факти доведені є? Чи на росії факти мати не обов"язково? То нехай судять росіян, які стріляють по житлових будинках українських міст. Чи це з області фантастики?
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15.06.2023 12:38 Відповісти
Ну тож скажіть їм, щоб судили, бо вони самі не дотумкають
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15.06.2023 13:28 Відповісти
Все залежить від успіхів на фронті. Якщо наші бійці наловлять багато жирної "риби", то навіть з тюрми обміняють, як гадю на тих двох "спецпризначенців".
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15.06.2023 10:14 Відповісти
Тоді на кацапи жорстко розвели.
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15.06.2023 11:07 Відповісти
Цей суд над азовцями, а має бути над оп в Україні і скоріше чим можна. Це їх був план і зелений коридор який привів до трагедії Оленівка а тут веде до каторги.
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15.06.2023 10:14 Відповісти
БОЖЕ захисти українських ВОЇНІВ! Слава АЗОВУ! Слава УКРАЇНІ!
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15.06.2023 10:14 Відповісти
Якщо захисників України продала "зелена влада" рашистському кату в руки,то які претензії до Бога ,,,?
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15.06.2023 10:29 Відповісти
Жодних претензій, тільки прохання до БОГА за ЗАХИСТОМ КОЖНОГО ВОЇНА та наша спільна робота з їхнього визволення (взяття у полон рашистів для обміну, переговори із кацапами щодо обміну, якби нам це не подобалося, але на сьогодні це єдиний спосіб визволити наших хлопців та дівчат). А також до відома рашистів: НЕ ЗАБУДЕМО та НЕ ПРОБАЧИМО! Кожного - від тих, хто обшукував з моменту полону до останнього рашистького вертухая та "судді"!
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15.06.2023 10:34 Відповісти
Бог допомагає лиш тим.хто хоче сам собі допомогти і ніколи не допомагає слугам рашистського антихриста
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15.06.2023 10:40 Відповісти
БОГ дав Україні ЗАЛУЖНОГО
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15.06.2023 10:41 Відповісти
а антихрист і кровопивця української крові .вбивця і окупант України куйло 3,14дерації ,через бенямойского, дав "мудрому наріду" -"квартал"
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15.06.2023 10:47 Відповісти
No comments. Народ обирав самойстійно, ніхто не сперечався із результатами виборів та не вказував на порушення їхньої процедури. Сам голосував за іншого та ніколи цього не приховував, але це нічого не змінює, бо ми демократія. Увесь світ визнає та щільно спілкується із політичним керівництвом України, надає зброю, гроші, допомогу. НАМ необхідно жити, виживати, воювати та боротися в ******** умовах. Напевно БОГОВІ хотілося, щоби ми пройшли через ці випробування. Подяка БОГОВІ за Гетьмана ЗАЛУЖНОГО та наших ВОЇНІВ, бережи їх БОЖЕ!
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15.06.2023 11:02 Відповісти
Якщо No comments..то для чого після цього "потік слів,як потоки води ,після підриву Каховської греблі???( Напевно БОГОВІ хотілося, щоби ми пройшли через ці випробування.-це від антихриста.Випробування смертю .розрухою і підпис кровьюукраїнського народу вказує на диявольське випробування.котре наклав на Україну рашистський антихрист.БОГ Є МИР І СПОКІЙ,ЛЮБОВ І ЗЛАГОДА.ДОБРОБУТ І ПРОЦВІТАННЯ.
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15.06.2023 11:27 Відповісти
Переможемо та тоді неодмінно прийдемо до миру, спокою, любові та злагоди, добробуту і процвітання
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15.06.2023 11:30 Відповісти
Героям слава !!!
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15.06.2023 10:30 Відповісти
що на це скажуть єрмачки, арахамії, міжнародний червоний хрест, оон, преЗедент та інші квартальні персонажі....??!!
думай-ТЕ!!!
Воно захотіло на другий термін.....так сказав Кошовий Жека....
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15.06.2023 10:15 Відповісти
В нього другий термін буде першим на нарах!
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15.06.2023 10:22 Відповісти
Судячи з активізації тітушок , ваш прогноз під великим сумнівом , зеслиз бажає поширюватися ((
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15.06.2023 10:30 Відповісти
ми приречені на його другий строк, дуже багато сліпих людей(
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15.06.2023 10:33 Відповісти
Також не правда. Я уже відповіла одній,що досить бути жертвами, Ви і тільки Ви головні герої. Хто може змінити це болотяне лайно? У вас навіть не ідуть розмови альтернативи
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15.06.2023 11:01 Відповісти
Подивився на фото азовців - згадались фото із фашисткого концтабору ув'язнених радянських солдат.
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15.06.2023 10:17 Відповісти
