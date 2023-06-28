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Новини Фото Хабарники
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Співробітника Кіровоградського обласного військкомату затримано на хабарі 5 тис. дол. ФОТО

Начальник одного з відділів Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затриманий при отриманні хабаря.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітника Кіровоградського обласного військкомату затримано на хабарі 5 тис. дол 01

За даними слідства, військовослужбовець вимагав та одержав від військовозобов’язаного хабар в сумі 5000 доларів. Саме так посадовець оцінив послугу з виключення особи з військового обліку та видачу йому відповідних документів.

Під час скоєння злочину співробітника центру комплектування затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хабарнику повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх воєнкомів, - Шмигаль (оновлено)

Автор: 

хабар (4723) Кропивницький (349) військкомат (432)


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Топ коментарі
+16
Хтось дупу рве кінжали збива, а комусь треба жопу порвати
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28.06.2023 16:55
+13
На такий дріб'язок розмінявся. Бери приклад з Одесського воєнкомату
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28.06.2023 16:56
+13
По ходу працівники військоматів і таможні вже здатні фінансувати МВФ )))
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28.06.2023 17:01
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Хтось дупу рве кінжали збива, а комусь треба жопу порвати
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28.06.2023 16:55 Відповісти
nu teper na peredok - pustj povojuje za tovo kovo hotel vidmazati
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28.06.2023 16:55 Відповісти
Нахріна щур там? Щоб хлопці озирались постійно?
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28.06.2023 17:19 Відповісти
На такий дріб'язок розмінявся. Бери приклад з Одесського воєнкомату
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28.06.2023 16:56 Відповісти
Курочка по зернятку клює. Народна мудрість.
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28.06.2023 17:01 Відповісти
То може він побачив, що так можна, і вирішив теж придбати хатинку в Іспанії, але щось пішло не так...
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28.06.2023 20:04 Відповісти
так борисов віддавав нагору а це вочевидь ні
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29.06.2023 10:13 Відповісти
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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28.06.2023 16:57 Відповісти
Іспанія !......
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28.06.2023 16:58 Відповісти
Там только ротацией на фронтовиков ситуацию можно изменить.
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28.06.2023 16:58 Відповісти
Саме так. Хочу подивитися на тих, хто фронтовикам буде пропонувати хабарі.
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28.06.2023 17:10 Відповісти
Наче туди простий фронтовик попаде, не меліть дурні.
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29.06.2023 09:25 Відповісти
Ніхто на це й не сподівається. Дуже добре знаємо, хто і як займає такі посади.
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29.06.2023 09:37 Відповісти
Довно казала - хлопців, які до стройової після поранень непридатні, але нормально можуть працювати треба до військоматів на роботу спрямовувати.
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28.06.2023 17:21 Відповісти
Якщо порахувати тільки тих хто звалив по системі шлях і не повернувся, то сума яку заробили ділки буде понад 90 млн долл. Невже сирський і дєрьмак такі тупорилі, щоб відмовлятися від сотень мільйонів доларів які їм занесуть правильні воєнкоми?
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28.06.2023 17:52 Відповісти
там всі свої і чужий навряд чи попаде
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28.06.2023 18:42 Відповісти
Так ось де беруть гроші на вілли в Дубаї
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28.06.2023 16:58 Відповісти
Таможні, суди, прокуратури...
Гарних посад у нас дуже багато.
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28.06.2023 17:11 Відповісти
мені вислали 300 евро..на два місяці жити..***-я олігарх
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28.06.2023 16:59 Відповісти
Суддя Лінч зачекався цего хероя…
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28.06.2023 17:01 Відповісти
По ходу працівники військоматів і таможні вже здатні фінансувати МВФ )))
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28.06.2023 17:01 Відповісти
Цензор, де фото без ретуші?!
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28.06.2023 17:02 Відповісти
Полковник Зуев чтоли?
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28.06.2023 17:02 Відповісти
він соромить українську військову форму 👎
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28.06.2023 17:03 Відповісти
Для нього це не форма, це спецодяг !!
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28.06.2023 17:10 Відповісти
