Співробітника Кіровоградського обласного військкомату затримано на хабарі 5 тис. дол. ФОТО
Начальник одного з відділів Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затриманий при отриманні хабаря.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, військовослужбовець вимагав та одержав від військовозобов’язаного хабар в сумі 5000 доларів. Саме так посадовець оцінив послугу з виключення особи з військового обліку та видачу йому відповідних документів.
Під час скоєння злочину співробітника центру комплектування затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хабарнику повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України).
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Гарних посад у нас дуже багато.
Як кривавий анекдот від Резніков, …після військомату, ОБОВЯЗКОВА МІСЯЧНА ПІДГОТОВКА в навчальному центрі, і тільки після цього, направляються у війська…
Нехай він це ОСОБИСТО скаже, перед бійцями БРИГАД …
Тільки бійців не зупиняти, озброєною охороною, отого в очочках…
Устроится в другой военкомат
исправьте пож.