якщо б у нашому полоні було б стільки кадирівців, суд би швидко скасували, та всіх би обміняли, а так буде ще одне шоу, брудне та нелюдське...
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15.06.2023 10:20 Відповісти
Ключове у вашому коментарі слово " якби " . Для того щоб сталося так як ви написали , потрібно щоб дон дон дав наказ своїм тіктокерам здатися в український полон , але , на жаль ,навіть він при своїй тупості не може переплюнути нашу ОПу.
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15.06.2023 10:40 Відповісти
"Зелене" - сцикло ще те,але надто хитроспритне!Невже вивернеться від кари?
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15.06.2023 11:15 Відповісти
Йому навіть вивертатися не прийдеться , "мудрий наріт" вже і так його у ранг святих зарахував , а все що не так , то хитросплетіння ворогів типу Чорновола , ату їх щоб іншим неповадно було на сонцесяйного голос подавати ((
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15.06.2023 11:30 Відповісти
Кадирівців у полон. Ви хочите, щоб зєля знову перед кадиркою вибачавсь???
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15.06.2023 10:55 Відповісти
Черговий воєнний злочин. Женевська конвенція? Ні, не чули. Скоріш за все просто набивають ціну для обміну бо жодного юридичного сенсу цей цирк не має.
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15.06.2023 10:27 Відповісти
Мені хто що не розповідав, але я впевнений, що азовців здала, так звана "українська" влада та командування.
(Пам'ятаєте той п*здежь від влади про червоний хрест??)
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15.06.2023 10:34 Відповісти
З якого Освенцума їх привезли ці фашисти? Їх судять за то, що вони захищали свою сімю, свою батьківщину. У цього народа завжди буде хтось винен за те, що у них немає газу у домівках та туалетів. З 1917 року ця біомаса слухає своїх паханів з душком та сифілітичними мізками.
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15.06.2023 10:36 Відповісти
Терористи влаштували "суд". Сюрр.
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15.06.2023 10:40 Відповісти
На рф скоро зэки будут судить прокуроров и судей....
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15.06.2023 10:41 Відповісти
Я конечно с этих чурок кацапомонгольских - поражаюсь!
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15.06.2023 10:44 Відповісти
клоун смотри это результат твоей шобло деятельности
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15.06.2023 10:50 Відповісти
...это судилище,не имеет никакого отношения к юридическому праву!!! Нарушение Женевской Конвенции...Вся шайка должна быть преследуема по международному уголовному праву,если сами не сдадутся в Гаагский военный Трибунал,имеете право уничтожить как военных преступников болот мацковии
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15.06.2023 10:53 Відповісти
Ну, нарушения ЖК здесь нет: если комбатант совершает общеуголовное преступление - он подлежит уголовному суду (заметьте, я сказал "если", а не "когда").
А к юриспруденции - действительно не имеет.
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15.06.2023 12:40 Відповісти
екстракшн, вова, бл*дь?
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15.06.2023 10:56 Відповісти
Да нет там судов и правосудия, так что даже бессмысленно обсуждать всё это с точки зрения нормальной человеческой логики, которой там тоже нет. Все нормы и понятия извращены и перевёрнуты с ног на голову. Если их обвиняют в каком-то там терроризме экстремизме, причём будучи сами террористами, после обстрелов жилых домов... Тьфу, о чём там можно говорить... Только силовой захват в случае дальнейших успешных операций, ну или обмен.
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15.06.2023 11:24 Відповісти
ще добре, що вони досі живі. втім, вони самі вибрали свою лиху долю
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15.06.2023 11:30 Відповісти
тишо хворий трохи? чи не трохи?
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15.06.2023 12:14 Відповісти
Альо,Цензор!Суд?Який суд на кацапії?Вживати слово суд для цієї недоімперії,це як мнімум неправильно.
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15.06.2023 11:48 Відповісти
Да ладно... Пока суд, пока аппелляция... То-сё. Через годик выйдут... А судью, обвинителя и прокурора через тот же год определят на нары.
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15.06.2023 11:55 Відповісти
іди на*уй
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15.06.2023 12:13 Відповісти
"тихо, над азовцями потрібна тиша, щоб не нашкодити" (с)...
p.s. тишу вже можна порушувати?
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15.06.2023 12:12 Відповісти
Чи розуміють Зеленський і його офіс, що всі жертви після 24.02.2022, народжені і не народжені, всі руйнування, біженці, втрата усього, що було нажито на протязі життя, без будь-яких перспектив - все це на їх совісті, їм спокутувати цей гріх і життя не вистачить?!

