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Обман та заволодіння грошима: повідомлено про підозру народному депутату (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії.

"За даними слідства, нардепутат шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США. Зафіксовано одержання 30 тис дол США. Попередньо, він отримав ще 20 тис дол США", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює ДБР. Оперативний супровід - СБУ.

Обман та заволодіння грошима: повідомлено про підозру народному депутату (оновлено) 01
Обман та заволодіння грошима: повідомлено про підозру народному депутату (оновлено) 02
Обман та заволодіння грошима: повідомлено про підозру народному депутату (оновлено) 03
Обман та заволодіння грошима: повідомлено про підозру народному депутату (оновлено) 04

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Прізвища нардепа пресцентр Офісу генпрокурора не повідомляє. Своєю чергою, у "Європейській солідарності" заявили, що у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки.

Згодом у СБУ заявили, що Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.

"За 50 тис. дол. США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис. дол. США - першої частини грошової винагороди і викрили його на одержанні другого "траншу" у розмірі 30 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки і Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. 

"Європейська Солідарність" заявила про продовження спрямованих провокацій і тиску на представників політичної сили, коментуючи нічні обшуки у Алєксєєва."ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.

Автор: 

депутат (1781) обшук (1978) підозра (782) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+18
трубіцин списдив десятки мільйонів у держави - вже закордоном. І до нього жодних претензій у сбу і дбр, бо він для клоунів - свій.
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30.06.2023 08:16
+16
🙂 Якось дуже дрібно, як для цілого депутата. Сума у межах місячної зарплатні? Тут провладні "до лісу тихенько ходили" з мільйонами. І нічого, гуляють на волі. Але ж це очевидно депутат від опозиції. Тому чекаємо, що то було і що і кому він міг пообіцяти.
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30.06.2023 08:00
+14
Гражданин Германии хотел получить статус беженца в Украине за 50 тысяч? Какой то странный и богатый "беженец"...
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30.06.2023 08:45
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30.06.2023 07:58 Відповісти
ага...гарне питання! НАРОДНИЙ(!) депутат, але про його існування дізнались тільки зараз. Хоча Гончаренко, наприклад, кожна собака знає бо він таки дієвий
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30.06.2023 10:40 Відповісти
https://fakeoff.org/corruption/sergey-alekseev-deputat-ot-es-popalsya-na-vzyatke Сергей Алексеев.
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30.06.2023 11:30 Відповісти
🙂 Якось дуже дрібно, як для цілого депутата. Сума у межах місячної зарплатні? Тут провладні "до лісу тихенько ходили" з мільйонами. І нічого, гуляють на волі. Але ж це очевидно депутат від опозиції. Тому чекаємо, що то було і що і кому він міг пообіцяти.
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30.06.2023 08:00 Відповісти
Якої місячної зарплати, це жарт якийсь?

посадовий оклад народного депутата України - члена комітету наступного року має складати 26 840 грн (на цей рік закладали 24 810 грн).