Дрескод.
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28.06.2023 17:23 Відповісти
Я теж звернув увагу... Зараз же все ліпится на липучки, невже не могли одразу зняти з нього всі шеврони та наліпки, як колись, показово, зривали погони?
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28.06.2023 20:07 Відповісти
Не знаю як у цього типа,але якщо зривати то майку,а наліпки то його влсність і ось чому,вчора біля озера сиділи і спілкувався з воїном(він на лікуванні),видали форму, а всі наліпки купував за власний кошт,прапорець-50гр,тризуб 80гр ітд десь на всю форму гривень 400,а погони то інше.
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28.06.2023 22:01 Відповісти
Брали, крали і брехали !!!
Як кривавий анекдот від Резніков, …після військомату, ОБОВЯЗКОВА МІСЯЧНА ПІДГОТОВКА в навчальному центрі, і тільки після цього, направляються у війська…
Нехай він це ОСОБИСТО скаже, перед бійцями БРИГАД …
Тільки бійців не зупиняти, озброєною охороною, отого в очочках…
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28.06.2023 17:05 Відповісти
Ех,жалко....У Залужного все руки до цих хабарників не доходять...Треба контрнаступ готувати...
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28.06.2023 17:16 Відповісти
Воєнкомами в Україні керує - сирський. Ти не вгадав, тому твоє зелене очко перходить у зрітєльский зал
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28.06.2023 17:49 Відповісти
воєнкомами керують оперативні командування,цим одеським іспанцем конкретно ОК "Південь" яке не знайшло в нього жодних порущень,Залужний командує ОК,а Сирський просто командувач Сухоп.військами. Тому,любитель полірувати очко,пролітаєш....
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28.06.2023 18:39 Відповісти
командувач сухопутиними військами керує якраз ок, тому ти знову не вгадав і твоє очко знову іде в зал.
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28.06.2023 19:52 Відповісти
троль-одноденка, президент чомусь дав наказ звільнити іспанця саме Залужному
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28.06.2023 19:56 Відповісти
Так. Щоб в черговий раз заляпати гів..ом саме Залужного. Хоча це парафія не Залужного, а саме Сирського.
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28.06.2023 20:11 Відповісти
Сашко Повероїд,ти не в курсі що таке суббординація?Це ти можеш настрочити який небудь пасквіль,хоч директору школи,а в армії по іншому.Спочатку ком.відділення,потім ком.взводу,потім роти і т.д.Те ж саме в зворотньому напрямку.Та тобі все "зрада" блимає і вибори...
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29.06.2023 09:55 Відповісти
Не знаю як Ви, а я в армії таки служив (в радянській ще), то не треба мені писати маячню про субординацію. При чому тут, в данному випадку, вона? Про які пасквілі йдеться?
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29.06.2023 12:29 Відповісти
5 тис? Ніщєброд якийсь. Йому у одеського воєнкома треба повчитись.
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28.06.2023 17:18 Відповісти
Можливо там і так були підстави для відстрочки, наприклад. Пацани не гребують і за таке брати. Зі скидкою...
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28.06.2023 17:22 Відповісти
В Хмельницькому зловили одного при отриманні $16000. Ціни на послуги стрімко зростають.
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28.06.2023 18:23 Відповісти
Теперь накажут,уволят.
Устроится в другой военкомат
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28.06.2023 17:18 Відповісти
В Одесу, там е вакансія!
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28.06.2023 17:27 Відповісти
Вау! Яка несподіванка!
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28.06.2023 17:21 Відповісти
дрібнриці..то не Одеса...
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28.06.2023 17:22 Відповісти
Постановочне фото. Скоріш за все, це вброс у змі новину аби знизити градус невдоволення народу після одесього зашквару з місцевим божком воєнкомом.
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28.06.2023 17:48 Відповісти
Потім поїде на відпочинок в Італію, чи Іспанію.
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28.06.2023 17:59 Відповісти
в русскоязычной версии написано "ст. 208 УПК РФ."
исправьте пож.
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28.06.2023 19:02 Відповісти
а може це помилка по-фрейду?
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28.06.2023 19:58 Відповісти
може
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28.06.2023 20:10 Відповісти
І це навіть не воєнком? Я так рохумію скоро в Іспанії висадиться батальйон воєнкомів.
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28.06.2023 20:02 Відповісти
який президент, такі і воєнкоми
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28.06.2023 21:00 Відповісти
ну гаразд, пожартували і хватить, відпускайте його ,і в нагороду 25 окладів!!
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29.06.2023 17:56 Відповісти
Я думаю якщо перевірити всіх виключених з обліку то ухилянтів буде більше ніж реально зворих. А на фронті реально хворі є яких треба замінити.
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02.07.2023 19:30 Відповісти
 
 