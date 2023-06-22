У бухті окупованого Севастополя затонув плавдок із судном. ФОТО
21 червня у тимчасово окупованому Севастополі затонув плавучий док разом із судном, що перебувало в ньому.
Про це пише місцеве видання ForPost, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що плавдок затонув у Південній бухті. Йдеться про майно судноремонтного заводу "Персей".
Представник підприємства повідомив видання, що це сталося 21 червня, інших подробиць він не надав.
"Наразі на місці події працюють відповідні органи", - сказав він.
Джерело видання в екстрених службах підтвердило інцидент із доком. Зазначається, що причиною стали не зовнішні чинники, а старість самої конструкції.
Плавучий док - це судно технічного флоту. Воно призначене для підйому з води та подальшого спуску на воду іншого судна для ремонту або транспортування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судячи з фото - для ремонту суден розміром з буксир чи прогулянковий катер.
Видно через попу их мама родила
Памятник Затопленим Докам!!!
Є повод боярки випити