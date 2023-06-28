Співробітника Кіровоградського обласного військкомату затримано на хабарі 5 тис. дол. ФОТО

Начальник одного з відділів Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затриманий при отриманні хабаря.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, військовослужбовець вимагав та одержав від військовозобов’язаного хабар в сумі 5000 доларів. Саме так посадовець оцінив послугу з виключення особи з військового обліку та видачу йому відповідних документів.

Під час скоєння злочину співробітника центру комплектування затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хабарнику повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України).

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