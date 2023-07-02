Наслідки атаки дронами на Київщину. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок масованої атаки дронами та роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку. Пожежу успішно ліквідовано рятувальниками.









На ліквідацію наслідків залучалось 11 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами на Київщину влучань не зафіксовано, уламками пошкоджено три будинки, поранено чоловіка.

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