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Наслідки атаки дронами на Київщину. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок масованої атаки дронами та роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку. Пожежу успішно ліквідовано рятувальниками.

Наслідки атаки дронами на Київщину 01
Наслідки атаки дронами на Київщину 02
Наслідки атаки дронами на Київщину 03
Наслідки атаки дронами на Київщину 04

На ліквідацію наслідків залучалось 11 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами на Київщину влучань не зафіксовано, уламками пошкоджено три будинки, поранено чоловіка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: ППО знищила усі цілі 

Автор: 

Київська область (4085) ДСНС (5144) дрони (4870)


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Топ коментарі
+14
Такая робкая мысль, может и нам организовать государственный завод по дронам, с гос. заказом, с хоть с одной конвеерной линией.... Не собирать всем миром на модельки.... Клепать хотя бы просто фанерные дроны без ничего, фольгой крылья обклеили и на Москву, бавовну они сами сделают.
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02.07.2023 11:32
+14
За останній рік, Zeпідри не тільки не спромоглися поставити на конвеєр "вільху", "сапсан" і "нептун", вони навіть не можуть створити власний дешевий ударний безпілотник володіючи авіаційною і ракетною промисловістю. Так нахєра така влада, яка працює на москалів! клоунський пітор - це головний внутрішній ворог України!
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02.07.2023 11:58
+10
Які дрони, який завод? В нашої влади зовсім інші проблеми, глобальні! Ну і вибори в них вже в головах. А дрони, війна, обстріли. смерті... Та якось само розсмокчеться. Вибори. асфальт, бабло... от що для них важливо...
До речі, вони на другому році війни нездатні просте швейне виробництво маскхалатів організувати, а ви про якісь дрони...
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02.07.2023 12:26
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Такая робкая мысль, может и нам организовать государственный завод по дронам, с гос. заказом, с хоть с одной конвеерной линией.... Не собирать всем миром на модельки.... Клепать хотя бы просто фанерные дроны без ничего, фольгой крылья обклеили и на Москву, бавовну они сами сделают.
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02.07.2023 11:32 Відповісти
фанерні дрони "без ничего" самі залетять в мацкву?
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02.07.2023 11:38 Відповісти
Можливо. Збитий їхнім ППО дрон може хоч залишками бензину щось підпалити.
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02.07.2023 11:39 Відповісти
Які дрони, який завод? В нашої влади зовсім інші проблеми, глобальні! Ну і вибори в них вже в головах. А дрони, війна, обстріли. смерті... Та якось само розсмокчеться. Вибори. асфальт, бабло... от що для них важливо...
До речі, вони на другому році війни нездатні просте швейне виробництво маскхалатів організувати, а ви про якісь дрони...
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02.07.2023 12:26 Відповісти
Нах їм дрони, якщо на яйцях по 17 грн. можна заробляти краще ніж на асфальті.
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02.07.2023 15:05 Відповісти
США и западные союзники запретили бить по ********
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02.07.2023 12:46 Відповісти
Єрмак не дозволить москву і рашку турбувати. А то путлєр нападе.
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02.07.2023 13:19 Відповісти
Фанерный дрон пролетит 1000 км?
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02.07.2023 14:44 Відповісти
700 км. Цельнодеревянный Фарман в 1925 году пролетел 4 400 км.
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02.07.2023 15:22 Відповісти
Это был первый в мире дрон, я так понимаю?
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02.07.2023 18:40 Відповісти
1849 беспилотный аэростат для бомбардировки Венеции с часовым механизмом, сбрасывал шрапнельные заряды.....
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02.07.2023 18:50 Відповісти
така біда буде і надалі.. допоки нам будуть забороняти на " отвєтку ",

А тераз- прошу , свіже з Ізраїля :

Наши слетали в Сирию

АВТОР:

https://www.9tv.co.il/Author?id=2271 ДМИТРИЙ ДУБОВ

,



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР НОВОСТНОЙ СЛУЖБЫ 9 КАНАЛА



2 ИЮЛЯ 2023



Ничего себе... пока мы спали, наши ВВС ударили по Хомсу (Сирия).

