Наслідки атаки дронами на Київщину. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Київській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок масованої атаки дронами та роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку. Пожежу успішно ліквідовано рятувальниками.
На ліквідацію наслідків залучалось 11 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниць спеціальної техніки.
Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами на Київщину влучань не зафіксовано, уламками пошкоджено три будинки, поранено чоловіка.
Топ коментарі
+14 Андрей Лавриненко #413115
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+14 MrGTI driver #574929
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+10 Gal
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До речі, вони на другому році війни нездатні просте швейне виробництво маскхалатів організувати, а ви про якісь дрони...
А тераз- прошу , свіже з Ізраїля :
Наши слетали в Сирию
АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2271 ДМИТРИЙ ДУБОВ
,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР НОВОСТНОЙ СЛУЖБЫ 9 КАНАЛА
2 ИЮЛЯ 2023
Ничего себе... пока мы спали, наши ВВС ударили по Хомсу (Сирия).
С той стороны комплексы ПВО запустили противоракету, обломки которой упали... в Рахате.
То есть до Негева долетела практически. И оцените обломки.
Наши слетали в Сирию ещё раз и уничтожили батарею ПВО.
_____________________________________________________________________
іще раз : ЗЛІТАЛИ ...і нахрєн ЗНІЧТОЖИЛИ БАТАРЕЮ ПВО
( тому, шо "яйца")
То у них .. там.. в Ізраїлі
Відчуйте різницю...
За державу " обідно" ...
захід надає зброю під певні цілі - їх зброя їх правила
власної зброї на "ответку" у нас не має і не було
але грошей за асфальт дуже не вистачить на ракетні програми
До самого лобого місця є чим донести ..і є що донести..Але !
" Как бы чего не вышло!"
"Как бы (оте пу )не обидеть и не унизить "!
В підмосков'ї є " гарні" люди...так шо- відповідь моя Вам , пане,
на Ваше "...зброї на "ответку" у нас не має і не було..."
Є І БУДЕ !
але ж " б'ють по рукам як в'єтнамського космонавта "...
КИЇВ. 2 липня. УНН. Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш" виявили, де саме розміщена система протиповітряної оборони, яка захищає москву від можливих атак з повітря. Про це пише УНН.
О !
а тепер- цікаво - " ДАЛІ БУДЕ ?!"
я один тих 73 відсотків ( процентів
котрі голосували ПРОТИ Петра Олексійовича... але , з " відразою " як казав В Литвин
Ще раз хочу донести до шановного пана, що НЕ УСІ АЖ ТАК ГЛИБОКОРОЗУМНІ, такі ПРОЗОРЛИВІ, такі ПЕРЕДБАЧЛИВИМИ , як пан Слава
і, якщо рівняти 73 оті ( триста тисяч раз пережовані !!!)" відсотки " з тими , що ПІДТРИМАЛИ П ,Порошенка.. то оці 73- пам'ятають що :
за царювання ПОПа
---не розслідували підриви складів з боєзапасами ( чи вони були залишніми ? )
---Не побудували патронний завод
--- Не " провели парад перемоги на червоненькій площі( а обіцяли ж ! )
---не створили достойну САМООБОРОНУ
---- не викорінили з Поліції.. СБУ ... Міністерств, ВЕРХОВНОЇ РАДИ
ЗАПРОДАНЦІВ і АГЕНТІВ раші !
Чи варто ще щось додати ?
Чи ще треба щось додати ?
То .. прошу дуже, нехай пан Слава не розумує тут про те чому ХТО і ЗА КОГО ( або проти ) голосував у час, коли в Країні була ВІЙНА...
а для спротиву, посилення Країни не робилося НІЦ!
А кроплі, як от отой паркан від зайців... куди вкладено хє... ву гору ВАШИХ же грошей - то сміх
Бажаю в дискусії бути ближче до теми
Дякую
Здоров'я пану
Україна переможе !
