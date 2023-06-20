Склад ворожих боєприпасів виявлено на Харківщині. ФОТО
На Харківщини інженерно-саперна група днями виявила цілий арсенал ворожих боєприпасів в одному з населених пунктів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну спеціальну службу транспорту.
Сапери Держспецтрансслужби, на звернення місцевих жителів, під час обстеження одного з навчальних закладів, встановили склад боєприпасів, який залишили російські окупанти під час відступу. Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів – артилерійських снарядів 152-мм, гарматних снарядів 100-мм, танкових снарядів 125-мм, 120-мм мінометних мін ворог залишив в приміщенні котельні освітнього закладу.
Після проведеного сортування вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям Збройних Сил України.
Пошкоджені боєприпаси – були знешкоджені у визначеному та безпечному для людей місці.
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