УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10678 відвідувачів онлайн
Новини Фото
22 129 134

14-річна школярка в Харкові розклеювала листівки за "ХНР", - поліція. ФОТО

14-річна учениця ліцею в Харкові закликала до створення так званої "Харківської народної республіки" та розклеювала пропагандистські листівки.

Про це повідомили в поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на площі Свободи біля намету "Все для перемоги" виявлено листівки з символами так званої "ХНР". Поліцейські встановили дівчину, яка це робила", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Повідомлено про підозру кримському зраднику, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, - ДБР. ФОТО

14-річна школярка в Харкові розклеювала листівки за ХНР, - поліція 01

Ліцеїстку та її матір запросили до відділку для надання пояснень. Зараз поліцейські встановлюють мотиви дівчини.

14-річна школярка в Харкові розклеювала листівки за ХНР, - поліція 02

Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото вилученого у підлітки.

Також дивіться: Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Тут і російські прапори, і лозунги на підтримку царя та царської росії, і радянська символика. Все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі", - написв він у фейсбуці.

14-річна школярка в Харкові розклеювала листівки за ХНР, - поліція 03

Болвінов зазначив, що дівчину не можуть притягнути до відповідальності, адже вона неповнолітня. А от мати, за його словами, "обов'язково буде покарана".

Hromadske пише, що ліцеїстка, крім того, публікувала в соцмережах дописи про "нациків" і записувала відео під російські пісні. На відео разом із нею була подруга - її теж знайшли поліцейські. Батьків подруги опитали й притягнуть до відповідальності за невиконання своїх обовʼязків.

Автор: 

підлітки (434) Нацполіція (15425) Харків (5844)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+87
Підозрюю що у неї батьки сепари, інакше би їй навряд настільки мозок промили
показати весь коментар
22.06.2023 12:46 Відповісти
+58
Какой же это ребенок? Это кацапская бл@дь !
показати весь коментар
22.06.2023 12:46 Відповісти
+49
Єй бабушка расказивала пра калбасу па 2.20 і вкуснає мароженає.
показати весь коментар
22.06.2023 12:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це хвороба. Лікується така хвороба позбавленням громадянства.
показати весь коментар
22.06.2023 14:26 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 14:27 Відповісти
**** малолетняя!!!
показати весь коментар
22.06.2023 14:36 Відповісти
має бути суворе покарання ! це вона сама не придумала, це позиція сімї
показати весь коментар
22.06.2023 14:39 Відповісти
тільки розстріл таких паскуд

Бо потім виросте і буде волати путін спасі і через таких тисячі людей вмирають

Таке присікати на корню треба
показати весь коментар
22.06.2023 14:39 Відповісти
"присікати" = "класти край". Цьому треба покласти край.
показати весь коментар
23.06.2023 13:44 Відповісти
юна гнида. Але не все втрачено, треба курси антизомбi, вiдео показувати про згвалтування 14-рiчних украiнок з метою перевихування. Показати як русня насправдi ставиться до нас як до другого сорту, нерусских. Вона певно подумала, що Раша буде ii любити як свою, бо вона заговорить паруски, але вона там завжди буде отбросом.
показати весь коментар
22.06.2023 14:43 Відповісти
Та тьфу на вас... Там уже неизлечимый диагноз. Дурдом "Солнышко" с этим впораеться.
показати весь коментар
22.06.2023 14:45 Відповісти
ЗЫ... как-то все по-кацапски, мол, я - ложка ложек.
показати весь коментар
22.06.2023 14:48 Відповісти
чому ніхто не згадує про те,що в Харкові таких ******** касапізмом, царським самодержав'ям - *********?

