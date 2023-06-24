28 601 102
У Воронезькій області РФ лунає стрілянина, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Жителі Воронезької області РФ кажуть про звуки стрілянини у Павловську.
Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
"Жителі Воронезької області повідомляють про звуки стрілянини у Павловську (170 км від Воронежа) та публікують відео", - йдеться в повідомленні.
Раніше у Воронезькій області громадян попереджали про рух військової техніки автомагістраллю М-4 Дон.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар24.06.2023 06:09 Відповісти Посилання
+40 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар24.06.2023 06:11 Відповісти Посилання
+33 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар24.06.2023 06:11 Відповісти Посилання
Щось по переляканих репліках не бачу впевненості що "...можем пАвтАрить".
Хіба що повторити похід в туалет.