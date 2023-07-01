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Міністру оборони Литви Анушаускасу в Києві подарували шматок "шахеда". ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков подарував своєму литовському колезі Арвідасу Анушаускасу, який перебував з візитом в Києві, шматок збитого іранського дрона "Shahed".

Про це Анушаускас розповів у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони України Олексій Резніков подарував мені шматок "шахеда". Дякую!" - написав він.

Читайте: Говорили про план трирічної підтримки ЗСУ, - Резніков зустрівся із литовським колегою Анушаускасом

Міністру оборони Литви Анушаускасу в Києві подарували шматок шахеда 01

Міністри оборони Литви Арвідас Анушаускас та України Олексій Резніков з фрагметом ворожого дрону

Раніше Литва передала Україні 36 зенітних гармат, які мали бути особливо ефективними саме проти "Шахедів".

Також дивіться: Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк. ВIДЕО

Нагадаємо, 30 червня литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас прибув з неанонсованим візитом до України. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим та ознайомив його з довгостроковим планом Литви щодо допомоги української армії, а також поінформував його про останній пакет підтримки.

Автор: 

Литва (2441) Резніков Олексій (1446) дрони (4870) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+13
Шалено поважаю литовців: маленька нація з великим серцем і неабияким державницьким менталітетом.
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01.07.2023 11:19
+7
От дивлюсь я на цих ЗЕлених уродів , ну ні ума ні фантазії....
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01.07.2023 11:23
+7
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01.07.2023 11:30
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Шалено поважаю литовців: маленька нація з великим серцем і неабияким державницьким менталітетом.
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01.07.2023 11:19 Відповісти
Військовим літню форму видай, яйцебарига, блд!
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01.07.2023 11:19 Відповісти
дяденька чего вы кричите ?
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01.07.2023 11:23 Відповісти
Не піші мнєбольше сюда, ат тєбя ху@лом ваняєт. Через манітор чую.
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01.07.2023 11:31 Відповісти
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01.07.2023 11:30 Відповісти
...шматок "шахеда", інкрустований яйцями по 17
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01.07.2023 11:23 Відповісти
купил в АТБ яйца ,сварил в крутую начал есть желток что белок белый
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01.07.2023 11:24 Відповісти
От дивлюсь я на цих ЗЕлених уродів , ну ні ума ні фантазії....
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01.07.2023 11:23 Відповісти
а вы какие уроды ?
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01.07.2023 11:25 Відповісти
Я не зеленый и не шоколадный
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01.07.2023 11:27 Відповісти
Ти - пригожинський.
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01.07.2023 11:32 Відповісти
Вася ти може і не урод, але тупориле однозначно)))
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01.07.2023 11:36 Відповісти
ага
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01.07.2023 11:37 Відповісти
"Какаяразница"?
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01.07.2023 11:39 Відповісти
ти ДОЛБОЙОБ
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02.07.2023 00:28 Відповісти
який тупий "подарунок", ще можна і скальпами орків всі "обдаровувати"
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01.07.2023 11:28 Відповісти
через лет 10 за него миллионы будут давать
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01.07.2023 11:30 Відповісти
тоді це хабар в особливо великому розмірі
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01.07.2023 11:34 Відповісти
В Украине после войни столько этих обломков останется, что не по 10 млн., а по морде будут за них давать
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01.07.2023 11:42 Відповісти
Кому б ще Рєзнікова подарувати? Навічно...
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01.07.2023 11:44 Відповісти
житомирській зоні?
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02.07.2023 00:30 Відповісти
Їбаньку нейметься. У Польщу вже шось там подарквали, шо потім йоьбнуло.
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01.07.2023 12:52 Відповісти
 
 