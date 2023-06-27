В окупованому Криму з’явилася нова база забезпечення військ РФ, - ЗМІ. ФОТО
Супутник Planet Labs зафіксував нову військову базу російських окупантів у селі Широкому, що поблизу Сімферополя в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно із супутниковими знімками, отриманими 23 червня, нова база знаходиться у двох місцях на території села Широке, яке розташоване приблизно за 25 кілометрів на північ від Сімферополя в Криму.
Проаналізувавши знімки Planet Labs, "Схеми" встановили, що розгортання бази в цьому місці розпочалось ще у березні 2023 року. Раніше там було фермерське господарство.
Журналісти змогли ідентифікувати техніку на більшій ділянці – переважно це військові вантажівки, автоцистерни та позашляховики. Також на знімку за 23 червня помітні об’єкти, які можуть слугувати казармами для російських військових.
Десятки вантажівок та автоцистерн, які перевозять пальне, супутник зафіксував і на другій ділянці села Широке. Раніше, ще у 2022 році, на цій території також була техніка, але в меншій кількості та не військова.
Також журналістам вдалось ідентифікувати підрозділ, який розташувався у Широкому. Це – 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОбМТЗ), місце дислокації військової частини – місто Уссурійськ (Далекий Схід РФ).
Журналісти звертають увагу, що поруч із новою базою у Широкому знаходиться залізнична станція, а в селищі Гвардійське, що також неподалік – розташований аеродром, де розміщені бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25, що беруть участь у війні з Україною.
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