До речі: «Україна виконала всі «паризькі домовленості». Єрмак розповів, коли та які саме 10.12.2020

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання та чекає від російської сторони такого ж повного виконання "нормандських домовленостей", досягнутих на саміті в Парижі минулого року.

Про це він написав у колонці, опублікованій на "Українській правді", повідомляє Укрінформ.

Також, за його словами, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.

Він нагадав, що українська делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування, та відзначив, що потрібно швидко виконувати цей план.

Також він нагадав, що на Паризькому саміті було домовлено узгодити три нові ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року, вдалося принципово погодити чотири нові ділянки на початку вересня, однак необхідно "рухатись далі".»

«Все виконали» - все розмінували, війська відвели, залишилося тільки застелити червону доріжку перед рф напередодні 24.02.2022.
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15.06.2023 12:39 Відповісти
Процесс "21го", процесс "17ти" - они уже проходили это в 37-38гг.Осталось найти современного Вышинского и готово!
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15.06.2023 12:55 Відповісти
Ненависть к свинособакам растет в геометрической прогрессии.
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15.06.2023 13:48 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎‎15.‎06.‎2023

Бійці "Азову" яких судять у Росії здалися в полон за директивою Верховного головнокомандуючого ЗС України, президента Зеленського. На суді ніякої юридичної допомоги вони не отримують і їх "захищають" юристи країни-агресора. Більше того, режим Зеленського всіляко намагається замовчувати цей факт, прикриваючись штампами про "незаконне судилище" і т.п. Держава повинна найняти адвокатські фірми за кордоном і допомогти людям, що виконали її наказ.
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15.06.2023 16:46 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html У Росії розпочався суд над 22 полоненими азовцями. З 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім - жінки по темі 23.08.2022
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15.06.2023 16:55 Відповісти
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15.06.2023 16:48 Відповісти
шановні диванні експерти а шо краще було б якби їх вбили всіх ？так закатовані так психічно та фізично понівечені але поперше вони свідки злочинів росії а по друге свідки того як відбувалася оборона Маріуполя.
Давайте на хвилинку подумаємо ，україні надали на на щось 60 мільярдів долларів відносно нової на голову кращої за російську зброї . Росіяни що посипалися ？Відступили ? нічого подібного як стояли під Донецьком Вугледаром тощо так і стоять бо в них цього заліза і людей як саранчі і їм срати на "потери" так є певні успіхи ЗСУ але вцілому росіяни нікуди незбираються йти. А тепер уявіть стан армії рік потому - да **** не у всіх були кулемети і міномети не те що танки про зв'язок прилади нічного бачення я взагалі мовчу ，а у кацапні було все від літаків до на вибір калібри іскандери різноманітні птури і незкінченні ********** . Захоплення Маріуполя було питання часу .
Нехай в мене полетить каміння але Зеленський не мафіозі ***** а проста людина і досить небідна ，йому все це взагалі невсралося і якщо до 24 більше половини з вас не вірило у напад то чому він мав вірити? А те що зрадників кучу напризначав так пів україни за ОПЗЖ голосувало ща Добкіна і Кернеса за Богуславську і навіть за Мураєва . І коли захисники Маріуполя кажуть що ""коренніе мариупольцы " на них як на фашистів дивилися то я охоче вірю в це . І що мер з депутатами там ватні еа 90 відсотків булипро які окопи і укріплення могла йти мова якшо там "дружная нам росея" Я веду до то того що не треба всі зашквари місцевої вати вішати на президента і навіть верховну раду ，а в Ніколаєві Кім там і окопи з'явилися і допомога військовим на всіх рівнях і росія обламалася зайти в місто . Я не за Зеленського на мене це просто трагедія як для нього так і для країни бо людина без досвіду прийшла в велику політику В велику мафіозну корумповану політику . Що я думаю Зеленський вимушений на певних умовах взаємодіяти з українською політичною мафією . Він не має повної влади. Лише війна та підтримка Заходу змушує мафію рухатися в контексті все для перемоги все на армію будемо патріотами і при цбому звичайно не забувати десь вкрасти завод або назначити свого суддю тощо . Де факто мафія була є і буде керувати країною . Тимошенко Аваков Пінчук нікуди не ділися сидять в Раді або смикають радою як їм треба . Тільки вступ до ЄС зможе ослабити їх вплив на країну ，але вони не зникнуть лише стануть "білими "гравцями в бізнесі чи політиці тощо
Резюмую починайте з себе ，за кого ви віддали голос в місті селі ? Яка ваша громадянська позиція щодо української мови УПА Бандери Шухевича (а скільки мільйонів українців їх ввадали фашистами навіть нечитаючи повну біографію!)яка ваша позиція була щодо вступу в НАТО і ЄС ? Чи небуло такого що НАТО "злое НАТО всех бомбит " а "ЕС зачем он нам - там геи целуются и детей усынавливают мне и так хорошо на рынке торговать"
Не перекладайте всі роки незалежності особистої байдужоств коли вам було всеодно "бо всеодно всі крадуть"на зеленського більшість з вас рівно таго ж поля ягоди .І тільки війна змусила зачесати ріпу бо **** стріляють ракетами та вбивають
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15.06.2023 23:04 Відповісти
Які замучені і бліді наші воїни ...

Молимося, що ви всі якнайшвидше повернулися додому.
Тримайтеся !
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16.06.2023 01:36 Відповісти
 
 