Плюс сама зарплатня - 53580 грн на місяць (нині 49 620 грн).
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30.06.2023 08:49 Відповісти
Плюс на помічників і роботу на окрузі і ще декілька плюсів - і місячний моціон. Все одно дрібно. Трухіна відпустили з сумою у сотні разів більшою. Просто відпустили.
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30.06.2023 09:29 Відповісти
2 000 000 гривень це не так і мало, особливо для простого депутата (перший раз чую про такого).
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30.06.2023 10:01 Відповісти
сподіваюсь він вже в Монако??
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30.06.2023 08:04 Відповісти
Циган -- дурілка картонна .
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30.06.2023 08:04 Відповісти
Охреніть... Мілка сошка і та зелене бабло лопатою гребе... На кого не плюнь при владі - того можна ставити до стінки - не прошибеш...
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30.06.2023 08:16 Відповісти
трубіцин списдив десятки мільйонів у держави - вже закордоном. І до нього жодних претензій у сбу і дбр, бо він для клоунів - свій.
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30.06.2023 08:16 Відповісти
Якщо усе правда, то карати, а якщо це черговий трубіцин чи катлєта, то ця убога влада, імітує оргазм під час свого акта….
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30.06.2023 08:24 Відповісти
Не успіли віно з девушкой допіть...
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30.06.2023 08:29 Відповісти
Він з ЄС, це зрада...
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30.06.2023 08:30 Відповісти
Ага, з ЕС, а "взятка" долларами. 100% заранее подготовленная "подстава".
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30.06.2023 08:34 Відповісти
Так а де ордер на обшук, якщо це не підстава?
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30.06.2023 09:10 Відповісти
тобто якщо була б гривнями чи євро то не підстава?!))))
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30.06.2023 10:41 Відповісти
Згоден з Вами. Але доллари - ну дуже "топорно"..., як і все, що робить ця "влада"...
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30.06.2023 10:44 Відповісти
Пост вище депутат з фракції ЄС
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30.06.2023 08:41 Відповісти
там прямо не сказано...
такі списки єс складало... на його місці міг би бути, наприклад, барна...
а от він на місці барни не був би, як і слуги народу...
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30.06.2023 09:23 Відповісти
Гражданин Германии хотел получить статус беженца в Украине за 50 тысяч? Какой то странный и богатый "беженец"...
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30.06.2023 08:45 Відповісти
Просто він так прагнув жити в країні, якою керує найвпливовіший і наймогутніший лідер **********, що згодин був віддати останню заначку
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30.06.2023 09:02 Відповісти
Хороший ремонт в квартирі депутата з партії ЄС євроремонт .Доречі при діабетику СБУ горіхи на кордоні вилучало і незаконно за грузинами слідкувало ,але це ніщо коли глянути на пухлі ноги діабетика
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30.06.2023 08:58 Відповісти
Вілла халімона на Печерську, яку він купив за вкрадені у держави гроші - тебе так не цікавила.
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30.06.2023 09:12 Відповісти
ти вважаєш що на лайно поділяється на партії? чи в ЄС всі святі? То ти просто не знаєш як продавалося депутатство на місцевому рівні
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30.06.2023 10:44 Відповісти
Писати грамотно навчись, розумово неповноцінне (
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30.06.2023 10:37 Відповісти
По-вашому, київський адвокат зазвичай живе в трущобах? І хто такий діабетик?
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30.06.2023 11:07 Відповісти
Беженец?Из Германии в Украину???? Это фантастика какая то!
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30.06.2023 09:02 Відповісти
Не совсем беженец. Он хотел отмазаться от экстрадиции.
https://fakeoff.org/corruption/sergey-alekseev-deputat-ot-es-popalsya-na-vzyatke Депутат Верховной Рады за 50 тысяч долларов он обещал "отмазать" гражданина одной из европейских стран от экстрадиции.
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30.06.2023 11:28 Відповісти
Блин, такие деньги прокурор собирает со своих точек во время утреннего кофе. Да с такими арестами ДБР свои носки не отработает.
Нет шоб к Татарову зайти после его дня рождения. Глядишь и бюджет Украины удвоился бы...
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30.06.2023 09:03 Відповісти
Вся политика в Украине - сплошное б****во, кумовство и дерьмо! А единицы, вроде Хмары, Юхновского у них были как юмористы на корпоративе свадебных фотографов ставших властью.
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30.06.2023 09:12 Відповісти
Що за нісенітниця???? Так і хочу відматерити цих писак
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30.06.2023 09:37 Відповісти
Заява потерпілого є?
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30.06.2023 10:23 Відповісти
Як на мене, то якщо підстава, то має бути позов у відповідь!!! Досить терпіти цю тупу ЗЄлень!!! Хай, тварюки, відповідають за все!!!
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30.06.2023 10:41 Відповісти
все з ним буде гарно. Для таких як вiн - ЗАСТАВА
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30.06.2023 10:48 Відповісти
 
 