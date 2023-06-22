14-річна школярка в Харкові розклеювала листівки за "ХНР", - поліція. ФОТО

14-річна учениця ліцею в Харкові закликала до створення так званої "Харківської народної республіки" та розклеювала пропагандистські листівки.

Про це повідомили в поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на площі Свободи біля намету "Все для перемоги" виявлено листівки з символами так званої "ХНР". Поліцейські встановили дівчину, яка це робила", - йдеться у повідомленні.

Ліцеїстку та її матір запросили до відділку для надання пояснень. Зараз поліцейські встановлюють мотиви дівчини.

Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото вилученого у підлітки.

"Тут і російські прапори, і лозунги на підтримку царя та царської росії, і радянська символика. Все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі", - написв він у фейсбуці.

Болвінов зазначив, що дівчину не можуть притягнути до відповідальності, адже вона неповнолітня. А от мати, за його словами, "обов'язково буде покарана".

Hromadske пише, що ліцеїстка, крім того, публікувала в соцмережах дописи про "нациків" і записувала відео під російські пісні. На відео разом із нею була подруга - її теж знайшли поліцейські. Батьків подруги опитали й притягнуть до відповідальності за невиконання своїх обовʼязків.