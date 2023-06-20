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Київські айтівці хотіли злити т.зв. "ДНР" дані прифронтової ОВА, - СБУ. ФОТО

Київська ІТ-компанія надала терористам організації "ДНР" доступ до системи електронного документообігу прифронтової ОВА.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на СБУ.

"Можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону. Цими "колегами" виявились представники терористичної організації "днр", які діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Повідомлено про підозру зраднику, який хотів "переманити" українських військових пілотів на сторону ворога, - СБУ. ФОТО

В СБУ зазначили, що найбільше ворога цікавила інформація про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Також загарбники хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів, щоб спланувати атаки на них.

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Керівника столичної IT-компанії затримали. Йому повідомили про підозру в сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Покарання за цей злочин - до 15 років за ґратами.

Також за цією статтею кваліфіковано дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька.

Київські айтівці хотіли злити т.зв. ДНР дані прифронтової ОВА, - СБУ 01
Київські айтівці хотіли злити т.зв. ДНР дані прифронтової ОВА, - СБУ 02
Київські айтівці хотіли злити т.зв. ДНР дані прифронтової ОВА, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12863) зливання інформації (71) IT-індустрія (365)


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Топ коментарі
+38
Треба злити цих київських айтішників, розчинивши їх у сірчаній кислоті!
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20.06.2023 14:20
+22
Думав,що хитріший усіх, в результаті злита інформація ворогу і знищена інфраструктура та купа жертв.
Гроші не пахнуть для таких підерів.
Конфіскація майна і тюрма.
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20.06.2023 14:28
+14
Це не айтіщники - це виродки, не плутайте
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20.06.2023 14:30
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На деревʼяних макінтошах
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20.06.2023 16:01 Відповісти
Це зайвий приклад того, що наявність проблем із мозком, психікою, совістю, свідомістю не залежить ані від фаху, ані від освіти, ані від національності, ані від соціального статусу чи громадянства, ані від місця народження чи проживання. Тож не слід йти на поводу у емоцій та вважати що є "погані", або "добрі народи - існує лише пропаганда та виховання, від яких насамперед й залежить позиція людини з того чи іншого питання що, до речі, доводить так званий "синдром Мауглі", коли людину формує її оточення, а не походження!!!
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20.06.2023 15:40 Відповісти
айтишники-бюджетники госпредприятий - изначально тупиковая ветвь развития IT индустрии, они ничем не отличаются от прилипал чиновников-депутан-правоохоронцев
походу, у этих успешных ITтерпил и программное обеспечение с 99% вероятностью - кацапское
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20.06.2023 15:41 Відповісти
Які проблеми? Це ж свої, навіть єрмак і татаров підтвердять.
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20.06.2023 15:42 Відповісти
А враховуючи що собою являє мінцифри можна й до Буданова не ходить.
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20.06.2023 20:58 Відповісти
А ви більше цим Айтішнікам роздавайте "бронь" від призову! Вони встигнуть і Фєдорова із Зеленьським злити в дыныры
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20.06.2023 15:57 Відповісти
Їм ще дозволені "відрядження" за кордон.
А вони їздять на відпочинок.
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20.06.2023 17:56 Відповісти
От пілять, іпанати. Вчепились, що айтішніки. Ніби то є ключовим, придурки! Фірма, однозначно, з глибоким даунєцкім корінням, лише перереєструвалась в Києві. Власник, однозначно, з широкими зв`язками з якоюсь ОПою, якщо отримує підряди на держзамовлення. Причому, все то лише через відповідні домовленості і відкати. 100% на дацунбасі в тої фірми залишилась "дочка" або "мама", а тому без проблем отримала доступ. От скажіть, ідіоти, яким боком тут IT? А якби всі ті дані передавались в паперовому вигляді, тоді що, целюлозники були б винні? Думати придурки, не пробували?
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20.06.2023 16:14 Відповісти
ГЕТЬ БАГАТІЇВ!!!!! ГЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТЬ!!!!!!
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20.06.2023 18:36 Відповісти
Геть ідіотів!
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20.06.2023 19:02 Відповісти
ГЕТЬ БАГАТІЇВ!!!!! ГЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТЬ!!!!!!
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20.06.2023 22:08 Відповісти
ермак с клоуном слили все еще в прошлом году
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20.06.2023 21:22 Відповісти
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