До речі, на окупованих територіях - не меше. Якщо не більше.
І що в цьому буде проблема після очищення територій від орків...
показати весь коментар
22.06.2023 14:46 Відповісти
Тю, да в резервации проблем не будет... тем более, без украинского паспорта дофига отсеются за поребрик.
показати весь коментар
22.06.2023 19:04 Відповісти
що там бл..ь у тій голові?
показати весь коментар
22.06.2023 14:59 Відповісти
навіщо карати, депортація на расєю, тоді і агітувати не буде за що...
показати весь коментар
22.06.2023 15:03 Відповісти
в Харькове каждого второго еще до 2014 г проверить. не ошибетесь Кацапские корни и кровь
показати весь коментар
22.06.2023 15:44 Відповісти
половина страны имеют кацапский паспорт, хоть и прячут его не признаются
показати весь коментар
22.06.2023 15:57 Відповісти
Це тільки в твоїх фантазіях
показати весь коментар
22.06.2023 19:34 Відповісти
Судячи з фото, кацапи заплатити їй за цю роботу 150 радянських карбованців?
показати весь коментар
22.06.2023 16:13 Відповісти
Ну це клініка, якась "імперськість головного мозку". В мене був товариш, разом були на першому майдані, патріотична була людина, а потім почалося "правослівіє головного мозку", ікони з російським царем і т.д.
Як таке можливо навіть не уявляю, мабуть батюшка з РПЦ попрацював.
показати весь коментар
22.06.2023 16:58 Відповісти
По жопе надовать и в рашку отправить.
показати весь коментар
22.06.2023 18:52 Відповісти
Пожиттево або розстріл.Не хочу чути про малолетку про гуманість і інше.Гинуть люди.Все це лайно не варте того щоб її саджати і взагалі розмовляти це вже біосміття.Ці дурні ігри в гуманість і іншу дурню повинні були припинити ще рік назад.Колаборантів розстріл і все таке лайно розстріл.
показати весь коментар
22.06.2023 19:33 Відповісти
в колонію цю курку,
якщо мале то може робити що заманеться?
показати весь коментар
22.06.2023 20:13 Відповісти
На кол-собаку!
показати весь коментар
22.06.2023 22:48 Відповісти
Матері погрозять пальчиком. А як інакше? Не посадять же її у в'язницю. З ким ж тоді залишиться непонолітня піде...азка? Україна ж гуманна держава. Вона більше турбується за ворогів, ніж за своїх патріотів.
показати весь коментар
23.06.2023 14:32 Відповісти
... що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 стаття 166 Кримінального кодексу України ).
показати весь коментар
23.06.2023 18:53 Відповісти
Рускаязичная укрАінка. Курва, їхали би ви до себе в *****.
показати весь коментар
23.06.2023 19:27 Відповісти
цю ******* притягнути можна якщо є бажання, а не спускати справу!!! Закон також передбачає і знижений вік кримінальної відповідальності. Йдеться про осіб віком від 14 до 16 років. Вони підлягають кримінальній відповідальності за такі види злочинів, як: убивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, зґвалтування, *********** та інші??? Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянином на шкоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітетові , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальній цілісності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 недоторканності , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 обороноздатності , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державній , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічній чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційній безпеці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC перехід на бік ворога в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнного стану або в період https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройного конфлікту , надання іноземній державі, іноземній організації (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 спецслужбі ) або їхнім представникам допомоги в проведенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F підривної діяльності проти держави???? березня 2022 року в Кримінальному кодексі України з'явилась нова стаття - 111-1 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Раніше цього поняття Кримінальний кодекс не містив. Стаття фактично перелічує види діяльності, які визнаються колабораціонізмом. Серед таких видів, зокрема: https://intent.press/news/crime/2023/ogolosheno-pidozru-okupacijnomu-muftiyu-musulman-krimu/ публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України;добровільне зайняття громадянином України посади уhttps://intent.press/news/war/2023/meshkanec-hersonshini-pracyuvav-na-voroga-u-vipravnij-koloniyi/ незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території;здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти;дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора. Висновки:Щоб дати відповідь на питання про наявність або відсутність злочину колабораціонізму, необхідно відходити від формального підходу на кшталт "працював не працював", "обіймав посаду не обіймав" і т.д., ключову роль в правильності кваліфікації дій має грати мета, ціль та умисел вчинення дій або бездіяльності. Їх має встановлювати слідство. Також, дуже важливо оцінювати наслідки дій або бездіяльності породжує зраду та безнаказаність, що постійно грається поліція та депутати ВР У щодо захисту України від агресії Росії. Йде війна! Вона повинна нести відповідальність разом із батьками...
показати весь коментар
23.06.2023 22:45 Відповісти
Заспокойся - агент кремля Зе з другом з фсб дЄрмаком не будуть ніколи вводити Стан Війни в України, на це їх фсб не уповноважувала ) Будуть і надалі саджати патріотів України як Червинського по тюрмах.
показати весь коментар
04.12.2023 16:12 Відповісти
Дай вгадаю - страшне жирне підліткове одоробло яким нехтували ії однолітки.
лехка знахідка для кацапського вербування через різні лайно"контакти".
показати весь коментар
04.12.2023 16:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 