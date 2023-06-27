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Новини Фото Війна
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В окупованому Криму з’явилася нова база забезпечення військ РФ, - ЗМІ. ФОТО

Супутник Planet Labs зафіксував нову військову базу російських окупантів у селі Широкому, що поблизу Сімферополя в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В окупованому Криму з’явилася нова база забезпечення військ РФ, - ЗМІ 01

Згідно із супутниковими знімками, отриманими 23 червня, нова база знаходиться у двох місцях на території села Широке, яке розташоване приблизно за 25 кілометрів на північ від Сімферополя в Криму.

Проаналізувавши знімки Planet Labs, "Схеми" встановили, що розгортання бази в цьому місці розпочалось ще у березні 2023 року. Раніше там було фермерське господарство.

В окупованому Криму з’явилася нова база забезпечення військ РФ, - ЗМІ 02

Журналісти змогли ідентифікувати техніку на більшій ділянці – переважно це військові вантажівки, автоцистерни та позашляховики. Також на знімку за 23 червня помітні об’єкти, які можуть слугувати казармами для російських військових. 

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В окупованому Криму з’явилася нова база забезпечення військ РФ, - ЗМІ 03

Десятки вантажівок та автоцистерн, які перевозять пальне, супутник зафіксував і на другій ділянці села Широке. Раніше, ще у 2022 році, на цій території також була техніка, але в меншій кількості та не військова.

В окупованому Криму з’явилася нова база забезпечення військ РФ, - ЗМІ 04

Також журналістам вдалось ідентифікувати підрозділ, який розташувався у Широкому. Це – 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОбМТЗ), місце дислокації військової частини – місто Уссурійськ (Далекий Схід РФ).

Журналісти звертають увагу, що поруч із новою базою у Широкому знаходиться залізнична станція, а в селищі Гвардійське, що також неподалік – розташований аеродром, де розміщені бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25, що беруть участь у війні з Україною.

Також дивіться: Росіяни окопуються на півночі окупованого Криму, - британська розвідка. ФОТО

Автор: 

армія рф (17698) Крим (14182)


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навіщо нам про це знати?
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27.06.2023 23:33 Відповісти
навіщо ворогу знати, що ми знаємо, Контрнаступ 2.0
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27.06.2023 23:48 Відповісти
Щоб розгамселити ту базу. перетворити її на попіл. Координати є
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27.06.2023 23:36 Відповісти
Все вірно , щоб і духу там кацапського не було в тих казармах 😠
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28.06.2023 00:22 Відповісти
Stark
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28.06.2023 09:37 Відповісти
Тоді там буде бавовна.
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27.06.2023 23:41 Відповісти
Якщо перерізати сполучення Крима з материком, там всьому капець. Ця війна буде простою, вони не зможуть завозити в Крим по воді тисячи тонн їжі, палива, ***********, ГСМ, і підкріплення. Достатньо буде просто почекати і Крим впаде навіть без пострілів, це дуже вразлива точка. Питання лише як перерізати сполучення з материком і втримати цей стан речей місяць-два.
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28.06.2023 07:47 Відповісти
 
 