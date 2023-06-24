УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6487 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 295 4

Наслідки нічної масованої ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської ракетної атаки загинула жінка та ще одна людина, анкетні дані якої встановлюються. Також відомо про вісьмох поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російський обстріл столиці стався близько 03.20 години. У результаті атаки пошкоджено багатоповерхівку. Біля будинку правоохоронці виявили тіло жінки 1969 року народження, та відомо про ще одну загиблу людину. Уламками пошкоджено більше 40 автомобілів.

Наслідки нічної масованої ракетної атаки на Київ 01
Наслідки нічної масованої ракетної атаки на Київ 02
Наслідки нічної масованої ракетної атаки на Київ 03
Наслідки нічної масованої ракетної атаки на Київ 04
Наслідки нічної масованої ракетної атаки на Київ 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідували пожежу у столичній багатоповерхівці після падіння уламків. 2 людей загинули, 11 поранено, - КМВА

На місці продовжують працювати слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.


За цим фактом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Як повідомлялося, уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві.

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.

У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

Автор: 

обстріл (30447) Нацполіція (15435) ракети (4150) Повітряні атаки на Київ (915)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба обіцяти прігожину заступництво перед міжнародною спільнотою в майбутгьому, якщо він зразу видасть Україні тих пі**рів які наводять і пускють ракети. Ну чи просто щоб оголосив, що видасть. Щоби обісрались суки!
П.С. Обіцяти не значить женитись
показати весь коментар
24.06.2023 08:33 Відповісти
Кацапи - терористи 21 століття з ядерною бомбою.
показати весь коментар
24.06.2023 08:34 Відповісти
Зато Буданов , вместо того .чтобы ловить "НАВОДЧиКОВ" ракет по Украине""по- прежнему работает блогером и меняет прически!!
показати весь коментар
24.06.2023 09:02 Відповісти
Викладали фото того підрозділу, наче і не дуже далеко від кордону, завдання якого визначати цілі для ракет. Розбомбити той "інститут" разом з співробітниками
показати весь коментар
24.06.2023 10:25 Відповісти
 
 