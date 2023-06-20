Київські айтівці хотіли злити т.зв. "ДНР" дані прифронтової ОВА, - СБУ. ФОТО

Київська ІТ-компанія надала терористам організації "ДНР" доступ до системи електронного документообігу прифронтової ОВА.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на СБУ.

"Можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону. Цими "колегами" виявились представники терористичної організації "днр", які діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії", - йдеться у повідомленні.

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В СБУ зазначили, що найбільше ворога цікавила інформація про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Також загарбники хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів, щоб спланувати атаки на них.

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Керівника столичної IT-компанії затримали. Йому повідомили про підозру в сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Покарання за цей злочин - до 15 років за ґратами.

Також за цією статтею кваліфіковано дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька.





