Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила ще одного колаборанта під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини.
Зловмисник передавав до ФСБ місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмуту. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.
Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости.
"Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. При цьому він регулярно видаляв власну переписку з ФСБ. Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі за рахунок проведення прицільних артобстрілів", - йдеться у повідомленні.
Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час спроби передачі інформації загарбнику.
За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року він дистанційно залучений росіянами до протиправної діяльності.
У їхнє поле зору він потрапив через неодноразові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Телеграм-каналах.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Хлопці,відрубайте йому ноги та науки і віддайте додому,нехай його сім'я живе із "самоваром".
Чого ми повинні цю падаль і мразь,кормить із наших податків.
Розчленити,як того журналіста в 2018році в посольстві, Саудівської Аравії.
ну а якби він не залишав коментарі на телеграмі а мовчки ходив навколо та фотографував то не спіймали б ?