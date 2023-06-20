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Новини Фото Війна
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Склад ворожих боєприпасів виявлено на Харківщині. ФОТО

На Харківщини інженерно-саперна група днями виявила цілий арсенал ворожих боєприпасів в одному з населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну спеціальну службу транспорту.

Склад ворожих боєприпасів виявлено на Харківщині 01

Сапери Держспецтрансслужби, на звернення місцевих жителів, під час обстеження одного з навчальних закладів, встановили склад боєприпасів, який залишили російські окупанти під час відступу. Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів – артилерійських снарядів 152-мм, гарматних снарядів 100-мм, танкових снарядів 125-мм, 120-мм мінометних мін ворог залишив в приміщенні котельні освітнього закладу.

Склад ворожих боєприпасів виявлено на Харківщині 02
Склад ворожих боєприпасів виявлено на Харківщині 03

Також дивіться: Розмінування ворожого мінного поля за допомогою американської системи M58 MICLIC на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Після проведеного сортування вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям Збройних Сил України.

Склад ворожих боєприпасів виявлено на Харківщині 04

Пошкоджені боєприпаси – були знешкоджені у визначеному та безпечному для людей місці.

Автор: 

боєприпаси (2282) Харківщина (6054) розмінування (996)


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Топ коментарі
+4
Пошкоджені снаряди і міни можуть раптово вибухнути в руках, чи при перевезенні. Он які іржаві вони на фото. Тому правильно що підірвали те, що було непридатнедо використання.
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20.06.2023 01:49
+3
Дарма знищують.
Можна використати як фугаси на кордоні з мордором, наприклад, на Слобожанщині
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20.06.2023 00:57
+3
якщо немає детонатора, то не можуть, хоча є унікуми, які болгаркою ріжуть чи кувалдою розбивають, то тоді можуть
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20.06.2023 03:42
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Тікали кацапи , спасаючи своі шкури , а не зброю
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20.06.2023 00:51 Відповісти
Дарма знищують.
Можна використати як фугаси на кордоні з мордором, наприклад, на Слобожанщині
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20.06.2023 00:57 Відповісти
Пошкоджені снаряди і міни можуть раптово вибухнути в руках, чи при перевезенні. Он які іржаві вони на фото. Тому правильно що підірвали те, що було непридатнедо використання.
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20.06.2023 01:49 Відповісти
якщо немає детонатора, то не можуть, хоча є унікуми, які болгаркою ріжуть чи кувалдою розбивають, то тоді можуть
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20.06.2023 03:42 Відповісти
Вони лежать без детонаторів Якщо в них залитий тротил - ними можна залізничні "костилі" у шпали забивать Та й гексоген боїться лише сидьного нагрівання чи тертя А їх не в багатті перевозить будуть чи цвяхом всередині снаряду колупаться
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20.06.2023 03:47 Відповісти
мені більше цікаво,чого у них уже такий вигляд,ніби ними уже не одну сотню костилів забили)))
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20.06.2023 15:05 Відповісти
Може буть що це снаряди з якогось розбомбленого раніше складу Частина *********** не здетонувала та уціліла Однак корпуси деяких снарядів побило осколками А що іржаві - так у них половина у такому стані на складах зберігається
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20.06.2023 16:29 Відповісти
Це вже другий випадок. А може ще були...
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20.06.2023 01:06 Відповісти
А нашій арті не вистачає снарядів.
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20.06.2023 06:31 Відповісти
В арту цей непотріб сувати небезпечно
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20.06.2023 10:49 Відповісти
 
 