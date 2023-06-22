УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9342 відвідувача онлайн
Новини Фото Окуповані території
15 523 19

У бухті окупованого Севастополя затонув плавдок із судном. ФОТО

21 червня у тимчасово окупованому Севастополі затонув плавучий док разом із судном, що перебувало в ньому.

Про це пише місцеве видання ForPost, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що плавдок затонув у Південній бухті. Йдеться про майно судноремонтного заводу "Персей".

Представник підприємства повідомив видання, що це сталося 21 червня, інших подробиць він не надав.

У бухті окупованого Севастополя затонув плавдок із судном 01
У бухті окупованого Севастополя затонув плавдок із судном 02

"Наразі на місці події працюють відповідні органи", - сказав він.

Джерело видання в екстрених службах підтвердило інцидент із доком. Зазначається, що причиною стали не зовнішні чинники, а старість самої конструкції.

Плавучий док - це судно технічного флоту. Воно призначене для підйому з води та подальшого спуску на воду іншого судна для ремонту або транспортування.

Також читайте: Логістику росіян у бухтах окупованого Севастополя ускладнено, - ОК "Південь"

Автор: 

Севастополь (559) судноплавство (154)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Да і х#й з ним
показати весь коментар
22.06.2023 14:59 Відповісти
+8
Плавдок не затонув. Він пішов "......*****".
показати весь коментар
22.06.2023 15:03 Відповісти
+8
Маленкій док.

Судячи з фото - для ремонту суден розміром з буксир чи прогулянковий катер.
показати весь коментар
22.06.2023 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да і х#й з ним
показати весь коментар
22.06.2023 14:59 Відповісти
інших подробиць він не надав
показати весь коментар
22.06.2023 15:00 Відповісти
Так ось що за вибухи там учора лунали...
показати весь коментар
22.06.2023 15:01 Відповісти
Плавдок не затонув. Він пішов "......*****".
показати весь коментар
22.06.2023 15:03 Відповісти
один з "унікальних" плавдоків ремонтував і "атмірала Кузю" ....
показати весь коментар
22.06.2023 15:06 Відповісти
Маленкій док.

Судячи з фото - для ремонту суден розміром з буксир чи прогулянковий катер.
показати весь коментар
22.06.2023 15:07 Відповісти
Ракетний чи артилерійський катер влізе!
показати весь коментар
22.06.2023 18:00 Відповісти
Док чует приближающийся шухер. И своевременно погрузился.
показати весь коментар
22.06.2023 15:10 Відповісти
Це корито кацапське затонуло після гучних вибухів у Севастополі
показати весь коментар
22.06.2023 15:13 Відповісти
Аналоговнетное тонущее говно!
показати весь коментар
22.06.2023 15:16 Відповісти
Буданов сельский идиот и вообще ничего не делает
показати весь коментар
22.06.2023 15:17 Відповісти
на російському новоязі "отрицательно всплыл"
показати весь коментар
22.06.2023 15:18 Відповісти
Что они не делают, не идут дела
Видно через попу их мама родила
показати весь коментар
22.06.2023 15:22 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 15:45 Відповісти
Бульк........
показати весь коментар
22.06.2023 15:40 Відповісти
шота слабо він затонув. Нада памочь
показати весь коментар
22.06.2023 16:37 Відповісти
В статистику кораблик коли потрапить?
показати весь коментар
22.06.2023 16:42 Відповісти
Тепер можно побудувати
Памятник Затопленим Докам!!!
Є повод боярки випити
показати весь коментар
22.06.2023 17:29 Відповісти
Да і йух з ним!
показати весь коментар
22.06.2023 18:26 Відповісти
 
 