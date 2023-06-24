УКР
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ліквідація наслідків ворожої атаки у Солом’янському районі Києва триває. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За оперативною інформацією, станом на 11:30 травмовано 11 осіб, з них 4 госпіталізовано, 7 надана медична допомога на місці. На жаль, 3 людей загинуло.

Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Троє постраждалих деблоковано з-під завалів конструкцій та 1 особу деблоковано з ліфта.

О 6:30 пожежу, яка виникла у багатоповерхівці - ліквідовано.

Тим часом кореспондент Цензор.НЕТ побував на місці падіння уламків ворожої ракети. Пропонуємо до вашої уваги відео та фото з місця події.

Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 01
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 02
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 03
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 04
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 05
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 06
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 07
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 08
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 09
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 10
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 11
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 12
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 13
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 14
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 15
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 16
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 17
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 18
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 19
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 20
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 21
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 22
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 23
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 24
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 25
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 26
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 27
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 28
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 29
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 30
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 31
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 32
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 33
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 34
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 35
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 36
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 37
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 38
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 39
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 40
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 41
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 42
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 43
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 44
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 45
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 46
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 47
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 48
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 49
Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва 50

Як повідомлялося, уламки ракети впали на верхні поверхи 24-поверхового будинку у Києві.

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.

У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

Київ (20043) ДСНС (5251) Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (915)
А пам'ятаєте, як більше року тому, зелені пдри з усіх помийок верещали, що у рашистів залишилося ракет ще на дві максимум на три атаки?! За останній місяць я не пам'ятаю, коли була ніч без ракетних атак на Україну. А скільки ракетних атак було на територію московії за останній рік? Нуль. Бо за цілий чортовий рік, у зелених ********* не знайшлося якихось 100-300 млн баксів, аби не тільки завершити розробку і випробування вітчизняних "сапсанів" та сухопутних "нептунів", а й запустити їх у серійне виробництво. Інфантильний довпойоп у кріслі пріZідєнта - це така сама трагедія для України, як війна в якій у військових немає зброї.
24.06.2023 13:11
А вам що головне знищена техніка орків в допомогу ЗСУ чи покоцаний дах кремля.
24.06.2023 13:07
запитайте у Буданова,данілова коли таке буде у мокві ???!
24.06.2023 12:53
запитайте у Буданова,данілова коли таке буде у мокві ???!
24.06.2023 12:53
Судячи з останніх подій,то вже найближчим часом.
показати весь коментар
24.06.2023 13:04
А вам що головне знищена техніка орків в допомогу ЗСУ чи покоцаний дах кремля.
показати весь коментар
24.06.2023 13:07
У Москві є високотехнологічні військові виробництва. Такі собі Дубни, Сколкови,
та інші класичні військові об'єкти.
показати весь коментар
24.06.2023 13:23 Відповісти
А пам'ятаєте, як більше року тому, зелені пдри з усіх помийок верещали, що у рашистів залишилося ракет ще на дві максимум на три атаки?! За останній місяць я не пам'ятаю, коли була ніч без ракетних атак на Україну. А скільки ракетних атак було на територію московії за останній рік? Нуль. Бо за цілий чортовий рік, у зелених ********* не знайшлося якихось 100-300 млн баксів, аби не тільки завершити розробку і випробування вітчизняних "сапсанів" та сухопутних "нептунів", а й запустити їх у серійне виробництво. Інфантильний довпойоп у кріслі пріZідєнта - це така сама трагедія для України, як війна в якій у військових немає зброї.
24.06.2023 13:11
Ви шо їм треба бюджет пилити. В них велике крадііництво. Треба щось показати 73% довбойобів що ми щось робимо, щоб їх знов обрали
показати весь коментар
24.06.2023 14:59
Цікаво, як поведуть себе страхові фірми. Навряд чи в договорі вказана шкода,
завдана осколками збитої ракети.
показати весь коментар
24.06.2023 13:21
Це класичний форс мажор,і я думаю що ні одна СК не заплатить.Тільки репарації з проклятих
показати весь коментар
24.06.2023 13:43
Вони скажуть: війну ніхто не оголошував, одним словом, це буде цікаво.
показати весь коментар
24.06.2023 13:48
парадокс , плять , чим більше обстрілів і жертв в столиці, тим вище злітають ціни на нерухомість ...(((

З.І. інфо для стада неляканих ідійотів - в Варшаві днокімнатна коштує як паркомісце в столиці...
показати весь коментар
24.06.2023 14:45
Так Київ надійно прикритий ППО ,і робота є,тому і ростуть ціни...
показати весь коментар
25.06.2023 00:40
Це це ЖК Династія на Василя Липковського 37г

https://hmarochos.kiev.ua/2023/06/24/u-solomyanskomu-rajoni-ulamky-rakety-zrujnuvaly-dekilka-poverhiv-bagatopoverhivky-ye-zhertvy/
показати весь коментар
24.06.2023 19:27
Чому захід дав так мало систем ППО що їх треба зосереджувати саме в Києві і збивати саме на Києвом?
Може це якийсь генерал економить і не дозволяє розширити радіус розстановки цих систем? - було б їх в кілька разів більше і збивати можна було б поза Києвом.
показати весь коментар
26.06.2023 11:24
 
 