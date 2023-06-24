У Воронезькій області РФ лунає стрілянина, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Жителі Воронезької області РФ кажуть про звуки стрілянини у Павловську.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Воронезької області повідомляють про звуки стрілянини у Павловську (170 км від Воронежа) та публікують відео", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Воронезькій області громадян попереджали про рух військової техніки автомагістраллю М-4 Дон.

