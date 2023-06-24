Наслідки нічної масованої ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської ракетної атаки загинула жінка та ще одна людина, анкетні дані якої встановлюються. Також відомо про вісьмох поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російський обстріл столиці стався близько 03.20 години. У результаті атаки пошкоджено багатоповерхівку. Біля будинку правоохоронці виявили тіло жінки 1969 року народження, та відомо про ще одну загиблу людину. Уламками пошкоджено більше 40 автомобілів.











На місці продовжують працювати слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.



За цим фактом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Як повідомлялося, уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві.

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.

У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.