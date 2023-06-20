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Новини Фото Війна
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Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини.

Зловмисник передавав до ФСБ місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмуту. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости.

Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ 01
Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ 02
Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ 03
Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ 04
Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ 05

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"Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. При цьому він регулярно видаляв власну переписку з ФСБ. Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі за рахунок проведення прицільних артобстрілів", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час спроби передачі інформації загарбнику.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року він дистанційно залучений росіянами до протиправної діяльності.

У їхнє поле зору він потрапив через неодноразові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Телеграм-каналах.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12863) Бахмут (1561) колабораціонізм (1162) 3 Окрема штурмова бригада (440)


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Топ коментарі
+18
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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20.06.2023 10:25
+14
Я не є прихильником узаконеної державою смертної кари. Але таким треба давати пожиттєве. І відбувати вони його мають на найважчих роботах - кар'єри, розчистка зруйнованих будівель і родмінування. І зайве нагадати, що вони не є комбатантами. Тому обміну не підлягають.
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20.06.2023 10:33
+12
Подяка СБУ! Наснаги та вдачі Вам хлопці! Слава Україні!
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20.06.2023 10:21
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Подяка СБУ! Наснаги та вдачі Вам хлопці! Слава Україні!
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20.06.2023 10:21 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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20.06.2023 10:25 Відповісти
Я не є прихильником узаконеної державою смертної кари. Але таким треба давати пожиттєве. І відбувати вони його мають на найважчих роботах - кар'єри, розчистка зруйнованих будівель і родмінування. І зайве нагадати, що вони не є комбатантами. Тому обміну не підлягають.
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20.06.2023 10:33 Відповісти
Службі Божій України,велике дякую, за те,що виявили і знешкодили донецького *********.
Хлопці,відрубайте йому ноги та науки і віддайте додому,нехай його сім'я живе із "самоваром".
Чого ми повинні цю падаль і мразь,кормить із наших податків.
Розчленити,як того журналіста в 2018році в посольстві, Саудівської Аравії.
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20.06.2023 11:16 Відповісти
А чому Монобільшість не внесла досі зміни у Закон, щоб таким давати пожиттевий термін??? Неначасі чи ......
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20.06.2023 11:20 Відповісти
Чи....
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20.06.2023 11:43 Відповісти
Такій мразі повинно загрожувати довічне
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20.06.2023 11:29 Відповісти
Прив'яжить цю тварюку десь у посадці і скиньте московитам локацію ніби там склад.
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20.06.2023 12:28 Відповісти
таке враження що українські спецслужби не проводять ніякої фільтрації населення у прифронтовій смузі

ну а якби він не залишав коментарі на телеграмі а мовчки ходив навколо та фотографував то не спіймали б ?
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20.06.2023 12:56 Відповісти
Розстріляти зрадника ! 3-тя штурмова , це нацкорпус , і "Азав " хлопці Дмитра Кухарчука Сьогодні бачила його на "Прямому " --нарешті !! Слава Героям !
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20.06.2023 14:18 Відповісти
 
 