Обман та заволодіння грошима: повідомлено про підозру народному депутату (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії.

"За даними слідства, нардепутат шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США. Зафіксовано одержання 30 тис дол США. Попередньо, він отримав ще 20 тис дол США", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює ДБР. Оперативний супровід - СБУ.









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Прізвища нардепа пресцентр Офісу генпрокурора не повідомляє. Своєю чергою, у "Європейській солідарності" заявили, що у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки.

Згодом у СБУ заявили, що Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.

"За 50 тис. дол. США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис. дол. США - першої частини грошової винагороди і викрили його на одержанні другого "траншу" у розмірі 30 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки і Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

"Європейська Солідарність" заявила про продовження спрямованих провокацій і тиску на представників політичної сили, коментуючи нічні обшуки у Алєксєєва."ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.