Ні
Я голосував за Тимошенко.. бо вона і її команда йшла з ПРОГРАМОЮ
.. котрої.. до речі. не було у ПаПи...та і в " артиста " ...
а мені важливо було знати ЩО ЧЕКАЄ УКРАЇНУ ... а не хто крав більше або грав на роялях органами .. і.. до речі.. при ПАПі були дуже цікаві явища з банками , з п. Гонтарєвой..... а пані супрун - то вже " врагов нєнада".. самі свою медицину розвалимо !
шо і вчинили...
Не копирсайтесь в лежалому шматті- можете знайти щось зі своїх речей...
Діалог про те "хто , кого , за шо і в шо " - дурне діло
А ви поручили би Країну людині.. котра має за плечима Іловайськ ...
"жму руку - обнімаю "!
коротка пам'ять у вас.. панове..
Те, що робить зараз П Порошеко - достойне поваги... те.. що було колись - то вже минуле.. а пхати в очі паличкою про оті довбані ПРОЦЕНТИ ( Хто їх рахував ? ) то справа для забудливих або тих , кому немає що сказати по суті питання
На тому - всьо .
Живіть довго
( Койо́т (Canis latrans) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%A5%D0%B8%D0%B6%D1%96 хижий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 ссавець родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96 Псові . Поширений у Північній Америці. Назва походить від ацтекського слова coyotl,
«гавкаючий пес».)
панське гавкання не дошкулить .. не пан перший такий мудрий, не останній... хоча кого не спитай про те ЗА КОГО голосував опонент ?? - мовчать.. неначе merde в рота понабирали
То ж - лайте і надалі ... аби щось отут ляпнути і потім похизуватись лайками.
Дитячі забавки ...
На цю тему тут уже 1000 разів писано і дописуватись до дописуваного те саме, що доїдати за недоїденим
... і... ага .. може краще ШАКАЛ ?...бо шакали доїдають недоїдки...
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F (... зоол. хищное, похожее на волка https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 животное семейства https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 псовых , питающееся преимущественно падалью ◆)
усього тільки пояснення позиції для " понімающіх"..
тобто .. нагадування, що повторювати вже повторене - то дурне діло , бо не сказано нічого нового, а лишень повторювання КИМОСЬ ВЖЕ ВИСЛОВЛЕНОГО
.. тобто , за відсутності ВЛАСНОЇ ДУМКИ доводиться " копіювати і вставляти "...
і , до речі, усе вище сказане ніяк не " зеленіє ".. у пана " койота " дальтонізм ?
Не цікаво...примітивно...
Миттєво. І зараз виконують. Аж перекидаються.
Історія пишеться вчинками БІЛЬШОСТІ
Більшість обдурили ...і , хтілось би , що би при наступних Виборах чи то презеса, чи радців народ-знову ж- більшість - згадала цей обман і зробила висновки...
Дуже хочеться вірити в те, що воїни, котрі бачили ЗРАДИ своїми очима , донесли до тих, хто буде вагатись в виборі біля урни пережите на фронті
А ще я би бажав.. аби рішення приймалось не біля урни .. а завчасно.. після аналізу життя , обіцянок і їх виконання кандидатом
Ви правий.. до війни не готувались з початку НЕЗАЛЕЖНОСТІ...і коли ставиться вибір між ПАП-ом і зе.. то вони ОБОЄ жили в "країні мрій ", де кожен мріє про своє...
АЛЕ В КРАЇНІ ВІЙНА з -14 Року !... а не з -22 -го..!
То ж чому , в такому разі , слонів треба віддати П Порошенку ?!
Обоє рябоє...
Чья оптика? Не говоря про БИСы, у нас даже конденсаторы не выпускаются. Химической промышленности для корпусов - нет. Ничего нет.
Для сельскохозяйственной страны (с элементами металлургии низкого передела) это не надо.
бо потрібен був асфальт , на якому буди 80% вібдкатів ,
а тепер маємо те , що маємо
і це правда 😠