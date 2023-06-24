Наслідки падіння уламків ворожої ракети на багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ліквідація наслідків ворожої атаки у Солом’янському районі Києва триває.

За оперативною інформацією, станом на 11:30 травмовано 11 осіб, з них 4 госпіталізовано, 7 надана медична допомога на місці. На жаль, 3 людей загинуло.

Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Троє постраждалих деблоковано з-під завалів конструкцій та 1 особу деблоковано з ліфта.

О 6:30 пожежу, яка виникла у багатоповерхівці - ліквідовано.

Тим часом кореспондент Цензор.НЕТ побував на місці падіння уламків ворожої ракети. Пропонуємо до вашої уваги відео та фото з місця події.

Також читайте: Кількість жертв ракетної атаки військ РФ по Києву зросла до трьох, - МВС. ФОТО





































































































Як повідомлялося, уламки ракети впали на верхні поверхи 24-поверхового будинку у Києві.

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.

У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.