С той стороны комплексы ПВО запустили противоракету, обломки которой упали... в Рахате.

То есть до Негева долетела практически. И оцените обломки.

Наши слетали в Сирию ещё раз и уничтожили батарею ПВО.



_____________________________________________________________________





іще раз : ЗЛІТАЛИ ...і нахрєн ЗНІЧТОЖИЛИ БАТАРЕЮ ПВО

( тому, шо "яйца")







То у них .. там.. в Ізраїлі





Відчуйте різницю...

За державу " обідно" ...
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02.07.2023 11:36 Відповісти
не має ніякої заборони
захід надає зброю під певні цілі - їх зброя їх правила
власної зброї на "ответку" у нас не має і не було
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02.07.2023 11:41 Відповісти
А коли буде?
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02.07.2023 11:51 Відповісти
коли заробимо купу грошей і або своє зробим або чуже придбаєм
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02.07.2023 12:43 Відповісти
...тобто оборонпрому не було? клепати літаючі мопеди зможе люба майстерня
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02.07.2023 11:51 Відповісти
та може - тільки москалі чомусь у ірана купують
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02.07.2023 12:28 Відповісти
У оборонпрома такі , йой-йой! Їм не до шахедів
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02.07.2023 15:41 Відповісти
як не було?...а асфальт
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02.07.2023 12:20 Відповісти
Ви, мабуть, вважаєте що за той асфальт можна було зробити багато ракет
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02.07.2023 12:34 Відповісти
ні, я так не вважав, а ваш найвеличніший Зе так.......ось такі справи.
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02.07.2023 12:36 Відповісти
він такий мій як і Ваш
але грошей за асфальт дуже не вистачить на ракетні програми
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02.07.2023 12:46 Відповісти
за гроші від асфальту
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02.07.2023 12:37 Відповісти
Як пішов позитив за Ізраїль після заяви про його проросійськість...
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02.07.2023 11:54 Відповісти
...ні..пане.. для " овєтки" таки є

До самого лобого місця є чим донести ..і є що донести..Але !

" Как бы чего не вышло!"

"Как бы (оте пу )не обидеть и не унизить "!

В підмосков'ї є " гарні" люди...так шо- відповідь моя Вам , пане,

на Ваше "...зброї на "ответку" у нас не має і не було..."

Є І БУДЕ !

але ж " б'ють по рукам як в'єтнамського космонавта "...
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02.07.2023 11:56 Відповісти
За останній рік, Zeпідри не тільки не спромоглися поставити на конвеєр "вільху", "сапсан" і "нептун", вони навіть не можуть створити власний дешевий ударний безпілотник володіючи авіаційною і ракетною промисловістю. Так нахєра така влада, яка працює на москалів! клоунський пітор - це головний внутрішній ворог України!
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02.07.2023 11:58 Відповісти
Партизани "Атеш" з'ясували координати ППО, що захищає москву



КИЇВ. 2 липня. УНН. Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш" виявили, де саме розміщена система протиповітряної оборони, яка захищає москву від можливих атак з повітря. Про це пише УНН.

О !

а тепер- цікаво - " ДАЛІ БУДЕ ?!"

