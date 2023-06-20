Склад ворожих боєприпасів виявлено на Харківщині. ФОТО

На Харківщини інженерно-саперна група днями виявила цілий арсенал ворожих боєприпасів в одному з населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну спеціальну службу транспорту.

Сапери Держспецтрансслужби, на звернення місцевих жителів, під час обстеження одного з навчальних закладів, встановили склад боєприпасів, який залишили російські окупанти під час відступу. Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів – артилерійських снарядів 152-мм, гарматних снарядів 100-мм, танкових снарядів 125-мм, 120-мм мінометних мін ворог залишив в приміщенні котельні освітнього закладу.





Також дивіться: Розмінування ворожого мінного поля за допомогою американської системи M58 MICLIC на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Після проведеного сортування вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям Збройних Сил України.

Пошкоджені боєприпаси – були знешкоджені у визначеному та безпечному для людей місці.