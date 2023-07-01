Міністру оборони Литви Анушаускасу в Києві подарували шматок "шахеда". ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков подарував своєму литовському колезі Арвідасу Анушаускасу, який перебував з візитом в Києві, шматок збитого іранського дрона "Shahed".

Про це Анушаускас розповів у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони України Олексій Резніков подарував мені шматок "шахеда". Дякую!" - написав він.

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Міністри оборони Литви Арвідас Анушаускас та України Олексій Резніков з фрагметом ворожого дрону

Раніше Литва передала Україні 36 зенітних гармат, які мали бути особливо ефективними саме проти "Шахедів".

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Нагадаємо, 30 червня литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас прибув з неанонсованим візитом до України. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим та ознайомив його з довгостроковим планом Литви щодо допомоги української армії, а також поінформував його про останній пакет підтримки.