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02.07.2023 12:11 Відповісти
73% думали и думают по другому
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02.07.2023 12:21 Відповісти
шановний пане Слава

я один тих 73 відсотків ( процентів

котрі голосували ПРОТИ Петра Олексійовича... але , з " відразою " як казав В Литвин

Ще раз хочу донести до шановного пана, що НЕ УСІ АЖ ТАК ГЛИБОКОРОЗУМНІ, такі ПРОЗОРЛИВІ, такі ПЕРЕДБАЧЛИВИМИ , як пан Слава

і, якщо рівняти 73 оті ( триста тисяч раз пережовані !!!)" відсотки " з тими , що ПІДТРИМАЛИ П ,Порошенка.. то оці 73- пам'ятають що :

за царювання ПОПа

---не розслідували підриви складів з боєзапасами ( чи вони були залишніми ? )

---Не побудували патронний завод

--- Не " провели парад перемоги на червоненькій площі( а обіцяли ж ! )

---не створили достойну САМООБОРОНУ

---- не викорінили з Поліції.. СБУ ... Міністерств, ВЕРХОВНОЇ РАДИ

ЗАПРОДАНЦІВ і АГЕНТІВ раші !





Чи варто ще щось додати ?



Чи ще треба щось додати ?

То .. прошу дуже, нехай пан Слава не розумує тут про те чому ХТО і ЗА КОГО ( або проти ) голосував у час, коли в Країні була ВІЙНА...

а для спротиву, посилення Країни не робилося НІЦ!

А кроплі, як от отой паркан від зайців... куди вкладено хє... ву гору ВАШИХ же грошей - то сміх

Бажаю в дискусії бути ближче до теми

Дякую

Здоров'я пану

Україна переможе !

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02.07.2023 14:37 Відповісти
И все это сделать вы поручили артисту из сауны каломойского? Логично.
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02.07.2023 14:46 Відповісти
а був інший.. кращий претендент ?

Ні

Я голосував за Тимошенко.. бо вона і її команда йшла з ПРОГРАМОЮ

.. котрої.. до речі. не було у ПаПи...та і в " артиста " ...

а мені важливо було знати ЩО ЧЕКАЄ УКРАЇНУ ... а не хто крав більше або грав на роялях органами .. і.. до речі.. при ПАПі були дуже цікаві явища з банками , з п. Гонтарєвой..... а пані супрун - то вже " врагов нєнада".. самі свою медицину розвалимо !

шо і вчинили...

Не копирсайтесь в лежалому шматті- можете знайти щось зі своїх речей...

Діалог про те "хто , кого , за шо і в шо " - дурне діло

А ви поручили би Країну людині.. котра має за плечима Іловайськ ...

"жму руку - обнімаю "!

коротка пам'ять у вас.. панове..

Те, що робить зараз П Порошеко - достойне поваги... те.. що було колись - то вже минуле.. а пхати в очі паличкою про оті довбані ПРОЦЕНТИ ( Хто їх рахував ? ) то справа для забудливих або тих , кому немає що сказати по суті питання

На тому - всьо .

Живіть довго
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02.07.2023 16:01 Відповісти
Ясно, вам клан бабломойского кажется вполне себе про-украинским. Продолжайте в том же духе.
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02.07.2023 18:37 Відповісти
А по поводу: "...а мені важливо було знати ЩО ЧЕКАЄ УКРАЇНУ ." - вам була важлива казочка про ну его ту армию, мову, віру, когда можно по быстрому легенько договориться по середине просто заглянув в глаза *****. Вот, выбранное вами будущее наступило. И договариваться по середине зелешобла уже была согласна весной 222-го.
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02.07.2023 18:43 Відповісти
можете мене забанити...гуртом ...та разом випхати з сайту.. можете і надалі корчити з себе розумаку і провідця.. але , пане койот

( Койо́т (Canis latrans) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%A5%D0%B8%D0%B6%D1%96 хижий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 ссавець родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96 Псові . Поширений у Північній Америці. Назва походить від ацтекського слова coyotl,

«гавкаючий пес».)

панське гавкання не дошкулить .. не пан перший такий мудрий, не останній... хоча кого не спитай про те ЗА КОГО голосував опонент ?? - мовчать.. неначе merde в рота понабирали

То ж - лайте і надалі ... аби щось отут ляпнути і потім похизуватись лайками.

Дитячі забавки ...

