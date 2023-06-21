Росіяни протягом 21 червня 4 рази обстріляв Нікопольщину, - ОВА. ФОТО
Ворожа армія чотири рази впродовж дня атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Ворог чотири рази вдарив по Нікопольському району. Тричі за день атакували Нікополь. Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, чотири господарчі споруди, лінію електропередачі. Обстріляли і Мирівську громаду", - йдеться в дописі.