На цю тему тут уже 1000 разів писано і дописуватись до дописуваного те саме, що доїдати за недоїденим

... і... ага .. може краще ШАКАЛ ?...бо шакали доїдають недоїдки...

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F (... зоол. хищное, похожее на волка https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 животное семейства https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 псовых , питающееся преимущественно падалью ◆)
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03.07.2023 11:32 Відповісти
А вот и истерика зеленочная. Как прогнозируемо.
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03.07.2023 22:04 Відповісти
прошу дуже - не істерія ,
усього тільки пояснення позиції для " понімающіх"..

тобто .. нагадування, що повторювати вже повторене - то дурне діло , бо не сказано нічого нового, а лишень повторювання КИМОСЬ ВЖЕ ВИСЛОВЛЕНОГО

.. тобто , за відсутності ВЛАСНОЇ ДУМКИ доводиться " копіювати і вставляти "...

і , до речі, усе вище сказане ніяк не " зеленіє ".. у пана " койота " дальтонізм ?

Не цікаво...примітивно...
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03.07.2023 22:36 Відповісти
А следом за истерикой, набор слов старого бредоносца. Почему тимошкинцы и зелюки истероиды в массе? Интересная тема для исследования.
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04.07.2023 23:10 Відповісти
Ну ваші ж "обранці" УСІ ЦІ ПУНКТИ ВИКОНАЛИ, вірно?

Миттєво. І зараз виконують. Аж перекидаються.
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02.07.2023 15:48 Відповісти
шановний пане Володимир через деякий час історія поставить усі крапки над "і".....мені тільки дуже шкода людей які постраждали чи були вбиті клятим ворогом..але все могло бути інакше і добре для всіх....якщо б хтось готувався до війни, а не до шашликів і не"запилював" 500 відосиків....
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02.07.2023 17:24 Відповісти
Згоден повністю !

Історія пишеться вчинками БІЛЬШОСТІ

Більшість обдурили ...і , хтілось би , що би при наступних Виборах чи то презеса, чи радців народ-знову ж- більшість - згадала цей обман і зробила висновки...

Дуже хочеться вірити в те, що воїни, котрі бачили ЗРАДИ своїми очима , донесли до тих, хто буде вагатись в виборі біля урни пережите на фронті

А ще я би бажав.. аби рішення приймалось не біля урни .. а завчасно.. після аналізу життя , обіцянок і їх виконання кандидатом

Ви правий.. до війни не готувались з початку НЕЗАЛЕЖНОСТІ...і коли ставиться вибір між ПАП-ом і зе.. то вони ОБОЄ жили в "країні мрій ", де кожен мріє про своє...

АЛЕ В КРАЇНІ ВІЙНА з -14 Року !... а не з -22 -го..!

То ж чому , в такому разі , слонів треба віддати П Порошенку ?!

Обоє рябоє...
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03.07.2023 11:46 Відповісти
Я б свій скутер Хонда віддав двигун там надійний ,але краще Ямаха він на швидких обертах не боїться теплового розширення ..Із скутерів можна було б не то що армію , імперію дронів зробити .От тільки немає людини інженера яка б могла це втілити в життя .
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02.07.2023 12:07 Відповісти
Я впевнений,що інженери є.У зеленопикої влади нема бажання ці дрони виробляти.Краще ці гроші вкрасти.
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02.07.2023 12:54 Відповісти
Хонда или Ямаха - двигатели.
Чья оптика? Не говоря про БИСы, у нас даже конденсаторы не выпускаются. Химической промышленности для корпусов - нет. Ничего нет.
Для сельскохозяйственной страны (с элементами металлургии низкого передела) это не надо.
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02.07.2023 12:29 Відповісти
Зелень зупинила випуск ракет , які виробляли при Порошенку,
бо потрібен був асфальт , на якому буди 80% вібдкатів ,
а тепер маємо те , що маємо
і це правда 😠
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02.07.2023 14:47 Відповісти
 
 